Aktualna cena NUMINE to 0.08929 USD. Śledź aktualizacje cen NUMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NUMI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NUMI

Informacje o cenie NUMI

Czym jest NUMI

Biała księga NUMI

Oficjalna strona internetowa NUMI

Tokenomika NUMI

Prognoza cen NUMI

Historia NUMI

Przewodnik zakupowy NUMI

Przelicznik NUMI-fiat

NUMI na spot

USDT-M Futures NUMI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo NUMINE

Cena NUMINE(NUMI)

Aktualna cena 1 NUMI do USD:

$0.08923
$0.08923
-6.48%1D
USD
NUMINE (NUMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:12:21 (UTC+8)

Informacje o cenie NUMINE (NUMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.08658
$ 0.08658$ 0.08658
Minimum 24h
$ 0.14027
$ 0.14027$ 0.14027
Maksimum 24h

$ 0.08658
$ 0.08658$ 0.08658

$ 0.14027
$ 0.14027$ 0.14027

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

+1.08%

-6.47%

+6.04%

+6.04%

Aktualna cena NUMINE (NUMI) wynosi $ 0.08929. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NUMI wahał się między $ 0.08658 a $ 0.14027, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NUMI w historii to $ 0.14584954023080834, a najniższy to $ 0.05706319497536665.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NUMI zmieniły się o +1.08% w ciągu ostatniej godziny, o -6.47% w ciągu 24 godzin i o +6.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NUMINE (NUMI)

No.952

$ 14.44M
$ 14.44M$ 14.44M

$ 201.83K
$ 201.83K$ 201.83K

$ 89.29M
$ 89.29M$ 89.29M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa NUMINE wynosi $ 14.44M, przy $ 201.83K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NUMI w obiegu wynosi 161.78M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.29M.

Historia ceny NUMINE (NUMI) – USD

Śledź zmiany ceny NUMINE dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0061827-6.47%
30 Dni$ +0.02556+40.10%
60 dni$ +0.03929+78.58%
90 dni$ +0.03929+78.58%
Dzisiejsza zmiana ceny NUMINE

DziśNUMI odnotował zmianę $ -0.0061827 (-6.47%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny NUMINE

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.02556 (+40.10%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny NUMINE

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NUMI o $ +0.03929(+78.58%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny NUMINE

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03929 (+78.58%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe NUMINE (NUMI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen NUMINE.

Co to jest NUMINE (NUMI)

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w NUMINE. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NUMI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące NUMINE na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno NUMINE będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny NUMINE (w USD)

Jaka będzie wartość NUMINE (NUMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NUMINE (NUMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NUMINE.

Sprawdź teraz prognozę ceny NUMINE!

Tokenomika NUMINE (NUMI)

Zrozumienie tokenomiki NUMINE (NUMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NUMIjuż teraz!

Jak kupić NUMINE (NUMI)

Szukasz jak kupić NUMINE? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić NUMINE na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NUMI na lokalne waluty

