GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Metti Token to 32.15 USD. Śledź aktualizacje cen MTT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MTT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Metti Token to 32.15 USD. Śledź aktualizacje cen MTT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MTT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MTT

Informacje o cenie MTT

Czym jest MTT

Biała księga MTT

Oficjalna strona internetowa MTT

Tokenomika MTT

Prognoza cen MTT

Historia MTT

Przewodnik zakupowy MTT

Przelicznik MTT-fiat

MTT na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Metti Token

Cena Metti Token(MTT)

Aktualna cena 1 MTT do USD:

$32.15
$32.15$32.15
-1.68%1D
USD
Metti Token (MTT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:08:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Metti Token (MTT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 31.94
$ 31.94$ 31.94
Minimum 24h
$ 35.98
$ 35.98$ 35.98
Maksimum 24h

$ 31.94
$ 31.94$ 31.94

$ 35.98
$ 35.98$ 35.98

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

+0.03%

-1.68%

-10.07%

-10.07%

Aktualna cena Metti Token (MTT) wynosi $ 32.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTT wahał się między $ 31.94 a $ 35.98, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTT w historii to $ 159.13148291639322, a najniższy to $ 3.009680156954041.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MTT zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -1.68% w ciągu 24 godzin i o -10.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Metti Token (MTT)

No.3753

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 402.42K
$ 402.42K$ 402.42K

$ 160.75M
$ 160.75M$ 160.75M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Metti Token wynosi $ 0.00, przy $ 402.42K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTT w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 4998730. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 160.75M.

Historia ceny Metti Token (MTT) – USD

Śledź zmiany ceny Metti Token dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.5493-1.68%
30 Dni$ -20.88-39.38%
60 dni$ -12.59-28.15%
90 dni$ -32.85-50.54%
Dzisiejsza zmiana ceny Metti Token

DziśMTT odnotował zmianę $ -0.5493 (-1.68%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Metti Token

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -20.88 (-39.38%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Metti Token

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MTT o $ -12.59(-28.15%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Metti Token

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -32.85 (-50.54%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Metti Token (MTT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Metti Token.

Co to jest Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Metti Token. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MTT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Metti Token na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Metti Token będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Metti Token (w USD)

Jaka będzie wartość Metti Token (MTT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Metti Token (MTT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Metti Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Metti Token!

Tokenomika Metti Token (MTT)

Zrozumienie tokenomiki Metti Token (MTT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MTTjuż teraz!

Jak kupić Metti Token (MTT)

Szukasz jak kupić Metti Token? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Metti Token na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MTT na lokalne waluty

