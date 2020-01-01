Tokenomika MOG Coin (MOG) Odkryj kluczowe informacje o MOG Coin (MOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MOG Coin (MOG) MOG Coin is a meme coin. MOG Coin is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://www.mogcoin.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Kup MOG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MOG Coin (MOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOG Coin (MOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 260.43M $ 260.43M $ 260.43M Całkowita podaż: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T Podaż w obiegu: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 280.52M $ 280.52M $ 280.52M Historyczne maksimum: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 Historyczne minimum: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 Aktualna cena: $ 0.0000006668 $ 0.0000006668 $ 0.0000006668 Dowiedz się więcej o cenie MOG Coin (MOG)

Tokenomika MOG Coin (MOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOG Coin (MOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOG tokenomikę, poznaj cenę tokena MOGna żywo!

