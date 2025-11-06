GiełdaDEX+
Aktualna cena NVIDIA to 196.31 USD. Śledź aktualizacje cen NVDAON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NVDAON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NVDAON

Informacje o cenie NVDAON

Czym jest NVDAON

Oficjalna strona internetowa NVDAON

Tokenomika NVDAON

Prognoza cen NVDAON

Historia NVDAON

Przewodnik zakupowy NVDAON

Przelicznik NVDAON-fiat

NVDAON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo NVIDIA

Cena NVIDIA(NVDAON)

Aktualna cena 1 NVDAON do USD:

$196.31
-3.06%1D
USD
NVIDIA (NVDAON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:12:58 (UTC+8)

Informacje o cenie NVIDIA (NVDAON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 193.64
Minimum 24h
$ 202.82
Maksimum 24h

$ 193.64
$ 202.82
$ 211.44010192551124
$ 164.59862286332267
+0.11%

-3.06%

-6.03%

-6.03%

Aktualna cena NVIDIA (NVDAON) wynosi $ 196.31. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NVDAON wahał się między $ 193.64 a $ 202.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NVDAON w historii to $ 211.44010192551124, a najniższy to $ 164.59862286332267.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NVDAON zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -3.06% w ciągu 24 godzin i o -6.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NVIDIA (NVDAON)

No.1518

$ 3.69M
$ 58.54K
$ 3.69M
18.82K
18,815.90065792
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa NVIDIA wynosi $ 3.69M, przy $ 58.54K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NVDAON w obiegu wynosi 18.82K, przy całkowitej podaży 18815.90065792. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.69M.

Historia ceny NVIDIA (NVDAON) – USD

Śledź zmiany ceny NVIDIA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -6.1967-3.06%
30 Dni$ +11.63+6.29%
60 dni$ +9.08+4.84%
90 dni$ +76.31+63.59%
Dzisiejsza zmiana ceny NVIDIA

DziśNVDAON odnotował zmianę $ -6.1967 (-3.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny NVIDIA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +11.63 (+6.29%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny NVIDIA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NVDAON o $ +9.08(+4.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny NVIDIA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +76.31 (+63.59%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe NVIDIA (NVDAON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen NVIDIA.

Co to jest NVIDIA (NVDAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

NVIDIA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w NVIDIA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NVDAON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące NVIDIA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno NVIDIA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny NVIDIA (w USD)

Jaka będzie wartość NVIDIA (NVDAON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NVIDIA (NVDAON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NVIDIA.

Sprawdź teraz prognozę ceny NVIDIA!

Tokenomika NVIDIA (NVDAON)

Zrozumienie tokenomiki NVIDIA (NVDAON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NVDAONjuż teraz!

Jak kupić NVIDIA (NVDAON)

Szukasz jak kupić NVIDIA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić NVIDIA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NVDAON na lokalne waluty