1 Metti Token(MTT) do VND
846,027.25
1 Metti Token(MTT) do AUD
A$49.1895
1 Metti Token(MTT) do GBP
24.434
1 Metti Token(MTT) do EUR
27.649
1 Metti Token(MTT) do USD
$32.15
1 Metti Token(MTT) do MYR
RM134.387
1 Metti Token(MTT) do TRY
1,353.8365
1 Metti Token(MTT) do JPY
¥4,918.95
1 Metti Token(MTT) do ARS
ARS$46,661.5455
1 Metti Token(MTT) do RUB
2,615.081
1 Metti Token(MTT) do INR
2,848.8115
1 Metti Token(MTT) do IDR
Rp535,833.119
1 Metti Token(MTT) do PHP
1,888.8125
1 Metti Token(MTT) do EGP
￡E.1,523.91
1 Metti Token(MTT) do BRL
R$172.324
1 Metti Token(MTT) do CAD
C$45.3315
1 Metti Token(MTT) do BDT
3,917.799
1 Metti Token(MTT) do NGN
46,392.45
1 Metti Token(MTT) do COP
$123,653.7225
1 Metti Token(MTT) do ZAR
R.559.7315
1 Metti Token(MTT) do UAH
1,352.229
1 Metti Token(MTT) do TZS
T.Sh.78,992.55
1 Metti Token(MTT) do VES
Bs7,169.45
1 Metti Token(MTT) do CLP
$30,349.6
1 Metti Token(MTT) do PKR
Rs9,086.876
1 Metti Token(MTT) do KZT
16,885.5015
1 Metti Token(MTT) do THB
฿1,042.946
1 Metti Token(MTT) do TWD
NT$993.7565
1 Metti Token(MTT) do AED
د.إ117.9905
1 Metti Token(MTT) do CHF
Fr25.72
1 Metti Token(MTT) do HKD
HK$249.8055
1 Metti Token(MTT) do AMD
֏12,298.9825
1 Metti Token(MTT) do MAD
.د.م299.3165
1 Metti Token(MTT) do MXN
$597.99
1 Metti Token(MTT) do SAR
ريال120.5625
1 Metti Token(MTT) do ETB
Br4,929.238
1 Metti Token(MTT) do KES
KSh4,155.066
1 Metti Token(MTT) do JOD
د.أ22.79435
1 Metti Token(MTT) do PLN
118.6335
1 Metti Token(MTT) do RON
лв141.7815
1 Metti Token(MTT) do SEK
kr307.0325
1 Metti Token(MTT) do BGN
лв54.655
1 Metti Token(MTT) do HUF
Ft10,810.116
1 Metti Token(MTT) do CZK
680.937
1 Metti Token(MTT) do KWD
د.ك9.87005
1 Metti Token(MTT) do ILS
104.4875
1 Metti Token(MTT) do BOB
Bs221.835
1 Metti Token(MTT) do AZN
54.655
1 Metti Token(MTT) do TJS
SM297.3875
1 Metti Token(MTT) do GEL
87.1265
1 Metti Token(MTT) do AOA
Kz29,441.3625
1 Metti Token(MTT) do BHD
.د.ب12.0884
1 Metti Token(MTT) do BMD
$32.15
1 Metti Token(MTT) do DKK
kr208.332
1 Metti Token(MTT) do HNL
L847.474
1 Metti Token(MTT) do MUR
1,479.543
1 Metti Token(MTT) do NAD
$559.41
1 Metti Token(MTT) do NOK
kr327.93
1 Metti Token(MTT) do NZD
$56.584
1 Metti Token(MTT) do PAB
B/.32.15
1 Metti Token(MTT) do PGK
K136.6375
1 Metti Token(MTT) do QAR
ر.ق117.026
1 Metti Token(MTT) do RSD
дин.3,275.1205
1 Metti Token(MTT) do UZS
soʻm382,738.034
1 Metti Token(MTT) do ALL
L2,701.886
1 Metti Token(MTT) do ANG
ƒ57.5485
1 Metti Token(MTT) do AWG
ƒ57.87
1 Metti Token(MTT) do BBD
$64.3
1 Metti Token(MTT) do BAM
KM54.655
1 Metti Token(MTT) do BIF
Fr94,810.35
1 Metti Token(MTT) do BND
$41.795
1 Metti Token(MTT) do BSD
$32.15
1 Metti Token(MTT) do JMD
$5,174.5425
1 Metti Token(MTT) do KHR
129,116.329
1 Metti Token(MTT) do KMF
Fr13,695.9
1 Metti Token(MTT) do LAK
698,913.0295
1 Metti Token(MTT) do LKR
රු9,792.5685
1 Metti Token(MTT) do MDL
L548.1575
1 Metti Token(MTT) do MGA
Ar144,819.675
1 Metti Token(MTT) do MOP
P257.2
1 Metti Token(MTT) do MVR
495.11
1 Metti Token(MTT) do MWK
MK55,815.9365
1 Metti Token(MTT) do MZN
MT2,055.9925
1 Metti Token(MTT) do NPR
रु4,563.371
1 Metti Token(MTT) do PYG
228,007.8
1 Metti Token(MTT) do RWF
Fr46,713.95
1 Metti Token(MTT) do SBD
$264.273
1 Metti Token(MTT) do SCR
440.7765
1 Metti Token(MTT) do SRD
$1,239.3825
1 Metti Token(MTT) do SVC
$280.991
1 Metti Token(MTT) do SZL
L561.339
1 Metti Token(MTT) do TMT
m112.525
1 Metti Token(MTT) do TND
د.ت95.26045
1 Metti Token(MTT) do TTD
$217.6555
1 Metti Token(MTT) do UGX
Sh112,396.4
1 Metti Token(MTT) do XAF
Fr18,325.5
1 Metti Token(MTT) do XCD
$86.805
1 Metti Token(MTT) do XOF
Fr18,325.5
1 Metti Token(MTT) do XPF
Fr3,311.45
1 Metti Token(MTT) do BWP
P433.7035
1 Metti Token(MTT) do BZD
$64.6215
1 Metti Token(MTT) do CVE
$3,089.9365
1 Metti Token(MTT) do DJF
Fr5,690.55
1 Metti Token(MTT) do DOP
$2,063.387
1 Metti Token(MTT) do DZD
د.ج4,210.0425
1 Metti Token(MTT) do FJD
$73.302
1 Metti Token(MTT) do GNF
Fr279,544.25
1 Metti Token(MTT) do GTQ
Q246.269
1 Metti Token(MTT) do GYD
$6,724.494
1 Metti Token(MTT) do ISK
kr4,083.05

Zasoby Metti Token

Aby lepiej zrozumieć Metti Token, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Metti Token
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Metti Token

Jaka jest dziś wartość Metti Token (MTT)?
Aktualna cena MTT w USD wynosi 32.15USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MTT do USD?
Aktualna cena MTT w USD wynosi $ 32.15. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Metti Token?
Kapitalizacja rynkowa dla MTT wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MTT w obiegu?
W obiegu MTT znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MTT?
MTT osiąga ATH w wysokości 159.13148291639322 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MTT?
MTT zaliczył cenę ATL w wysokości 3.009680156954041 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MTT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MTT wynosi $ 402.42K USD.
Czy w tym roku MTT pójdzie wyżej?
MTT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MTT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:08:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Metti Token (MTT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MTT do USD

Kwota

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 32.15 USD

Handluj MTT

MTT/USDT
$32.15
$32.15$32.15
-1.68%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,307.35
$103,307.35$103,307.35

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,411.83
$3,411.83$3,411.83

+0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.24
$161.24$161.24

+0.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,307.35
$103,307.35$103,307.35

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,411.83
$3,411.83$3,411.83

+0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.24
$161.24$161.24

+0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3389
$2.3389$2.3389

+2.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0920
$1.0920$1.0920

+0.62%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011242
$0.000011242$0.000011242

+495.44%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1959
$0.1959$0.1959

+291.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5063
$1.5063$1.5063

+85.68%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01948
$0.01948$0.01948

+55.84%