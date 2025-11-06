GiełdaDEX+
Cena MISSION(MISSION)

Aktualna cena 1 MISSION do USD:

$0.00000423
$0.00000423$0.00000423
-14.56%1D
USD
MISSION (MISSION) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:30 (UTC+8)

Informacje o cenie MISSION (MISSION) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000004016
$ 0.000004016$ 0.000004016
Minimum 24h
$ 0.000006261
$ 0.000006261$ 0.000006261
Maksimum 24h

$ 0.000004016
$ 0.000004016$ 0.000004016

$ 0.000006261
$ 0.000006261$ 0.000006261

$ 0.000031145798993297
$ 0.000031145798993297$ 0.000031145798993297

$ 0.000002538518482296
$ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296

-0.31%

-14.56%

-27.02%

-27.02%

Aktualna cena MISSION (MISSION) wynosi $ 0.00000423. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MISSION wahał się między $ 0.000004016 a $ 0.000006261, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MISSION w historii to $ 0.000031145798993297, a najniższy to $ 0.000002538518482296.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MISSION zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -14.56% w ciągu 24 godzin i o -27.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MISSION (MISSION)

No.3938

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.94K
$ 94.94K$ 94.94K

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

0.00
0.00 0.00

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

0
0 0

0.00%

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa MISSION wynosi $ 0.00, przy $ 94.94K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MISSION w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.12M.

Historia ceny MISSION (MISSION) – USD

Śledź zmiany ceny MISSION dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000072084-14.56%
30 Dni$ -0.00000644-60.36%
60 dni$ -0.00000756-64.13%
90 dni$ -0.00003577-89.43%
Dzisiejsza zmiana ceny MISSION

DziśMISSION odnotował zmianę $ -0.00000072084 (-14.56%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MISSION

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000644 (-60.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MISSION

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MISSION o $ -0.00000756(-64.13%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MISSION

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00003577 (-89.43%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MISSION (MISSION)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MISSION.

Co to jest MISSION (MISSION)

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MISSION. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MISSION, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MISSION na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MISSION będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MISSION (w USD)

Jaka będzie wartość MISSION (MISSION) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MISSION (MISSION) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MISSION.

Sprawdź teraz prognozę ceny MISSION!

Tokenomika MISSION (MISSION)

Zrozumienie tokenomiki MISSION (MISSION) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MISSIONjuż teraz!

Jak kupić MISSION (MISSION)

Szukasz jak kupić MISSION? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MISSION na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MISSION na lokalne waluty