1 NUMINE(NUMI) do VND
2,349.66635
1 NUMINE(NUMI) do AUD
A$0.1366137
1 NUMINE(NUMI) do GBP
0.0678604
1 NUMINE(NUMI) do EUR
0.0767894
1 NUMINE(NUMI) do USD
$0.08929
1 NUMINE(NUMI) do MYR
RM0.3732322
1 NUMINE(NUMI) do TRY
3.7600019
1 NUMINE(NUMI) do JPY
¥13.66137
1 NUMINE(NUMI) do ARS
ARS$129.5928273
1 NUMINE(NUMI) do RUB
7.2628486
1 NUMINE(NUMI) do INR
7.9119869
1 NUMINE(NUMI) do IDR
Rp1,488.1660714
1 NUMINE(NUMI) do PHP
5.2457875
1 NUMINE(NUMI) do EGP
￡E.4.232346
1 NUMINE(NUMI) do BRL
R$0.4785944
1 NUMINE(NUMI) do CAD
C$0.1258989
1 NUMINE(NUMI) do BDT
10.8808794
1 NUMINE(NUMI) do NGN
128.84547
1 NUMINE(NUMI) do COP
$343.4227335
1 NUMINE(NUMI) do ZAR
R.1.5545389
1 NUMINE(NUMI) do UAH
3.7555374
1 NUMINE(NUMI) do TZS
T.Sh.219.38553
1 NUMINE(NUMI) do VES
Bs19.91167
1 NUMINE(NUMI) do CLP
$84.28976
1 NUMINE(NUMI) do PKR
Rs25.2369256
1 NUMINE(NUMI) do KZT
46.8960009
1 NUMINE(NUMI) do THB
฿2.8965676
1 NUMINE(NUMI) do TWD
NT$2.7599539
1 NUMINE(NUMI) do AED
د.إ0.3276943
1 NUMINE(NUMI) do CHF
Fr0.071432
1 NUMINE(NUMI) do HKD
HK$0.6937833
1 NUMINE(NUMI) do AMD
֏34.1578895
1 NUMINE(NUMI) do MAD
.د.م0.8312899
1 NUMINE(NUMI) do MXN
$1.660794
1 NUMINE(NUMI) do SAR
ريال0.3348375
1 NUMINE(NUMI) do ETB
Br13.6899428
1 NUMINE(NUMI) do KES
KSh11.5398396
1 NUMINE(NUMI) do JOD
د.أ0.06330661
1 NUMINE(NUMI) do PLN
0.3294801
1 NUMINE(NUMI) do RON
лв0.3937689
1 NUMINE(NUMI) do SEK
kr0.8527195
1 NUMINE(NUMI) do BGN
лв0.151793
1 NUMINE(NUMI) do HUF
Ft30.0228696
1 NUMINE(NUMI) do CZK
1.8911622
1 NUMINE(NUMI) do KWD
د.ك0.02741203
1 NUMINE(NUMI) do ILS
0.2901925
1 NUMINE(NUMI) do BOB
Bs0.616101
1 NUMINE(NUMI) do AZN
0.151793
1 NUMINE(NUMI) do TJS
SM0.8259325
1 NUMINE(NUMI) do GEL
0.2419759
1 NUMINE(NUMI) do AOA
Kz81.7673175
1 NUMINE(NUMI) do BHD
.د.ب0.03357304
1 NUMINE(NUMI) do BMD
$0.08929
1 NUMINE(NUMI) do DKK
kr0.5785992
1 NUMINE(NUMI) do HNL
L2.3536844
1 NUMINE(NUMI) do MUR
4.1091258
1 NUMINE(NUMI) do NAD
$1.553646
1 NUMINE(NUMI) do NOK
kr0.910758
1 NUMINE(NUMI) do NZD
$0.1571504
1 NUMINE(NUMI) do PAB
B/.0.08929
1 NUMINE(NUMI) do PGK
K0.3794825
1 NUMINE(NUMI) do QAR
ر.ق0.3250156
1 NUMINE(NUMI) do RSD
дин.9.0959723
1 NUMINE(NUMI) do UZS
soʻm1,062.9760204
1 NUMINE(NUMI) do ALL
L7.5039316
1 NUMINE(NUMI) do ANG
ƒ0.1598291
1 NUMINE(NUMI) do AWG
ƒ0.160722
1 NUMINE(NUMI) do BBD
$0.17858
1 NUMINE(NUMI) do BAM
KM0.151793
1 NUMINE(NUMI) do BIF
Fr263.31621
1 NUMINE(NUMI) do BND
$0.116077
1 NUMINE(NUMI) do BSD
$0.08929
1 NUMINE(NUMI) do JMD
$14.3712255
1 NUMINE(NUMI) do KHR
358.5939974
1 NUMINE(NUMI) do KMF
Fr38.03754
1 NUMINE(NUMI) do LAK
1,941.0869177
1 NUMINE(NUMI) do LKR
රු27.1968411
1 NUMINE(NUMI) do MDL
L1.5223945
1 NUMINE(NUMI) do MGA
Ar402.206805
1 NUMINE(NUMI) do MOP
P0.71432
1 NUMINE(NUMI) do MVR
1.375066
1 NUMINE(NUMI) do MWK
MK155.0172619
1 NUMINE(NUMI) do MZN
MT5.7100955
1 NUMINE(NUMI) do NPR
रु12.6738226
1 NUMINE(NUMI) do PYG
633.24468
1 NUMINE(NUMI) do RWF
Fr129.73837
1 NUMINE(NUMI) do SBD
$0.7339638
1 NUMINE(NUMI) do SCR
1.2241659
1 NUMINE(NUMI) do SRD
$3.4421295
1 NUMINE(NUMI) do SVC
$0.7803946
1 NUMINE(NUMI) do SZL
L1.5590034
1 NUMINE(NUMI) do TMT
m0.312515
1 NUMINE(NUMI) do TND
د.ت0.26456627
1 NUMINE(NUMI) do TTD
$0.6044933
1 NUMINE(NUMI) do UGX
Sh312.15784
1 NUMINE(NUMI) do XAF
Fr50.8953
1 NUMINE(NUMI) do XCD
$0.241083
1 NUMINE(NUMI) do XOF
Fr50.8953
1 NUMINE(NUMI) do XPF
Fr9.19687
1 NUMINE(NUMI) do BWP
P1.2045221
1 NUMINE(NUMI) do BZD
$0.1794729
1 NUMINE(NUMI) do CVE
$8.5816619
1 NUMINE(NUMI) do DJF
Fr15.80433
1 NUMINE(NUMI) do DOP
$5.7306322
1 NUMINE(NUMI) do DZD
د.ج11.6925255
1 NUMINE(NUMI) do FJD
$0.2035812
1 NUMINE(NUMI) do GNF
Fr776.37655
1 NUMINE(NUMI) do GTQ
Q0.6839614
1 NUMINE(NUMI) do GYD
$18.6758964
1 NUMINE(NUMI) do ISK
kr11.33983

Zasoby NUMINE

Aby lepiej zrozumieć NUMINE, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa NUMINE
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące NUMINE

Jaka jest dziś wartość NUMINE (NUMI)?
Aktualna cena NUMI w USD wynosi 0.08929USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NUMI do USD?
Aktualna cena NUMI w USD wynosi $ 0.08929. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NUMINE?
Kapitalizacja rynkowa dla NUMI wynosi $ 14.44M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NUMI w obiegu?
W obiegu NUMI znajduje się 161.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NUMI?
NUMI osiąga ATH w wysokości 0.14584954023080834 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NUMI?
NUMI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05706319497536665 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NUMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NUMI wynosi $ 201.83K USD.
Czy w tym roku NUMI pójdzie wyżej?
NUMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NUMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:12:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe NUMINE (NUMI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NUMI do USD

Kwota

NUMI
NUMI
USD
USD

1 NUMI = 0.08929 USD

Handluj NUMI

NUMI/USDT
$0.08923
$0.08923$0.08923
-6.39%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

