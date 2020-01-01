Tokenomika Mystery (MYSTERY) Odkryj kluczowe informacje o Mystery (MYSTERY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mystery (MYSTERY) Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Oficjalna strona internetowa: https://furies-mystery.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Tokenomika i analiza cenowa Mystery (MYSTERY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mystery (MYSTERY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 570.46K $ 570.46K $ 570.46K Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 570.46K $ 570.46K $ 570.46K Historyczne maksimum: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 Historyczne minimum: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Aktualna cena: $ 0.000000001356 $ 0.000000001356 $ 0.000000001356 Dowiedz się więcej o cenie Mystery (MYSTERY)

Tokenomika Mystery (MYSTERY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mystery (MYSTERY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYSTERY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYSTERY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMYSTERY tokenomikę, poznaj cenę tokena MYSTERYna żywo!

Jak kupić MYSTERY Chcesz dodać Mystery (MYSTERY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MYSTERY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MYSTERY na MEXC już teraz!

Historia ceny Mystery (MYSTERY) Analiza historii ceny MYSTERY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MYSTERY już teraz!

Prognoza ceny MYSTERY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MYSTERY? Nasza strona z prognozami cen MYSTERY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MYSTERY już teraz!