1 MISSION(MISSION) do VND
0.11131245
1 MISSION(MISSION) do AUD
A$0.0000064719
1 MISSION(MISSION) do GBP
0.0000032148
1 MISSION(MISSION) do EUR
0.0000036378
1 MISSION(MISSION) do USD
$0.00000423
1 MISSION(MISSION) do MYR
RM0.0000176814
1 MISSION(MISSION) do TRY
0.0001781253
1 MISSION(MISSION) do JPY
¥0.00064719
1 MISSION(MISSION) do ARS
ARS$0.0061392951
1 MISSION(MISSION) do RUB
0.0003440682
1 MISSION(MISSION) do INR
0.0003748203
1 MISSION(MISSION) do IDR
Rp0.0704999718
1 MISSION(MISSION) do PHP
0.0002485125
1 MISSION(MISSION) do EGP
￡E.0.000200502
1 MISSION(MISSION) do BRL
R$0.0000226728
1 MISSION(MISSION) do CAD
C$0.0000059643
1 MISSION(MISSION) do BDT
0.0005154678
1 MISSION(MISSION) do NGN
0.00610389
1 MISSION(MISSION) do COP
$0.0162692145
1 MISSION(MISSION) do ZAR
R.0.0000736443
1 MISSION(MISSION) do UAH
0.0001779138
1 MISSION(MISSION) do TZS
T.Sh.0.01039311
1 MISSION(MISSION) do VES
Bs0.00094329
1 MISSION(MISSION) do CLP
$0.00399312
1 MISSION(MISSION) do PKR
Rs0.0011955672
1 MISSION(MISSION) do KZT
0.0022216383
1 MISSION(MISSION) do THB
฿0.0001372212
1 MISSION(MISSION) do TWD
NT$0.0001307493
1 MISSION(MISSION) do AED
د.إ0.0000155241
1 MISSION(MISSION) do CHF
Fr0.000003384
1 MISSION(MISSION) do HKD
HK$0.0000328671
1 MISSION(MISSION) do AMD
֏0.0016181865
1 MISSION(MISSION) do MAD
.د.م0.0000393813
1 MISSION(MISSION) do MXN
$0.000078678
1 MISSION(MISSION) do SAR
ريال0.0000158625
1 MISSION(MISSION) do ETB
Br0.0006485436
1 MISSION(MISSION) do KES
KSh0.0005466852
1 MISSION(MISSION) do JOD
د.أ0.00000299907
1 MISSION(MISSION) do PLN
0.0000156087
1 MISSION(MISSION) do RON
лв0.0000186543
1 MISSION(MISSION) do SEK
kr0.0000403965
1 MISSION(MISSION) do BGN
лв0.000007191
1 MISSION(MISSION) do HUF
Ft0.0014222952
1 MISSION(MISSION) do CZK
0.0000895914
1 MISSION(MISSION) do KWD
د.ك0.00000129861
1 MISSION(MISSION) do ILS
0.0000137475
1 MISSION(MISSION) do BOB
Bs0.000029187
1 MISSION(MISSION) do AZN
0.000007191
1 MISSION(MISSION) do TJS
SM0.0000391275
1 MISSION(MISSION) do GEL
0.0000114633
1 MISSION(MISSION) do AOA
Kz0.0038736225
1 MISSION(MISSION) do BHD
.د.ب0.00000159048
1 MISSION(MISSION) do BMD
$0.00000423
1 MISSION(MISSION) do DKK
kr0.0000274104
1 MISSION(MISSION) do HNL
L0.0001115028
1 MISSION(MISSION) do MUR
0.0001946646
1 MISSION(MISSION) do NAD
$0.000073602
1 MISSION(MISSION) do NOK
kr0.000043146
1 MISSION(MISSION) do NZD
$0.0000074448
1 MISSION(MISSION) do PAB
B/.0.00000423
1 MISSION(MISSION) do PGK
K0.0000179775
1 MISSION(MISSION) do QAR
ر.ق0.0000153972
1 MISSION(MISSION) do RSD
дин.0.0004309101
1 MISSION(MISSION) do UZS
soʻm0.0503571348
1 MISSION(MISSION) do ALL
L0.0003554892
1 MISSION(MISSION) do ANG
ƒ0.0000075717
1 MISSION(MISSION) do AWG
ƒ0.000007614
1 MISSION(MISSION) do BBD
$0.00000846
1 MISSION(MISSION) do BAM
KM0.000007191
1 MISSION(MISSION) do BIF
Fr0.01247427
1 MISSION(MISSION) do BND
$0.000005499
1 MISSION(MISSION) do BSD
$0.00000423
1 MISSION(MISSION) do JMD
$0.0006808185
1 MISSION(MISSION) do KHR
0.0169879338
1 MISSION(MISSION) do KMF
Fr0.00180198
1 MISSION(MISSION) do LAK
0.0919565199
1 MISSION(MISSION) do LKR
රු0.0012884157
1 MISSION(MISSION) do MDL
L0.0000721215
1 MISSION(MISSION) do MGA
Ar0.019054035
1 MISSION(MISSION) do MOP
P0.00003384
1 MISSION(MISSION) do MVR
0.000065142
1 MISSION(MISSION) do MWK
MK0.0073437453
1 MISSION(MISSION) do MZN
MT0.0002705085
1 MISSION(MISSION) do NPR
रु0.0006004062
1 MISSION(MISSION) do PYG
0.02999916
1 MISSION(MISSION) do RWF
Fr0.00614619
1 MISSION(MISSION) do SBD
$0.0000347706
1 MISSION(MISSION) do SCR
0.0000579933
1 MISSION(MISSION) do SRD
$0.0001630665
1 MISSION(MISSION) do SVC
$0.0000369702
1 MISSION(MISSION) do SZL
L0.0000738558
1 MISSION(MISSION) do TMT
m0.000014805
1 MISSION(MISSION) do TND
د.ت0.00001253349
1 MISSION(MISSION) do TTD
$0.0000286371
1 MISSION(MISSION) do UGX
Sh0.01478808
1 MISSION(MISSION) do XAF
Fr0.0024111
1 MISSION(MISSION) do XCD
$0.000011421
1 MISSION(MISSION) do XOF
Fr0.0024111
1 MISSION(MISSION) do XPF
Fr0.00043569
1 MISSION(MISSION) do BWP
P0.0000570627
1 MISSION(MISSION) do BZD
$0.0000085023
1 MISSION(MISSION) do CVE
$0.0004065453
1 MISSION(MISSION) do DJF
Fr0.00074871
1 MISSION(MISSION) do DOP
$0.0002714814
1 MISSION(MISSION) do DZD
د.ج0.0005539185
1 MISSION(MISSION) do FJD
$0.0000096444
1 MISSION(MISSION) do GNF
Fr0.03677985
1 MISSION(MISSION) do GTQ
Q0.0000324018
1 MISSION(MISSION) do GYD
$0.0008847468
1 MISSION(MISSION) do ISK
kr0.00053721

Zasoby MISSION

Aby lepiej zrozumieć MISSION, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa MISSION
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MISSION

Jaka jest dziś wartość MISSION (MISSION)?
Aktualna cena MISSION w USD wynosi 0.00000423USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MISSION do USD?
Aktualna cena MISSION w USD wynosi $ 0.00000423. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MISSION?
Kapitalizacja rynkowa dla MISSION wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MISSION w obiegu?
W obiegu MISSION znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MISSION?
MISSION osiąga ATH w wysokości 0.000031145798993297 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MISSION?
MISSION zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000002538518482296 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MISSION?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MISSION wynosi $ 94.94K USD.
Czy w tym roku MISSION pójdzie wyżej?
MISSION może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MISSION, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

