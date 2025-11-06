GiełdaDEX+
Aktualna cena Microsoft to 506.11 USD. Śledź aktualizacje cen MSFTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSFTON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MSFTON

Informacje o cenie MSFTON

Czym jest MSFTON

Oficjalna strona internetowa MSFTON

Tokenomika MSFTON

Prognoza cen MSFTON

Historia MSFTON

Przewodnik zakupowy MSFTON

Przelicznik MSFTON-fiat

MSFTON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Microsoft

Cena Microsoft(MSFTON)

Aktualna cena 1 MSFTON do USD:

$506.11
$506.11
-0.94%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:07:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Microsoft (MSFTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 504.88
$ 504.88
Minimum 24h
$ 514.68
$ 514.68
Maksimum 24h

$ 504.88
$ 504.88

$ 514.68
$ 514.68

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225

+0.13%

-0.94%

-3.00%

-3.00%

Aktualna cena Microsoft (MSFTON) wynosi $ 506.11. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSFTON wahał się między $ 504.88 a $ 514.68, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSFTON w historii to $ 554.1140723930895, a najniższy to $ 492.8458515171225.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSFTON zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -0.94% w ciągu 24 godzin i o -3.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Microsoft (MSFTON)

No.1675

$ 2.46M
$ 2.46M

$ 56.23K
$ 56.23K

$ 2.46M
$ 2.46M

4.85K
4.85K

4,852.2611588
4,852.2611588

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Microsoft wynosi $ 2.46M, przy $ 56.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSFTON w obiegu wynosi 4.85K, przy całkowitej podaży 4852.2611588. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.46M.

Historia ceny Microsoft (MSFTON) – USD

Śledź zmiany ceny Microsoft dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -4.8026-0.94%
30 Dni$ -20.94-3.98%
60 dni$ +56.11+12.46%
90 dni$ +56.11+12.46%
Dzisiejsza zmiana ceny Microsoft

DziśMSFTON odnotował zmianę $ -4.8026 (-0.94%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Microsoft

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -20.94 (-3.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Microsoft

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MSFTON o $ +56.11(+12.46%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Microsoft

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +56.11 (+12.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Microsoft (MSFTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Microsoft.

Co to jest Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Microsoft. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MSFTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Microsoft na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Microsoft będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Microsoft (w USD)

Jaka będzie wartość Microsoft (MSFTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Microsoft (MSFTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Microsoft.

Sprawdź teraz prognozę ceny Microsoft!

Tokenomika Microsoft (MSFTON)

Zrozumienie tokenomiki Microsoft (MSFTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSFTONjuż teraz!

Jak kupić Microsoft (MSFTON)

Szukasz jak kupić Microsoft? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Microsoft na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MSFTON na lokalne waluty

