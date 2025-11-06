GiełdaDEX+
Aktualna cena MON Protocol to 0.01551 USD. Śledź aktualizacje cen MONPRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MONPRO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MON Protocol to 0.01551 USD. Śledź aktualizacje cen MONPRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MONPRO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MONPRO

Informacje o cenie MONPRO

Czym jest MONPRO

Biała księga MONPRO

Oficjalna strona internetowa MONPRO

Tokenomika MONPRO

Prognoza cen MONPRO

Historia MONPRO

Przewodnik zakupowy MONPRO

Przelicznik MONPRO-fiat

MONPRO na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MON Protocol

Cena MON Protocol(MONPRO)

Aktualna cena 1 MONPRO do USD:

$0.0155
-4.61%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:06:22 (UTC+8)

Informacje o cenie MON Protocol (MONPRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01544
Minimum 24h
$ 0.01644
Maksimum 24h

$ 0.01544
$ 0.01644
$ 0.9595624143978051
$ 0.014962049622685736
-0.07%

-4.61%

-7.52%

-7.52%

Aktualna cena MON Protocol (MONPRO) wynosi $ 0.01551. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONPRO wahał się między $ 0.01544 a $ 0.01644, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONPRO w historii to $ 0.9595624143978051, a najniższy to $ 0.014962049622685736.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONPRO zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -4.61% w ciągu 24 godzin i o -7.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MON Protocol (MONPRO)

No.1101

$ 9.21M
$ 57.29K
$ 15.50M
593.61M
999,517,431
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa MON Protocol wynosi $ 9.21M, przy $ 57.29K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONPRO w obiegu wynosi 593.61M, przy całkowitej podaży 999517431. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.50M.

Historia ceny MON Protocol (MONPRO) – USD

Śledź zmiany ceny MON Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0007491-4.61%
30 Dni$ -0.00605-28.07%
60 dni$ -0.00169-9.83%
90 dni$ -0.00539-25.79%
Dzisiejsza zmiana ceny MON Protocol

DziśMONPRO odnotował zmianę $ -0.0007491 (-4.61%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MON Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00605 (-28.07%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MON Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MONPRO o $ -0.00169(-9.83%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MON Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00539 (-25.79%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MON Protocol (MONPRO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MON Protocol.

Co to jest MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MON Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MONPRO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MON Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MON Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MON Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość MON Protocol (MONPRO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MON Protocol (MONPRO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MON Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny MON Protocol!

Tokenomika MON Protocol (MONPRO)

Zrozumienie tokenomiki MON Protocol (MONPRO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MONPROjuż teraz!

Jak kupić MON Protocol (MONPRO)

Szukasz jak kupić MON Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MON Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MONPRO na lokalne waluty

Zasoby MON Protocol

Aby lepiej zrozumieć MON Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MON Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MON Protocol

Jaka jest dziś wartość MON Protocol (MONPRO)?
Aktualna cena MONPRO w USD wynosi 0.01551USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MONPRO do USD?
Aktualna cena MONPRO w USD wynosi $ 0.01551. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MON Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla MONPRO wynosi $ 9.21M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MONPRO w obiegu?
W obiegu MONPRO znajduje się 593.61M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MONPRO?
MONPRO osiąga ATH w wysokości 0.9595624143978051 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MONPRO?
MONPRO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.014962049622685736 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MONPRO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MONPRO wynosi $ 57.29K USD.
Czy w tym roku MONPRO pójdzie wyżej?
MONPRO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MONPRO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe MON Protocol (MONPRO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MONPRO do USD

Kwota

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01551 USD

Handluj MONPRO

MONPRO/USDT
$0.0155
-4.49%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

