Aktualna cena Netflix to 1091.82 USD. Śledź aktualizacje cen NFLXON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NFLXON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NFLXON

Informacje o cenie NFLXON

Czym jest NFLXON

Oficjalna strona internetowa NFLXON

Tokenomika NFLXON

Prognoza cen NFLXON

Historia NFLXON

Przewodnik zakupowy NFLXON

Przelicznik NFLXON-fiat

NFLXON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Netflix

Cena Netflix(NFLXON)

Aktualna cena 1 NFLXON do USD:

$1,091.82
$1,091.82$1,091.82
+0.42%1D
USD
Netflix (NFLXON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Netflix (NFLXON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1,076.95
$ 1,076.95$ 1,076.95
Minimum 24h
$ 1,098.57
$ 1,098.57$ 1,098.57
Maksimum 24h

$ 1,076.95
$ 1,076.95$ 1,076.95

$ 1,098.57
$ 1,098.57$ 1,098.57

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,081.0752808596928
$ 1,081.0752808596928$ 1,081.0752808596928

-0.09%

+0.42%

-0.60%

-0.60%

Aktualna cena Netflix (NFLXON) wynosi $ 1,091.82. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NFLXON wahał się między $ 1,076.95 a $ 1,098.57, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NFLXON w historii to $ 1,265.3897261967002, a najniższy to $ 1,081.0752808596928.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NFLXON zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +0.42% w ciągu 24 godzin i o -0.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Netflix (NFLXON)

No.2101

$ 999.95K
$ 999.95K$ 999.95K

$ 54.74K
$ 54.74K$ 54.74K

$ 999.95K
$ 999.95K$ 999.95K

915.86
915.86 915.86

915.85804499
915.85804499 915.85804499

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Netflix wynosi $ 999.95K, przy $ 54.74K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NFLXON w obiegu wynosi 915.86, przy całkowitej podaży 915.85804499. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 999.95K.

Historia ceny Netflix (NFLXON) – USD

Śledź zmiany ceny Netflix dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +4.5665+0.42%
30 Dni$ -69.2-5.97%
60 dni$ -8.18-0.75%
90 dni$ -8.18-0.75%
Dzisiejsza zmiana ceny Netflix

DziśNFLXON odnotował zmianę $ +4.5665 (+0.42%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Netflix

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -69.2 (-5.97%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Netflix

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NFLXON o $ -8.18(-0.75%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Netflix

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -8.18 (-0.75%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Netflix (NFLXON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Netflix.

Co to jest Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Netflix jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Netflix. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NFLXON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Netflix na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Netflix będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Netflix (w USD)

Jaka będzie wartość Netflix (NFLXON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Netflix (NFLXON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Netflix.

Sprawdź teraz prognozę ceny Netflix!

Tokenomika Netflix (NFLXON)

Zrozumienie tokenomiki Netflix (NFLXON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NFLXONjuż teraz!

Jak kupić Netflix (NFLXON)

Szukasz jak kupić Netflix? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Netflix na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NFLXON na lokalne waluty