1 NVIDIA(NVDAON) do VND
5,165,897.65
1 NVIDIA(NVDAON) do AUD
A$300.3543
1 NVIDIA(NVDAON) do GBP
149.1956
1 NVIDIA(NVDAON) do EUR
168.8266
1 NVIDIA(NVDAON) do USD
$196.31
1 NVIDIA(NVDAON) do MYR
RM820.5758
1 NVIDIA(NVDAON) do TRY
8,266.6141
1 NVIDIA(NVDAON) do JPY
¥30,035.43
1 NVIDIA(NVDAON) do ARS
ARS$284,918.4447
1 NVIDIA(NVDAON) do RUB
15,967.8554
1 NVIDIA(NVDAON) do INR
17,395.0291
1 NVIDIA(NVDAON) do IDR
Rp3,271,832.0246
1 NVIDIA(NVDAON) do PHP
11,533.2125
1 NVIDIA(NVDAON) do EGP
￡E.9,305.094
1 NVIDIA(NVDAON) do BRL
R$1,052.2216
1 NVIDIA(NVDAON) do CAD
C$276.7971
1 NVIDIA(NVDAON) do BDT
23,922.3366
1 NVIDIA(NVDAON) do NGN
283,275.33
1 NVIDIA(NVDAON) do COP
$755,037.7065
1 NVIDIA(NVDAON) do ZAR
R.3,417.7571
1 NVIDIA(NVDAON) do UAH
8,256.7986
1 NVIDIA(NVDAON) do TZS
T.Sh.482,333.67
1 NVIDIA(NVDAON) do VES
Bs43,777.13
1 NVIDIA(NVDAON) do CLP
$185,316.64
1 NVIDIA(NVDAON) do PKR
Rs55,485.0584
1 NVIDIA(NVDAON) do KZT
103,103.9751
1 NVIDIA(NVDAON) do THB
฿6,368.2964
1 NVIDIA(NVDAON) do TWD
NT$6,067.9421
1 NVIDIA(NVDAON) do AED
د.إ720.4577
1 NVIDIA(NVDAON) do CHF
Fr157.048
1 NVIDIA(NVDAON) do HKD
HK$1,525.3287
1 NVIDIA(NVDAON) do AMD
֏75,098.3905
1 NVIDIA(NVDAON) do MAD
.د.م1,827.6461
1 NVIDIA(NVDAON) do MXN
$3,651.366
1 NVIDIA(NVDAON) do SAR
ريال736.1625
1 NVIDIA(NVDAON) do ETB
Br30,098.2492
1 NVIDIA(NVDAON) do KES
KSh25,371.1044
1 NVIDIA(NVDAON) do JOD
د.أ139.18379
1 NVIDIA(NVDAON) do PLN
724.3839
1 NVIDIA(NVDAON) do RON
лв865.7271
1 NVIDIA(NVDAON) do SEK
kr1,874.7605
1 NVIDIA(NVDAON) do BGN
лв333.727
1 NVIDIA(NVDAON) do HUF
Ft66,007.2744
1 NVIDIA(NVDAON) do CZK
4,157.8458
1 NVIDIA(NVDAON) do KWD
د.ك60.26717
1 NVIDIA(NVDAON) do ILS
638.0075
1 NVIDIA(NVDAON) do BOB
Bs1,354.539
1 NVIDIA(NVDAON) do AZN
333.727
1 NVIDIA(NVDAON) do TJS
SM1,815.8675
1 NVIDIA(NVDAON) do GEL
532.0001
1 NVIDIA(NVDAON) do AOA
Kz179,770.8825
1 NVIDIA(NVDAON) do BHD
.د.ب73.81256
1 NVIDIA(NVDAON) do BMD
$196.31
1 NVIDIA(NVDAON) do DKK
kr1,272.0888
1 NVIDIA(NVDAON) do HNL
L5,174.7316
1 NVIDIA(NVDAON) do MUR
9,034.1862
1 NVIDIA(NVDAON) do NAD
$3,415.794
1 NVIDIA(NVDAON) do NOK
kr2,002.362
1 NVIDIA(NVDAON) do NZD
$345.5056
1 NVIDIA(NVDAON) do PAB
B/.196.31
1 NVIDIA(NVDAON) do PGK
K834.3175
1 NVIDIA(NVDAON) do QAR
ر.ق714.5684
1 NVIDIA(NVDAON) do RSD
дин.19,998.0997
1 NVIDIA(NVDAON) do UZS
soʻm2,337,023.4356
1 NVIDIA(NVDAON) do ALL
L16,497.8924
1 NVIDIA(NVDAON) do ANG
ƒ351.3949
1 NVIDIA(NVDAON) do AWG
ƒ353.358
1 NVIDIA(NVDAON) do BBD
$392.62
1 NVIDIA(NVDAON) do BAM
KM333.727
1 NVIDIA(NVDAON) do BIF
Fr578,918.19
1 NVIDIA(NVDAON) do BND
$255.203
1 NVIDIA(NVDAON) do BSD
$196.31
1 NVIDIA(NVDAON) do JMD
$31,596.0945
1 NVIDIA(NVDAON) do KHR
788,392.7386
1 NVIDIA(NVDAON) do KMF
Fr83,628.06
1 NVIDIA(NVDAON) do LAK
4,267,608.6103
1 NVIDIA(NVDAON) do LKR
රු59,794.0629
1 NVIDIA(NVDAON) do MDL
L3,347.0855
1 NVIDIA(NVDAON) do MGA
Ar884,278.395
1 NVIDIA(NVDAON) do MOP
P1,570.48
1 NVIDIA(NVDAON) do MVR
3,023.174
1 NVIDIA(NVDAON) do MWK
MK340,815.7541
1 NVIDIA(NVDAON) do MZN
MT12,554.0245
1 NVIDIA(NVDAON) do NPR
रु27,864.2414
1 NVIDIA(NVDAON) do PYG
1,392,230.52
1 NVIDIA(NVDAON) do RWF
Fr285,238.43
1 NVIDIA(NVDAON) do SBD
$1,613.6682
1 NVIDIA(NVDAON) do SCR
2,691.4101
1 NVIDIA(NVDAON) do SRD
$7,567.7505
1 NVIDIA(NVDAON) do SVC
$1,715.7494
1 NVIDIA(NVDAON) do SZL
L3,427.5726
1 NVIDIA(NVDAON) do TMT
m687.085
1 NVIDIA(NVDAON) do TND
د.ت581.66653
1 NVIDIA(NVDAON) do TTD
$1,329.0187
1 NVIDIA(NVDAON) do UGX
Sh686,299.76
1 NVIDIA(NVDAON) do XAF
Fr111,896.7
1 NVIDIA(NVDAON) do XCD
$530.037
1 NVIDIA(NVDAON) do XOF
Fr111,896.7
1 NVIDIA(NVDAON) do XPF
Fr20,219.93
1 NVIDIA(NVDAON) do BWP
P2,648.2219
1 NVIDIA(NVDAON) do BZD
$394.5831
1 NVIDIA(NVDAON) do CVE
$18,867.3541
1 NVIDIA(NVDAON) do DJF
Fr34,746.87
1 NVIDIA(NVDAON) do DOP
$12,599.1758
1 NVIDIA(NVDAON) do DZD
د.ج25,706.7945
1 NVIDIA(NVDAON) do FJD
$447.5868
1 NVIDIA(NVDAON) do GNF
Fr1,706,915.45
1 NVIDIA(NVDAON) do GTQ
Q1,503.7346
1 NVIDIA(NVDAON) do GYD
$41,060.1996
1 NVIDIA(NVDAON) do ISK
kr24,931.37

Zasoby NVIDIA

Aby lepiej zrozumieć NVIDIA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa NVIDIA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące NVIDIA

Jaka jest dziś wartość NVIDIA (NVDAON)?
Aktualna cena NVDAON w USD wynosi 196.31USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NVDAON do USD?
Aktualna cena NVDAON w USD wynosi $ 196.31. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NVIDIA?
Kapitalizacja rynkowa dla NVDAON wynosi $ 3.69M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NVDAON w obiegu?
W obiegu NVDAON znajduje się 18.82K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NVDAON?
NVDAON osiąga ATH w wysokości 211.44010192551124 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NVDAON?
NVDAON zaliczył cenę ATL w wysokości 164.59862286332267 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NVDAON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NVDAON wynosi $ 58.54K USD.
Czy w tym roku NVDAON pójdzie wyżej?
NVDAON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NVDAON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe NVIDIA (NVDAON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NVDAON do USD

Kwota

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = 196.31 USD

