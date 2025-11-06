Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) (USD)

Sprawdź prognozy cen NVIDIA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NVDAON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę NVIDIA % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $198.23 $198.23 $198.23 -2.11% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny NVIDIA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NVIDIA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 198.23. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NVIDIA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 208.1415. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NVDAON na 2027 rok wyniesie $ 218.5485 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NVDAON na 2028 rok wyniesie $ 229.4760 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NVDAON w 2029 roku wyniesie $ 240.9498 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NVDAON w 2030 roku wyniesie $ 252.9972 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NVIDIA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 412.1059. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NVIDIA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 671.2771. Rok Cena Wzrost 2025 $ 198.23 0.00%

2026 $ 208.1415 5.00%

2027 $ 218.5485 10.25%

2028 $ 229.4760 15.76%

2029 $ 240.9498 21.55%

2030 $ 252.9972 27.63%

2031 $ 265.6471 34.01%

2032 $ 278.9295 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 292.8759 47.75%

2034 $ 307.5197 55.13%

2035 $ 322.8957 62.89%

2036 $ 339.0405 71.03%

2037 $ 355.9925 79.59%

2038 $ 373.7922 88.56%

2039 $ 392.4818 97.99%

2040 $ 412.1059 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny NVIDIA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 198.23 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 198.2571 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 198.4200 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 199.0446 0.41% Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na dziś Przewidywana cena dla NVDAON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $198.23 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny NVIDIA (NVDAON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NVDAON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $198.2571 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa NVIDIA (NVDAON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NVDAON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $198.4200 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa NVIDIA (NVDAON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NVDAON wynosi $199.0446 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen NVIDIA Aktualna cena $ 198.23$ 198.23 $ 198.23 Zmiana ceny (24H) -2.11% Kapitalizacja rynkowa $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Podaż w obiegu 18.82K 18.82K 18.82K Wolumen (24H) $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NVDAON to $ 198.23. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.11%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.70K. Ponadto NVDAON ma podaż w obiegu wynoszącą 18.82K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.73M. Zobacz na żywo cenę NVDAON

Historyczna cena NVIDIA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NVIDIA, cena NVIDIA wynosi 198.25USD. Podaż w obiegu NVIDIA (NVDAON) wynosi 0.00 NVDAON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3.73M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 2.1700 $ 202.82 $ 193.64

7 D -0.03% $ -7.6200 $ 211.31 $ 192.92

30 Dni 0.07% $ 13.0600 $ 211.98 $ 174.94 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NVIDIA zanotował zmianę ceny o $2.1700 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NVIDIA osiągnął maksimum na poziomie $211.31 i minimum na poziomie $192.92 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NVDAON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NVIDIA o 0.07% , co odpowiada około $13.0600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NVDAON. Sprawdź pełną historię cen NVIDIA, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NVDAON

Jak działa moduł przewidywania ceny NVIDIA (NVDAON)? Moduł predykcji ceny NVIDIA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NVDAON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NVIDIA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NVDAON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NVIDIA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NVDAON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NVDAON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NVIDIA.

Dlaczego prognoaza ceny NVDAON jest ważna?

Prognozy cen NVDAON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NVDAON? Według Twoich prognoz NVDAON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NVDAON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny NVIDIA (NVDAON), przewidywana cena NVDAON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NVDAON w 2026 roku? Cena 1 NVIDIA (NVDAON) wynosi dziś $198.23 . Według powyższego modułu prognoz NVDAON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NVDAON w 2027 roku? NVIDIA (NVDAON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NVDAON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NVDAON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NVIDIA (NVDAON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NVDAON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NVIDIA (NVDAON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NVDAON w 2030 roku? Cena 1 NVIDIA (NVDAON) wynosi dziś $198.23 . Według powyższego modułu prognoz NVDAON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NVDAON na 2040 rok? NVIDIA (NVDAON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NVDAON do 2040 roku.