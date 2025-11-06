Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Minutes Networ na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MNTX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Minutes Networ na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Minutes Networ może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.122. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Minutes Networ może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.1281. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNTX na 2027 rok wyniesie $ 0.134505 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNTX na 2028 rok wyniesie $ 0.141230 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNTX w 2029 roku wyniesie $ 0.148291 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNTX w 2030 roku wyniesie $ 0.155706 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Minutes Networ może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.253629. Prognoza ceny Minutes Networ (MNTX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Minutes Networ może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.413135.

Bieżące statystyki cen Minutes Networ Aktualna cena $ 0.122$ 0.122 $ 0.122 Zmiana ceny (24H) +1.41% Kapitalizacja rynkowa $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Podaż w obiegu 77.67M 77.67M 77.67M Wolumen (24H) $ 544.59$ 544.59 $ 544.59 Wolumen (24H) +544.59% Najnowsza cena MNTX to $ 0.122. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.41%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 544.59. Ponadto MNTX ma podaż w obiegu wynoszącą 77.67M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.48M. Zobacz na żywo cenę MNTX

Jak kupić Minutes Networ (MNTX) Próbujesz kupić MNTX? Teraz możesz kupować MNTX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności.

Historyczna cena Minutes Networ Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Minutes Networ, cena Minutes Networ wynosi 0.122USD. Podaż w obiegu Minutes Networ (MNTX) wynosi 0.00 MNTX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9.48M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.003699 $ 0.1529 $ 0.1183

7 D -0.33% $ -0.0625 $ 0.192 $ 0.106

30 Dni -0.39% $ -0.0806 $ 0.2499 $ 0.106 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Minutes Networ zanotował zmianę ceny o $0.003699 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Minutes Networ osiągnął maksimum na poziomie $0.192 i minimum na poziomie $0.106 . Zanotowano zmianę ceny o -0.33% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MNTX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Minutes Networ o -0.39% , co odpowiada około $-0.0806 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MNTX. Sprawdź pełną historię cen Minutes Networ, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MNTX

Jak działa moduł przewidywania ceny Minutes Networ (MNTX)? Moduł predykcji ceny Minutes Networ to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MNTX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Minutes Networ na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MNTX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Minutes Networ. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MNTX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MNTX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Minutes Networ.

Dlaczego prognoaza ceny MNTX jest ważna?

Prognozy cen MNTX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MNTX? Według Twoich prognoz MNTX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MNTX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Minutes Networ (MNTX), przewidywana cena MNTX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MNTX w 2026 roku? Cena 1 Minutes Networ (MNTX) wynosi dziś $0.122 . Według powyższego modułu prognoz MNTX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MNTX w 2027 roku? Minutes Networ (MNTX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MNTX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MNTX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Minutes Networ (MNTX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MNTX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Minutes Networ (MNTX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MNTX w 2030 roku? Cena 1 Minutes Networ (MNTX) wynosi dziś $0.122 . Według powyższego modułu prognoz MNTX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MNTX na 2040 rok? Minutes Networ (MNTX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MNTX do 2040 roku.