1 Netflix(NFLXON) do VND
28,731,243.3
1 Netflix(NFLXON) do AUD
A$1,670.4846
1 Netflix(NFLXON) do GBP
829.7832
1 Netflix(NFLXON) do EUR
938.9652
1 Netflix(NFLXON) do USD
$1,091.82
1 Netflix(NFLXON) do MYR
RM4,563.8076
1 Netflix(NFLXON) do TRY
45,976.5402
1 Netflix(NFLXON) do JPY
¥167,048.46
1 Netflix(NFLXON) do ARS
ARS$1,584,634.7934
1 Netflix(NFLXON) do RUB
88,808.6388
1 Netflix(NFLXON) do INR
96,746.1702
1 Netflix(NFLXON) do IDR
Rp18,196,992.7212
1 Netflix(NFLXON) do PHP
64,144.425
1 Netflix(NFLXON) do EGP
￡E.51,752.268
1 Netflix(NFLXON) do BRL
R$5,852.1552
1 Netflix(NFLXON) do CAD
C$1,539.4662
1 Netflix(NFLXON) do BDT
133,049.1852
1 Netflix(NFLXON) do NGN
1,575,496.26
1 Netflix(NFLXON) do COP
$4,199,303.493
1 Netflix(NFLXON) do ZAR
R.19,008.5862
1 Netflix(NFLXON) do UAH
45,921.9492
1 Netflix(NFLXON) do TZS
T.Sh.2,682,601.74
1 Netflix(NFLXON) do VES
Bs243,475.86
1 Netflix(NFLXON) do CLP
$1,030,678.08
1 Netflix(NFLXON) do PKR
Rs308,592.0048
1 Netflix(NFLXON) do KZT
573,434.7822
1 Netflix(NFLXON) do THB
฿35,418.6408
1 Netflix(NFLXON) do TWD
NT$33,748.1562
1 Netflix(NFLXON) do AED
د.إ4,006.9794
1 Netflix(NFLXON) do CHF
Fr873.456
1 Netflix(NFLXON) do HKD
HK$8,483.4414
1 Netflix(NFLXON) do AMD
֏417,675.741
1 Netflix(NFLXON) do MAD
.د.م10,164.8442
1 Netflix(NFLXON) do MXN
$20,307.852
1 Netflix(NFLXON) do SAR
ريال4,094.325
1 Netflix(NFLXON) do ETB
Br167,397.8424
1 Netflix(NFLXON) do KES
KSh141,106.8168
1 Netflix(NFLXON) do JOD
د.أ774.10038
1 Netflix(NFLXON) do PLN
4,028.8158
1 Netflix(NFLXON) do RON
лв4,814.9262
1 Netflix(NFLXON) do SEK
kr10,426.881
1 Netflix(NFLXON) do BGN
лв1,856.094
1 Netflix(NFLXON) do HUF
Ft367,113.5568
1 Netflix(NFLXON) do CZK
23,124.7476
1 Netflix(NFLXON) do KWD
د.ك335.18874
1 Netflix(NFLXON) do ILS
3,548.415
1 Netflix(NFLXON) do BOB
Bs7,533.558
1 Netflix(NFLXON) do AZN
1,856.094
1 Netflix(NFLXON) do TJS
SM10,099.335
1 Netflix(NFLXON) do GEL
2,958.8322
1 Netflix(NFLXON) do AOA
Kz999,834.165
1 Netflix(NFLXON) do BHD
.د.ب410.52432
1 Netflix(NFLXON) do BMD
$1,091.82
1 Netflix(NFLXON) do DKK
kr7,074.9936
1 Netflix(NFLXON) do HNL
L28,780.3752
1 Netflix(NFLXON) do MUR
50,245.5564
1 Netflix(NFLXON) do NAD
$18,997.668
1 Netflix(NFLXON) do NOK
kr11,136.564
1 Netflix(NFLXON) do NZD
$1,921.6032
1 Netflix(NFLXON) do PAB
B/.1,091.82
1 Netflix(NFLXON) do PGK
K4,640.235
1 Netflix(NFLXON) do QAR
ر.ق3,974.2248
1 Netflix(NFLXON) do RSD
дин.111,223.7034
1 Netflix(NFLXON) do UZS
soʻm12,997,855.0632
1 Netflix(NFLXON) do ALL
L91,756.5528
1 Netflix(NFLXON) do ANG
ƒ1,954.3578
1 Netflix(NFLXON) do AWG
ƒ1,965.276
1 Netflix(NFLXON) do BBD
$2,183.64
1 Netflix(NFLXON) do BAM
KM1,856.094
1 Netflix(NFLXON) do BIF
Fr3,219,777.18
1 Netflix(NFLXON) do BND
$1,419.366
1 Netflix(NFLXON) do BSD
$1,091.82
1 Netflix(NFLXON) do JMD
$175,728.429
1 Netflix(NFLXON) do KHR
4,384,814.6292
1 Netflix(NFLXON) do KMF
Fr465,115.32
1 Netflix(NFLXON) do LAK
23,735,216.9166
1 Netflix(NFLXON) do LKR
රු332,557.4538
1 Netflix(NFLXON) do MDL
L18,615.531
1 Netflix(NFLXON) do MGA
Ar4,918,103.19
1 Netflix(NFLXON) do MOP
P8,734.56
1 Netflix(NFLXON) do MVR
16,814.028
1 Netflix(NFLXON) do MWK
MK1,895,519.6202
1 Netflix(NFLXON) do MZN
MT69,821.889
1 Netflix(NFLXON) do NPR
रु154,972.9308
1 Netflix(NFLXON) do PYG
7,743,187.44
1 Netflix(NFLXON) do RWF
Fr1,586,414.46
1 Netflix(NFLXON) do SBD
$8,974.7604
1 Netflix(NFLXON) do SCR
14,968.8522
1 Netflix(NFLXON) do SRD
$42,089.661
1 Netflix(NFLXON) do SVC
$9,542.5068
1 Netflix(NFLXON) do SZL
L19,063.1772
1 Netflix(NFLXON) do TMT
m3,821.37
1 Netflix(NFLXON) do TND
د.ت3,235.06266
1 Netflix(NFLXON) do TTD
$7,391.6214
1 Netflix(NFLXON) do UGX
Sh3,817,002.72
1 Netflix(NFLXON) do XAF
Fr622,337.4
1 Netflix(NFLXON) do XCD
$2,947.914
1 Netflix(NFLXON) do XOF
Fr622,337.4
1 Netflix(NFLXON) do XPF
Fr112,457.46
1 Netflix(NFLXON) do BWP
P14,728.6518
1 Netflix(NFLXON) do BZD
$2,194.5582
1 Netflix(NFLXON) do CVE
$104,934.8202
1 Netflix(NFLXON) do DJF
Fr193,252.14
1 Netflix(NFLXON) do DOP
$70,073.0076
1 Netflix(NFLXON) do DZD
د.ج142,973.829
1 Netflix(NFLXON) do FJD
$2,489.3496
1 Netflix(NFLXON) do GNF
Fr9,493,374.9
1 Netflix(NFLXON) do GTQ
Q8,363.3412
1 Netflix(NFLXON) do GYD
$228,365.0712
1 Netflix(NFLXON) do ISK
kr138,661.14

Zasoby Netflix

Aby lepiej zrozumieć Netflix, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Netflix
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Netflix

Jaka jest dziś wartość Netflix (NFLXON)?
Aktualna cena NFLXON w USD wynosi 1,091.82USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NFLXON do USD?
Aktualna cena NFLXON w USD wynosi $ 1,091.82. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Netflix?
Kapitalizacja rynkowa dla NFLXON wynosi $ 999.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NFLXON w obiegu?
W obiegu NFLXON znajduje się 915.86 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NFLXON?
NFLXON osiąga ATH w wysokości 1,265.3897261967002 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NFLXON?
NFLXON zaliczył cenę ATL w wysokości 1,081.0752808596928 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NFLXON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NFLXON wynosi $ 54.74K USD.
Czy w tym roku NFLXON pójdzie wyżej?
NFLXON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NFLXON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Netflix (NFLXON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NFLXON do USD

Kwota

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,091.82 USD

Handluj NFLXON

NFLXON/USDT
$1,091.82
$1,091.82$1,091.82
+0.41%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