1 Microsoft(MSFTON) do VND
13,318,284.65
1 Microsoft(MSFTON) do AUD
A$774.3483
1 Microsoft(MSFTON) do GBP
384.6436
1 Microsoft(MSFTON) do EUR
435.2546
1 Microsoft(MSFTON) do USD
$506.11
1 Microsoft(MSFTON) do MYR
RM2,115.5398
1 Microsoft(MSFTON) do TRY
21,312.2921
1 Microsoft(MSFTON) do JPY
¥77,434.83
1 Microsoft(MSFTON) do ARS
ARS$734,552.8707
1 Microsoft(MSFTON) do RUB
41,166.9874
1 Microsoft(MSFTON) do INR
44,846.4071
1 Microsoft(MSFTON) do IDR
Rp8,435,163.2926
1 Microsoft(MSFTON) do PHP
29,733.9625
1 Microsoft(MSFTON) do EGP
￡E.23,989.614
1 Microsoft(MSFTON) do BRL
R$2,712.7496
1 Microsoft(MSFTON) do CAD
C$713.6151
1 Microsoft(MSFTON) do BDT
61,674.5646
1 Microsoft(MSFTON) do NGN
730,316.73
1 Microsoft(MSFTON) do COP
$1,946,574.9765
1 Microsoft(MSFTON) do ZAR
R.8,811.3751
1 Microsoft(MSFTON) do UAH
21,286.9866
1 Microsoft(MSFTON) do TZS
T.Sh.1,243,512.27
1 Microsoft(MSFTON) do VES
Bs112,862.53
1 Microsoft(MSFTON) do CLP
$477,767.84
1 Microsoft(MSFTON) do PKR
Rs143,046.9304
1 Microsoft(MSFTON) do KZT
265,814.0331
1 Microsoft(MSFTON) do THB
฿16,418.2084
1 Microsoft(MSFTON) do TWD
NT$15,643.8601
1 Microsoft(MSFTON) do AED
د.إ1,857.4237
1 Microsoft(MSFTON) do CHF
Fr404.888
1 Microsoft(MSFTON) do HKD
HK$3,932.4747
1 Microsoft(MSFTON) do AMD
֏193,612.3805
1 Microsoft(MSFTON) do MAD
.د.م4,711.8841
1 Microsoft(MSFTON) do MXN
$9,413.646
1 Microsoft(MSFTON) do SAR
ريال1,897.9125
1 Microsoft(MSFTON) do ETB
Br77,596.7852
1 Microsoft(MSFTON) do KES
KSh65,409.6564
1 Microsoft(MSFTON) do JOD
د.أ358.83199
1 Microsoft(MSFTON) do PLN
1,867.5459
1 Microsoft(MSFTON) do RON
лв2,231.9451
1 Microsoft(MSFTON) do SEK
kr4,833.3505
1 Microsoft(MSFTON) do BGN
лв860.387
1 Microsoft(MSFTON) do HUF
Ft170,174.4264
1 Microsoft(MSFTON) do CZK
10,719.4098
1 Microsoft(MSFTON) do KWD
د.ك155.37577
1 Microsoft(MSFTON) do ILS
1,644.8575
1 Microsoft(MSFTON) do BOB
Bs3,492.159
1 Microsoft(MSFTON) do AZN
860.387
1 Microsoft(MSFTON) do TJS
SM4,681.5175
1 Microsoft(MSFTON) do GEL
1,371.5581
1 Microsoft(MSFTON) do AOA
Kz463,470.2325
1 Microsoft(MSFTON) do BHD
.د.ب190.29736
1 Microsoft(MSFTON) do BMD
$506.11
1 Microsoft(MSFTON) do DKK
kr3,279.5928
1 Microsoft(MSFTON) do HNL
L13,341.0596
1 Microsoft(MSFTON) do MUR
23,291.1822
1 Microsoft(MSFTON) do NAD
$8,806.314
1 Microsoft(MSFTON) do NOK
kr5,162.322
1 Microsoft(MSFTON) do NZD
$890.7536
1 Microsoft(MSFTON) do PAB
B/.506.11
1 Microsoft(MSFTON) do PGK
K2,150.9675
1 Microsoft(MSFTON) do QAR
ر.ق1,842.2404
1 Microsoft(MSFTON) do RSD
дин.51,557.4257
1 Microsoft(MSFTON) do UZS
soʻm6,025,118.0836
1 Microsoft(MSFTON) do ALL
L42,533.4844
1 Microsoft(MSFTON) do ANG
ƒ905.9369
1 Microsoft(MSFTON) do AWG
ƒ910.998
1 Microsoft(MSFTON) do BBD
$1,012.22
1 Microsoft(MSFTON) do BAM
KM860.387
1 Microsoft(MSFTON) do BIF
Fr1,492,518.39
1 Microsoft(MSFTON) do BND
$657.943
1 Microsoft(MSFTON) do BSD
$506.11
1 Microsoft(MSFTON) do JMD
$81,458.4045
1 Microsoft(MSFTON) do KHR
2,032,568.1266
1 Microsoft(MSFTON) do KMF
Fr215,602.86
1 Microsoft(MSFTON) do LAK
11,002,391.0843
1 Microsoft(MSFTON) do LKR
රු154,156.0449
1 Microsoft(MSFTON) do MDL
L8,629.1755
1 Microsoft(MSFTON) do MGA
Ar2,279,772.495
1 Microsoft(MSFTON) do MOP
P4,048.88
1 Microsoft(MSFTON) do MVR
7,794.094
1 Microsoft(MSFTON) do MWK
MK878,662.6321
1 Microsoft(MSFTON) do MZN
MT32,365.7345
1 Microsoft(MSFTON) do NPR
रु71,837.2534
1 Microsoft(MSFTON) do PYG
3,589,332.12
1 Microsoft(MSFTON) do RWF
Fr735,377.83
1 Microsoft(MSFTON) do SBD
$4,160.2242
1 Microsoft(MSFTON) do SCR
6,938.7681
1 Microsoft(MSFTON) do SRD
$19,510.5405
1 Microsoft(MSFTON) do SVC
$4,423.4014
1 Microsoft(MSFTON) do SZL
L8,836.6806
1 Microsoft(MSFTON) do TMT
m1,771.385
1 Microsoft(MSFTON) do TND
د.ت1,499.60393
1 Microsoft(MSFTON) do TTD
$3,426.3647
1 Microsoft(MSFTON) do UGX
Sh1,769,360.56
1 Microsoft(MSFTON) do XAF
Fr288,482.7
1 Microsoft(MSFTON) do XCD
$1,366.497
1 Microsoft(MSFTON) do XOF
Fr288,482.7
1 Microsoft(MSFTON) do XPF
Fr52,129.33
1 Microsoft(MSFTON) do BWP
P6,827.4239
1 Microsoft(MSFTON) do BZD
$1,017.2811
1 Microsoft(MSFTON) do CVE
$48,642.2321
1 Microsoft(MSFTON) do DJF
Fr89,581.47
1 Microsoft(MSFTON) do DOP
$32,482.1398
1 Microsoft(MSFTON) do DZD
د.ج66,275.1045
1 Microsoft(MSFTON) do FJD
$1,153.9308
1 Microsoft(MSFTON) do GNF
Fr4,400,626.45
1 Microsoft(MSFTON) do GTQ
Q3,876.8026
1 Microsoft(MSFTON) do GYD
$105,857.9676
1 Microsoft(MSFTON) do ISK
kr64,275.97

