Informacje o MVL (MVL) We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Oficjalna strona internetowa: http://mvlchain.io Biała księga: https://docs.mvlchain.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71

Tokenomika i analiza cenowa MVL (MVL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MVL (MVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.60M $ 72.60M $ 72.60M Całkowita podaż: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Podaż w obiegu: $ 27.20B $ 27.20B $ 27.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.07M $ 80.07M $ 80.07M Historyczne maksimum: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Historyczne minimum: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Aktualna cena: $ 0.002669 $ 0.002669 $ 0.002669 Dowiedz się więcej o cenie MVL (MVL)

Tokenomika MVL (MVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MVL (MVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MVL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

