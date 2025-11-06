Cena MISSION(MISSION)
-0.31%
-14.56%
-27.02%
-27.02%
Aktualna cena MISSION (MISSION) wynosi $ 0.00000423. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MISSION wahał się między $ 0.000004016 a $ 0.000006261, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MISSION w historii to $ 0.000031145798993297, a najniższy to $ 0.000002538518482296.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MISSION zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -14.56% w ciągu 24 godzin i o -27.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
No.3938
0.00%
TONCOIN
Obecna kapitalizacja rynkowa MISSION wynosi $ 0.00, przy $ 94.94K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MISSION w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.12M.
Śledź zmiany ceny MISSION dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.00000072084
|-14.56%
|30 Dni
|$ -0.00000644
|-60.36%
|60 dni
|$ -0.00000756
|-64.13%
|90 dni
|$ -0.00003577
|-89.43%
DziśMISSION odnotował zmianę $ -0.00000072084 (-14.56%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000644 (-60.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MISSION o $ -0.00000756(-64.13%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00003577 (-89.43%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MISSION (MISSION)?
Sprawdź teraz stronę historii cen MISSION.
MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.
MISSION jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MISSION. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MISSION, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MISSION na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MISSION będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość MISSION (MISSION) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MISSION (MISSION) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MISSION.
Sprawdź teraz prognozę ceny MISSION!
Zrozumienie tokenomiki MISSION (MISSION) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MISSIONjuż teraz!
Szukasz jak kupić MISSION? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MISSION na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć MISSION, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Kwota
1 MISSION = 0.00000423 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut