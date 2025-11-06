Prognoza ceny Micron Technology (MUON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Micron Technology na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MUON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Micron Technology % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $237.32 $237.32 $237.32 +0.06% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Micron Technology na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Micron Technology może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 237.32. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Micron Technology może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 249.186. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUON na 2027 rok wyniesie $ 261.6453 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MUON na 2028 rok wyniesie $ 274.7275 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUON w 2029 roku wyniesie $ 288.4639 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MUON w 2030 roku wyniesie $ 302.8871 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Micron Technology może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 493.3712. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Micron Technology może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 803.6497. Rok Cena Wzrost 2025 $ 237.32 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 238.2952 0.41% Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na dziś Przewidywana cena dla MUON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $237.32 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Micron Technology (MUON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MUON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $237.3525 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Micron Technology (MUON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MUON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $237.5475 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Micron Technology (MUON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MUON wynosi $238.2952 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Micron Technology Aktualna cena $ 237.32$ 237.32 $ 237.32 Zmiana ceny (24H) +0.06% Kapitalizacja rynkowa $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Podaż w obiegu 7.77K 7.77K 7.77K Wolumen (24H) $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MUON to $ 237.32. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.06%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.80K. Ponadto MUON ma podaż w obiegu wynoszącą 7.77K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.84M.

Historyczna cena Micron Technology Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Micron Technology, cena Micron Technology wynosi 237.35USD. Podaż w obiegu Micron Technology (MUON) wynosi 0.00 MUON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.84M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 19.2100 $ 239.82 $ 217.97

7 D 0.04% $ 9.5099 $ 239.82 $ 209.15

30 Dni 0.21% $ 41.5999 $ 239.82 $ 175.61 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Micron Technology zanotował zmianę ceny o $19.2100 , co stanowi 0.09% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Micron Technology osiągnął maksimum na poziomie $239.82 i minimum na poziomie $209.15 . Zanotowano zmianę ceny o 0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MUON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Micron Technology o 0.21% , co odpowiada około $41.5999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MUON. Sprawdź pełną historię cen Micron Technology, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MUON

Jak działa moduł przewidywania ceny Micron Technology (MUON)? Moduł predykcji ceny Micron Technology to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MUON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Micron Technology na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MUON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Micron Technology. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MUON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MUON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Micron Technology.

Dlaczego prognoaza ceny MUON jest ważna?

Prognozy cen MUON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MUON? Według Twoich prognoz MUON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MUON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Micron Technology (MUON), przewidywana cena MUON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MUON w 2026 roku? Cena 1 Micron Technology (MUON) wynosi dziś $237.32 . Według powyższego modułu prognoz MUON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MUON w 2027 roku? Micron Technology (MUON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MUON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Micron Technology (MUON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MUON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Micron Technology (MUON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MUON w 2030 roku? Cena 1 Micron Technology (MUON) wynosi dziś $237.32 . Według powyższego modułu prognoz MUON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MUON na 2040 rok? Micron Technology (MUON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MUON do 2040 roku. Zarejestruj się teraz