GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Minutes Networ to 0.122 USD. Śledź aktualizacje cen MNTX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MNTX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Minutes Networ to 0.122 USD. Śledź aktualizacje cen MNTX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MNTX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MNTX

Informacje o cenie MNTX

Czym jest MNTX

Biała księga MNTX

Oficjalna strona internetowa MNTX

Tokenomika MNTX

Prognoza cen MNTX

Historia MNTX

Przewodnik zakupowy MNTX

Przelicznik MNTX-fiat

MNTX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Minutes Networ

Cena Minutes Networ(MNTX)

Aktualna cena 1 MNTX do USD:

$0.122
$0.122$0.122
+1.41%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Minutes Networ (MNTX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1061
$ 0.1061$ 0.1061
Minimum 24h
$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529
Maksimum 24h

$ 0.1061
$ 0.1061$ 0.1061

$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

+1.41%

-37.38%

-37.38%

Aktualna cena Minutes Networ (MNTX) wynosi $ 0.122. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MNTX wahał się między $ 0.1061 a $ 0.1529, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MNTX w historii to $ 0.5035847309180984, a najniższy to $ 0.12356632139260672.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MNTX zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.41% w ciągu 24 godzin i o -37.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Minutes Networ (MNTX)

No.1039

$ 9.48M
$ 9.48M$ 9.48M

$ 474.04
$ 474.04$ 474.04

$ 61.00M
$ 61.00M$ 61.00M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,775,887.52592564
79,775,887.52592564 79,775,887.52592564

15.53%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Minutes Networ wynosi $ 9.48M, przy $ 474.04 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MNTX w obiegu wynosi 77.67M, przy całkowitej podaży 79775887.52592564. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 61.00M.

Historia ceny Minutes Networ (MNTX) – USD

Śledź zmiany ceny Minutes Networ dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001696+1.41%
30 Dni$ -0.0806-39.79%
60 dni$ -0.1936-61.35%
90 dni$ -0.2435-66.63%
Dzisiejsza zmiana ceny Minutes Networ

DziśMNTX odnotował zmianę $ +0.001696 (+1.41%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Minutes Networ

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0806 (-39.79%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Minutes Networ

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MNTX o $ -0.1936(-61.35%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Minutes Networ

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.2435 (-66.63%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Minutes Networ (MNTX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Minutes Networ.

Co to jest Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Minutes Networ. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MNTX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Minutes Networ na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Minutes Networ będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Minutes Networ (w USD)

Jaka będzie wartość Minutes Networ (MNTX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Minutes Networ (MNTX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Minutes Networ.

Sprawdź teraz prognozę ceny Minutes Networ!

Tokenomika Minutes Networ (MNTX)

Zrozumienie tokenomiki Minutes Networ (MNTX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MNTXjuż teraz!

Jak kupić Minutes Networ (MNTX)

Szukasz jak kupić Minutes Networ? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Minutes Networ na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MNTX na lokalne waluty

