Aktualna cena Micron Technology to 236.54 USD. Śledź aktualizacje cen MUON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MUON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MUON

Informacje o cenie MUON

Czym jest MUON

Oficjalna strona internetowa MUON

Tokenomika MUON

Prognoza cen MUON

Historia MUON

Przewodnik zakupowy MUON

Przelicznik MUON-fiat

MUON na spot

Logo Micron Technology

Cena Micron Technology(MUON)

Aktualna cena 1 MUON do USD:

$236.54
-0.26%1D
USD
Micron Technology (MUON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:08:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Micron Technology (MUON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 213.31
Minimum 24h
$ 239.82
Maksimum 24h

$ 213.31
$ 239.82
$ 237.18320578828482
$ 117.45321659889592
-0.08%

-0.26%

+3.08%

+3.08%

Aktualna cena Micron Technology (MUON) wynosi $ 236.54. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUON wahał się między $ 213.31 a $ 239.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUON w historii to $ 237.18320578828482, a najniższy to $ 117.45321659889592.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUON zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -0.26% w ciągu 24 godzin i o +3.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Micron Technology (MUON)

No.1876

$ 1.78M
$ 59.46K
$ 1.78M
7.53K
7,529.39764979
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Micron Technology wynosi $ 1.78M, przy $ 59.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUON w obiegu wynosi 7.53K, przy całkowitej podaży 7529.39764979. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.78M.

Historia ceny Micron Technology (MUON) – USD

Śledź zmiany ceny Micron Technology dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.6166-0.26%
30 Dni$ +43.44+22.49%
60 dni$ +136.54+136.54%
90 dni$ +136.54+136.54%
Dzisiejsza zmiana ceny Micron Technology

DziśMUON odnotował zmianę $ -0.6166 (-0.26%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Micron Technology

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +43.44 (+22.49%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Micron Technology

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MUON o $ +136.54(+136.54%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Micron Technology

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +136.54 (+136.54%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Micron Technology (MUON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Micron Technology.

Co to jest Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Micron Technology. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MUON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Micron Technology na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Micron Technology będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Micron Technology (w USD)

Jaka będzie wartość Micron Technology (MUON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Micron Technology (MUON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Micron Technology.

Sprawdź teraz prognozę ceny Micron Technology!

Tokenomika Micron Technology (MUON)

Zrozumienie tokenomiki Micron Technology (MUON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MUONjuż teraz!

Jak kupić Micron Technology (MUON)

Szukasz jak kupić Micron Technology? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Micron Technology na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MUON na lokalne waluty

Zasoby Micron Technology

Aby lepiej zrozumieć Micron Technology, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Micron Technology
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Micron Technology

Jaka jest dziś wartość Micron Technology (MUON)?
Aktualna cena MUON w USD wynosi 236.54USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MUON do USD?
Aktualna cena MUON w USD wynosi $ 236.54. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Micron Technology?
Kapitalizacja rynkowa dla MUON wynosi $ 1.78M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MUON w obiegu?
W obiegu MUON znajduje się 7.53K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MUON?
MUON osiąga ATH w wysokości 237.18320578828482 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MUON?
MUON zaliczył cenę ATL w wysokości 117.45321659889592 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MUON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MUON wynosi $ 59.46K USD.
Czy w tym roku MUON pójdzie wyżej?
MUON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MUON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Micron Technology (MUON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

