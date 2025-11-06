Prognoza ceny Netflix (NFLXON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Netflix na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NFLXON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Netflix na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Netflix może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1,098.88. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Netflix może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1,153.824. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NFLXON na 2027 rok wyniesie $ 1,211.5152 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NFLXON na 2028 rok wyniesie $ 1,272.0909 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NFLXON w 2029 roku wyniesie $ 1,335.6955 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NFLXON w 2030 roku wyniesie $ 1,402.4802 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Netflix może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,284.4925. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Netflix może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3,721.1977. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1,098.88 0.00%

2026 $ 1,153.824 5.00%

2027 $ 1,211.5152 10.25%

2028 $ 1,272.0909 15.76%

2029 $ 1,335.6955 21.55%

2030 $ 1,402.4802 27.63%

2031 $ 1,472.6042 34.01%

2032 $ 1,546.2345 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1,623.5462 47.75%

2034 $ 1,704.7235 55.13%

2035 $ 1,789.9597 62.89%

2036 $ 1,879.4577 71.03%

2037 $ 1,973.4305 79.59%

2038 $ 2,072.1021 88.56%

2039 $ 2,175.7072 97.99%

2040 $ 2,284.4925 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Netflix na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1,098.88 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1,099.0305 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1,099.9337 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1,103.3959 0.41% Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na dziś Przewidywana cena dla NFLXON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1,098.88 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Netflix (NFLXON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NFLXON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1,099.0305 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Netflix (NFLXON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NFLXON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1,099.9337 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Netflix (NFLXON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NFLXON wynosi $1,103.3959 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Netflix Aktualna cena $ 1,098.88$ 1,098.88 $ 1,098.88 Zmiana ceny (24H) +1.07% Kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Podaż w obiegu 916.79 916.79 916.79 Wolumen (24H) $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NFLXON to $ 1,098.88. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.07%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.22K. Ponadto NFLXON ma podaż w obiegu wynoszącą 916.79 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.01M. Zobacz na żywo cenę NFLXON

Historyczna cena Netflix Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Netflix, cena Netflix wynosi 1,098.88USD. Podaż w obiegu Netflix (NFLXON) wynosi 916.79 NFLXON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.01M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 4.8799 $ 1,098.57 $ 1,076.95

7 D -0.00% $ -1.3299 $ 1,280.05 $ 1,065.74

30 Dni -0.06% $ -77.5499 $ 1,281.6 $ 1,065.74 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Netflix zanotował zmianę ceny o $4.8799 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Netflix osiągnął maksimum na poziomie $1,280.05 i minimum na poziomie $1,065.74 . Zanotowano zmianę ceny o -0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NFLXON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Netflix o -0.06% , co odpowiada około $-77.5499 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NFLXON. Sprawdź pełną historię cen Netflix, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NFLXON

Jak działa moduł przewidywania ceny Netflix (NFLXON)? Moduł predykcji ceny Netflix to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NFLXON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Netflix na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NFLXON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Netflix. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NFLXON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NFLXON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Netflix.

Dlaczego prognoaza ceny NFLXON jest ważna?

Prognozy cen NFLXON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NFLXON? Według Twoich prognoz NFLXON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NFLXON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Netflix (NFLXON), przewidywana cena NFLXON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NFLXON w 2026 roku? Cena 1 Netflix (NFLXON) wynosi dziś $1,098.88 . Według powyższego modułu prognoz NFLXON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NFLXON w 2027 roku? Netflix (NFLXON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NFLXON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NFLXON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Netflix (NFLXON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NFLXON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Netflix (NFLXON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NFLXON w 2030 roku? Cena 1 Netflix (NFLXON) wynosi dziś $1,098.88 . Według powyższego modułu prognoz NFLXON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NFLXON na 2040 rok? Netflix (NFLXON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NFLXON do 2040 roku.