Zasoby Microsoft

Aby lepiej zrozumieć Microsoft, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Microsoft
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Microsoft

Jaka jest dziś wartość Microsoft (MSFTON)?
Aktualna cena MSFTON w USD wynosi 506.11USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSFTON do USD?
Aktualna cena MSFTON w USD wynosi $ 506.11. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Microsoft?
Kapitalizacja rynkowa dla MSFTON wynosi $ 2.46M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSFTON w obiegu?
W obiegu MSFTON znajduje się 4.85K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSFTON?
MSFTON osiąga ATH w wysokości 554.1140723930895 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSFTON?
MSFTON zaliczył cenę ATL w wysokości 492.8458515171225 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSFTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSFTON wynosi $ 56.23K USD.
Czy w tym roku MSFTON pójdzie wyżej?
MSFTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSFTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:07:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Microsoft (MSFTON)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MSFTON do USD

Kwota

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 506.11 USD

Handluj MSFTON

MSFTON/USDT
$506.11
$506.11
-0.86%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,206.27

$3,405.01

$160.87

$0.9999

$1,477.83

$103,206.27

$3,405.01

$160.87

$2.3358

$1.0908

$0.00000

$0.00000

$0.03592

$0.00433

$0.00664

$0.000011000

$0.0000000601

$0.1947

$1.5204

$0.01952

