Prognoza ceny Metti Token (MTT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Metti Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MTT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Metti Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Metti Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 32.28. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Metti Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 33.8940. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTT na 2027 rok wyniesie $ 35.5887 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTT na 2028 rok wyniesie $ 37.3681 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTT w 2029 roku wyniesie $ 39.2365 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTT w 2030 roku wyniesie $ 41.1983 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Metti Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 67.1078. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Metti Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 109.3115.

2026 $ 33.8940 5.00%

2027 $ 35.5887 10.25%

2028 $ 37.3681 15.76%

2029 $ 39.2365 21.55%

2030 $ 41.1983 27.63%

2031 $ 43.2582 34.01%

2032 $ 45.4212 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 47.6922 47.75%

2034 $ 50.0768 55.13%

2035 $ 52.5807 62.89%

2036 $ 55.2097 71.03%

2037 $ 57.9702 79.59%

2038 $ 60.8687 88.56%

2039 $ 63.9121 97.99%

2040 $ 67.1078 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Metti Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 32.28 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 32.2844 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 32.3109 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 32.4126 0.41% Prognoza ceny Metti Token (MTT) na dziś Przewidywana cena dla MTT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $32.28 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Metti Token (MTT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MTT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $32.2844 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Metti Token (MTT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MTT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $32.3109 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Metti Token (MTT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MTT wynosi $32.4126 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Metti Token Aktualna cena $ 32.28 Zmiana ceny (24H) -1.28% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 Wolumen (24H) $ 470.27K Najnowsza cena MTT to $ 32.28. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.28%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 470.27K. Ponadto MTT ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00.

Historyczna cena Metti Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Metti Token, cena Metti Token wynosi 32.28USD. Podaż w obiegu Metti Token (MTT) wynosi 0.00 MTT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.090000 $ 35.98 $ 31.94

7 D -0.06% $ -2.2800 $ 36.22 $ 31.94

30 Dni -0.38% $ -20.04 $ 52.82 $ 31.94 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Metti Token zanotował zmianę ceny o $0.090000 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Metti Token osiągnął maksimum na poziomie $36.22 i minimum na poziomie $31.94 . Zanotowano zmianę ceny o -0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MTT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Metti Token o -0.38% , co odpowiada około $-20.04 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MTT. Sprawdź pełną historię cen Metti Token, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MTT

Jak działa moduł przewidywania ceny Metti Token (MTT)? Moduł predykcji ceny Metti Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MTT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Metti Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MTT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Metti Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MTT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MTT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Metti Token.

Dlaczego prognoaza ceny MTT jest ważna?

Prognozy cen MTT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