1 Minutes Networ(MNTX) do VND
3,210.43
1 Minutes Networ(MNTX) do AUD
A$0.18666
1 Minutes Networ(MNTX) do GBP
0.09272
1 Minutes Networ(MNTX) do EUR
0.10492
1 Minutes Networ(MNTX) do USD
$0.122
1 Minutes Networ(MNTX) do MYR
RM0.50996
1 Minutes Networ(MNTX) do TRY
5.13742
1 Minutes Networ(MNTX) do JPY
¥18.666
1 Minutes Networ(MNTX) do ARS
ARS$177.06714
1 Minutes Networ(MNTX) do RUB
9.92348
1 Minutes Networ(MNTX) do INR
10.81042
1 Minutes Networ(MNTX) do IDR
Rp2,033.33252
1 Minutes Networ(MNTX) do PHP
7.1675
1 Minutes Networ(MNTX) do EGP
￡E.5.7828
1 Minutes Networ(MNTX) do BRL
R$0.65392
1 Minutes Networ(MNTX) do CAD
C$0.17202
1 Minutes Networ(MNTX) do BDT
14.86692
1 Minutes Networ(MNTX) do NGN
176.046
1 Minutes Networ(MNTX) do COP
$469.2303
1 Minutes Networ(MNTX) do ZAR
R.2.12402
1 Minutes Networ(MNTX) do UAH
5.13132
1 Minutes Networ(MNTX) do TZS
T.Sh.299.754
1 Minutes Networ(MNTX) do VES
Bs27.206
1 Minutes Networ(MNTX) do CLP
$115.168
1 Minutes Networ(MNTX) do PKR
Rs34.48208
1 Minutes Networ(MNTX) do KZT
64.07562
1 Minutes Networ(MNTX) do THB
฿3.95768
1 Minutes Networ(MNTX) do TWD
NT$3.77102
1 Minutes Networ(MNTX) do AED
د.إ0.44774
1 Minutes Networ(MNTX) do CHF
Fr0.0976
1 Minutes Networ(MNTX) do HKD
HK$0.94794
1 Minutes Networ(MNTX) do AMD
֏46.6711
1 Minutes Networ(MNTX) do MAD
.د.م1.13582
1 Minutes Networ(MNTX) do MXN
$2.2692
1 Minutes Networ(MNTX) do SAR
ريال0.4575
1 Minutes Networ(MNTX) do ETB
Br18.70504
1 Minutes Networ(MNTX) do KES
KSh15.76728
1 Minutes Networ(MNTX) do JOD
د.أ0.086498
1 Minutes Networ(MNTX) do PLN
0.45018
1 Minutes Networ(MNTX) do RON
лв0.53802
1 Minutes Networ(MNTX) do SEK
kr1.1651
1 Minutes Networ(MNTX) do BGN
лв0.2074
1 Minutes Networ(MNTX) do HUF
Ft41.02128
1 Minutes Networ(MNTX) do CZK
2.58396
1 Minutes Networ(MNTX) do KWD
د.ك0.037454
1 Minutes Networ(MNTX) do ILS
0.3965
1 Minutes Networ(MNTX) do BOB
Bs0.8418
1 Minutes Networ(MNTX) do AZN
0.2074
1 Minutes Networ(MNTX) do TJS
SM1.1285
1 Minutes Networ(MNTX) do GEL
0.33062
1 Minutes Networ(MNTX) do AOA
Kz111.7215
1 Minutes Networ(MNTX) do BHD
.د.ب0.045872
1 Minutes Networ(MNTX) do BMD
$0.122
1 Minutes Networ(MNTX) do DKK
kr0.79056
1 Minutes Networ(MNTX) do HNL
L3.21592
1 Minutes Networ(MNTX) do MUR
5.61444
1 Minutes Networ(MNTX) do NAD
$2.1228
1 Minutes Networ(MNTX) do NOK
kr1.2444
1 Minutes Networ(MNTX) do NZD
$0.21472
1 Minutes Networ(MNTX) do PAB
B/.0.122
1 Minutes Networ(MNTX) do PGK
K0.5185
1 Minutes Networ(MNTX) do QAR
ر.ق0.44408
1 Minutes Networ(MNTX) do RSD
дин.12.42814
1 Minutes Networ(MNTX) do UZS
soʻm1,452.38072
1 Minutes Networ(MNTX) do ALL
L10.25288
1 Minutes Networ(MNTX) do ANG
ƒ0.21838
1 Minutes Networ(MNTX) do AWG
ƒ0.2196
1 Minutes Networ(MNTX) do BBD
$0.244
1 Minutes Networ(MNTX) do BAM
KM0.2074
1 Minutes Networ(MNTX) do BIF
Fr359.778
1 Minutes Networ(MNTX) do BND
$0.1586
1 Minutes Networ(MNTX) do BSD
$0.122
1 Minutes Networ(MNTX) do JMD
$19.6359
1 Minutes Networ(MNTX) do KHR
489.95932
1 Minutes Networ(MNTX) do KMF
Fr51.972
1 Minutes Networ(MNTX) do LAK
2,652.17386
1 Minutes Networ(MNTX) do LKR
රු37.15998
1 Minutes Networ(MNTX) do MDL
L2.0801
1 Minutes Networ(MNTX) do MGA
Ar549.549
1 Minutes Networ(MNTX) do MOP
P0.976
1 Minutes Networ(MNTX) do MVR
1.8788
1 Minutes Networ(MNTX) do MWK
MK211.80542
1 Minutes Networ(MNTX) do MZN
MT7.8019
1 Minutes Networ(MNTX) do NPR
रु17.31668
1 Minutes Networ(MNTX) do PYG
865.224
1 Minutes Networ(MNTX) do RWF
Fr177.266
1 Minutes Networ(MNTX) do SBD
$1.00284
1 Minutes Networ(MNTX) do SCR
1.67262
1 Minutes Networ(MNTX) do SRD
$4.7031
1 Minutes Networ(MNTX) do SVC
$1.06628
1 Minutes Networ(MNTX) do SZL
L2.13012
1 Minutes Networ(MNTX) do TMT
m0.427
1 Minutes Networ(MNTX) do TND
د.ت0.361486
1 Minutes Networ(MNTX) do TTD
$0.82594
1 Minutes Networ(MNTX) do UGX
Sh426.512
1 Minutes Networ(MNTX) do XAF
Fr69.54
1 Minutes Networ(MNTX) do XCD
$0.3294
1 Minutes Networ(MNTX) do XOF
Fr69.54
1 Minutes Networ(MNTX) do XPF
Fr12.566
1 Minutes Networ(MNTX) do BWP
P1.64578
1 Minutes Networ(MNTX) do BZD
$0.24522
1 Minutes Networ(MNTX) do CVE
$11.72542
1 Minutes Networ(MNTX) do DJF
Fr21.594
1 Minutes Networ(MNTX) do DOP
$7.82996
1 Minutes Networ(MNTX) do DZD
د.ج15.9759
1 Minutes Networ(MNTX) do FJD
$0.27816
1 Minutes Networ(MNTX) do GNF
Fr1,060.79
1 Minutes Networ(MNTX) do GTQ
Q0.93452
1 Minutes Networ(MNTX) do GYD
$25.51752
1 Minutes Networ(MNTX) do ISK
kr15.494

