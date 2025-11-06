Prognoza ceny NUMINE (NUMI) (USD)

Sprawdź prognozy cen NUMINE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NUMI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny NUMINE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NUMINE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.08711. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NUMINE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.091465. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NUMI na 2027 rok wyniesie $ 0.096038 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NUMI na 2028 rok wyniesie $ 0.100840 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NUMI w 2029 roku wyniesie $ 0.105882 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NUMI w 2030 roku wyniesie $ 0.111176 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NUMINE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.181095. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NUMINE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.294985.

2026 $ 0.091465 5.00%

2027 $ 0.096038 10.25%

2028 $ 0.100840 15.76%

2029 $ 0.105882 21.55%

2030 $ 0.111176 27.63%

2031 $ 0.116735 34.01%

2032 $ 0.122572 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.128701 47.75%

2034 $ 0.135136 55.13%

2035 $ 0.141893 62.89%

2036 $ 0.148987 71.03%

2037 $ 0.156437 79.59%

2038 $ 0.164258 88.56%

2039 $ 0.172471 97.99%

2040 $ 0.181095 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny NUMINE na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.08711 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.087121 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.087193 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.087467 0.41% Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na dziś Przewidywana cena dla NUMI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.08711 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny NUMINE (NUMI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NUMI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.087121 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa NUMINE (NUMI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NUMI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.087193 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa NUMINE (NUMI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NUMI wynosi $0.087467 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen NUMINE Aktualna cena $ 0.08711$ 0.08711 $ 0.08711 Zmiana ceny (24H) -8.70% Kapitalizacja rynkowa $ 14.09M$ 14.09M $ 14.09M Podaż w obiegu 161.78M 161.78M 161.78M Wolumen (24H) $ 123.48K$ 123.48K $ 123.48K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NUMI to $ 0.08711. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -8.70%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 123.48K. Ponadto NUMI ma podaż w obiegu wynoszącą 161.78M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 14.09M. Zobacz na żywo cenę NUMI

Historyczna cena NUMINE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NUMINE, cena NUMINE wynosi 0.08711USD. Podaż w obiegu NUMINE (NUMI) wynosi 0.00 NUMI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $14.09M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.001259 $ 0.12198 $ 0.08574

7 D -0.24% $ -0.028009 $ 0.14027 $ 0.08574

30 Dni 0.42% $ 0.025900 $ 0.14027 $ 0.05714 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NUMINE zanotował zmianę ceny o $-0.001259 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NUMINE osiągnął maksimum na poziomie $0.14027 i minimum na poziomie $0.08574 . Zanotowano zmianę ceny o -0.24% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NUMI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NUMINE o 0.42% , co odpowiada około $0.025900 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NUMI. Sprawdź pełną historię cen NUMINE, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NUMI

Jak działa moduł przewidywania ceny NUMINE (NUMI)? Moduł predykcji ceny NUMINE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NUMI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NUMINE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NUMI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NUMINE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NUMI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NUMI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NUMINE.

Dlaczego prognoaza ceny NUMI jest ważna?

Prognozy cen NUMI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

