Informacje o Neuron (NRN) ArenaX Labs Inc. ("ArenaX") builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won't just master games; they'll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Oficjalna strona internetowa: https://nrnagents.ai Biała księga: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905

Tokenomika i analiza cenowa Neuron (NRN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neuron (NRN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.50M $ 47.50M $ 47.50M Historyczne maksimum: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 Historyczne minimum: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Aktualna cena: $ 0.0475 $ 0.0475 $ 0.0475 Dowiedz się więcej o cenie Neuron (NRN)

Tokenomika Neuron (NRN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neuron (NRN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NRN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NRN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNRN tokenomikę, poznaj cenę tokena NRNna żywo!