Zasoby Minutes Networ

Aby lepiej zrozumieć Minutes Networ, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Minutes Networ
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Minutes Networ

Jaka jest dziś wartość Minutes Networ (MNTX)?
Aktualna cena MNTX w USD wynosi 0.122USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MNTX do USD?
Aktualna cena MNTX w USD wynosi $ 0.122. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Minutes Networ?
Kapitalizacja rynkowa dla MNTX wynosi $ 9.48M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MNTX w obiegu?
W obiegu MNTX znajduje się 77.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MNTX?
MNTX osiąga ATH w wysokości 0.5035847309180984 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MNTX?
MNTX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.12356632139260672 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MNTX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MNTX wynosi $ 474.04 USD.
Czy w tym roku MNTX pójdzie wyżej?
MNTX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MNTX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Minutes Networ (MNTX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MNTX do USD

Kwota

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.122 USD

Handluj MNTX

MNTX/USDT
$0.122
$0.122$0.122
+1.41%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,279.30
$103,279.30$103,279.30

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.22
$3,406.22$3,406.22

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.15
$161.15$161.15

+0.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.78
$1,477.78$1,477.78

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,279.30
$103,279.30$103,279.30

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.22
$3,406.22$3,406.22

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.15
$161.15$161.15

+0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3399
$2.3399$2.3399

+2.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0928
$1.0928$1.0928

+0.70%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011631
$0.000011631$0.000011631

+516.04%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000605
$0.0000000605$0.0000000605

+300.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1964
$0.1964$0.1964

+292.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4731
$1.4731$1.4731

+81.59%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01952
$0.01952$0.01952

+56.16%