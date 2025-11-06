GiełdaDEX+
Aktualna cena Momo to 0.002903 USD. Śledź aktualizacje cen MOMO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MOMO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MOMO

Informacje o cenie MOMO

Czym jest MOMO

Tokenomika MOMO

Prognoza cen MOMO

Historia MOMO

Przewodnik zakupowy MOMO

Przelicznik MOMO-fiat

MOMO na spot

Logo Momo

Cena Momo(MOMO)

Aktualna cena 1 MOMO do USD:

$0.002904
$0.002904$0.002904
+0.06%1D
USD
Momo (MOMO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Momo (MOMO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002369
$ 0.002369$ 0.002369
Minimum 24h
$ 0.003109
$ 0.003109$ 0.003109
Maksimum 24h

$ 0.002369
$ 0.002369$ 0.002369

$ 0.003109
$ 0.003109$ 0.003109

--
----

--
----

-1.96%

+0.06%

-25.65%

-25.65%

Aktualna cena Momo (MOMO) wynosi $ 0.002903. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MOMO wahał się między $ 0.002369 a $ 0.003109, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MOMO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MOMO zmieniły się o -1.96% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o -25.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Momo (MOMO)

--
----

$ 69.24K
$ 69.24K$ 69.24K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Momo wynosi --, przy $ 69.24K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MOMO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Momo (MOMO) – USD

Śledź zmiany ceny Momo dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000174+0.06%
30 Dni$ -0.004067-58.36%
60 dni$ -0.00009-3.01%
90 dni$ -0.016437-84.99%
Dzisiejsza zmiana ceny Momo

DziśMOMO odnotował zmianę $ +0.00000174 (+0.06%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Momo

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004067 (-58.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Momo

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MOMO o $ -0.00009(-3.01%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Momo

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.016437 (-84.99%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Momo (MOMO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Momo.

Co to jest Momo (MOMO)

$MOMO to pierwszy kobiecy memecoin z Shiba Inu i token „brat” $BONK.

Momo jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Momo. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MOMO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Momo na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Momo będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Momo (w USD)

Jaka będzie wartość Momo (MOMO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Momo (MOMO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Momo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Momo!

Tokenomika Momo (MOMO)

Zrozumienie tokenomiki Momo (MOMO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MOMOjuż teraz!

Jak kupić Momo (MOMO)

Szukasz jak kupić Momo? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Momo na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MOMO na lokalne waluty

Zasoby Momo

Aby lepiej zrozumieć Momo, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Momo

Jaka jest dziś wartość Momo (MOMO)?
Aktualna cena MOMO w USD wynosi 0.002903USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MOMO do USD?
Aktualna cena MOMO w USD wynosi $ 0.002903. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Momo?
Kapitalizacja rynkowa dla MOMO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MOMO w obiegu?
W obiegu MOMO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MOMO?
MOMO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MOMO?
MOMO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MOMO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MOMO wynosi $ 69.24K USD.
Czy w tym roku MOMO pójdzie wyżej?
MOMO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MOMO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MOMO do USD

Kwota

MOMO
MOMO
USD
USD

1 MOMO = 0.002903 USD

Handluj MOMO

MOMO/USDT
$0.002904
$0.002904$0.002904
+0.17%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

