Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Microsoft na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MSFTON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MSFTON

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Microsoft % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $506.65 $506.65 $506.65 -0.83% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Microsoft na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Microsoft może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 506.65. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Microsoft może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 531.9825. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MSFTON na 2027 rok wyniesie $ 558.5816 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MSFTON na 2028 rok wyniesie $ 586.5107 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MSFTON w 2029 roku wyniesie $ 615.8362 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MSFTON w 2030 roku wyniesie $ 646.6280 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Microsoft może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,053.2889. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Microsoft może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,715.6967. Rok Cena Wzrost 2025 $ 506.65 0.00%

2026 $ 531.9825 5.00%

2027 $ 558.5816 10.25%

2028 $ 586.5107 15.76%

2029 $ 615.8362 21.55%

2030 $ 646.6280 27.63%

2031 $ 678.9594 34.01%

2032 $ 712.9074 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 748.5528 47.75%

2034 $ 785.9804 55.13%

2035 $ 825.2794 62.89%

2036 $ 866.5434 71.03%

2037 $ 909.8706 79.59%

2038 $ 955.3641 88.56%

2039 $ 1,003.1323 97.99%

2040 $ 1,053.2889 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Microsoft na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 506.65 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 506.7194 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 507.1358 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 508.7321 0.41% Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na dziś Przewidywana cena dla MSFTON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $506.65 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Microsoft (MSFTON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MSFTON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $506.7194 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Microsoft (MSFTON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MSFTON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $507.1358 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Microsoft (MSFTON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MSFTON wynosi $508.7321 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Microsoft Aktualna cena $ 506.65$ 506.65 $ 506.65 Zmiana ceny (24H) -0.83% Kapitalizacja rynkowa $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Podaż w obiegu 4.90K 4.90K 4.90K Wolumen (24H) $ 59.44K$ 59.44K $ 59.44K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MSFTON to $ 506.65. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.83%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 59.44K. Ponadto MSFTON ma podaż w obiegu wynoszącą 4.90K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.48M. Zobacz na żywo cenę MSFTON

Jak kupić Microsoft (MSFTON) Próbujesz kupić MSFTON? Teraz możesz kupować MSFTON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Microsoft i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MSFTON teraz

Historyczna cena Microsoft Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Microsoft, cena Microsoft wynosi 506.64USD. Podaż w obiegu Microsoft (MSFTON) wynosi 0.00 MSFTON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2.48M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -5.9900 $ 514.58 $ 504.75

7 D -0.04% $ -21.7300 $ 543.94 $ 504.75

30 Dni -0.04% $ -21.3400 $ 557.91 $ 499.91 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Microsoft zanotował zmianę ceny o $-5.9900 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Microsoft osiągnął maksimum na poziomie $543.94 i minimum na poziomie $504.75 . Zanotowano zmianę ceny o -0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MSFTON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Microsoft o -0.04% , co odpowiada około $-21.3400 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MSFTON. Sprawdź pełną historię cen Microsoft, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MSFTON

Jak działa moduł przewidywania ceny Microsoft (MSFTON)? Moduł predykcji ceny Microsoft to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MSFTON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Microsoft na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MSFTON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Microsoft. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MSFTON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MSFTON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Microsoft.

Dlaczego prognoaza ceny MSFTON jest ważna?

Prognozy cen MSFTON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MSFTON? Według Twoich prognoz MSFTON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MSFTON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Microsoft (MSFTON), przewidywana cena MSFTON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MSFTON w 2026 roku? Cena 1 Microsoft (MSFTON) wynosi dziś $506.65 . Według powyższego modułu prognoz MSFTON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MSFTON w 2027 roku? Microsoft (MSFTON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MSFTON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MSFTON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Microsoft (MSFTON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MSFTON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Microsoft (MSFTON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MSFTON w 2030 roku? Cena 1 Microsoft (MSFTON) wynosi dziś $506.65 . Według powyższego modułu prognoz MSFTON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MSFTON na 2040 rok? Microsoft (MSFTON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MSFTON do 2040 roku. Zarejestruj się teraz