Prognoza ceny MISSION (MISSION) (USD)

Sprawdź prognozy cen MISSION na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MISSION w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MISSION

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MISSION % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.000004036 $0.000004036 $0.000004036 -18.48% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MISSION na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MISSION może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000004. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MISSION może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000004. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MISSION na 2027 rok wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MISSION na 2028 rok wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MISSION w 2029 roku wyniesie $ 0.000004 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MISSION w 2030 roku wyniesie $ 0.000005 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MISSION może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000008. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MISSION może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000013. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000004 0.00%

2026 $ 0.000004 5.00%

2027 $ 0.000004 10.25%

2028 $ 0.000004 15.76%

2029 $ 0.000004 21.55%

2030 $ 0.000005 27.63%

2031 $ 0.000005 34.01%

2032 $ 0.000005 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000005 47.75%

2034 $ 0.000006 55.13%

2035 $ 0.000006 62.89%

2036 $ 0.000006 71.03%

2037 $ 0.000007 79.59%

2038 $ 0.000007 88.56%

2039 $ 0.000007 97.99%

2040 $ 0.000008 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MISSION na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000004 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000004 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000004 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000004 0.41% Prognoza ceny MISSION (MISSION) na dziś Przewidywana cena dla MISSION w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000004 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MISSION (MISSION) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MISSION z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000004 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MISSION (MISSION) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MISSION, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000004 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MISSION (MISSION) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MISSION wynosi $0.000004 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MISSION Aktualna cena $ 0.000004036$ 0.000004036 $ 0.000004036 Zmiana ceny (24H) -18.48% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 82.74K$ 82.74K $ 82.74K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MISSION to $ 0.000004036. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -18.48%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 82.74K. Ponadto MISSION ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę MISSION

Jak kupić MISSION (MISSION) Próbujesz kupić MISSION? Teraz możesz kupować MISSION za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MISSION i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MISSION teraz

Historyczna cena MISSION Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MISSION, cena MISSION wynosi 0.000004USD. Podaż w obiegu MISSION (MISSION) wynosi 0.00 MISSION , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.000000 $ 0.000006 $ 0.000004

7 D -0.26% $ -0.000001 $ 0.000006 $ 0.000003

30 Dni -0.61% $ -0.000006 $ 0.000017 $ 0.000002 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MISSION zanotował zmianę ceny o $-0.000000 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MISSION osiągnął maksimum na poziomie $0.000006 i minimum na poziomie $0.000003 . Zanotowano zmianę ceny o -0.26% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MISSION do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MISSION o -0.61% , co odpowiada około $-0.000006 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MISSION. Sprawdź pełną historię cen MISSION, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MISSION

Jak działa moduł przewidywania ceny MISSION (MISSION)? Moduł predykcji ceny MISSION to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MISSION. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MISSION na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MISSION, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MISSION. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MISSION. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MISSION, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MISSION.

Dlaczego prognoaza ceny MISSION jest ważna?

Prognozy cen MISSION są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MISSION? Według Twoich prognoz MISSION osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MISSION na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MISSION (MISSION), przewidywana cena MISSION osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MISSION w 2026 roku? Cena 1 MISSION (MISSION) wynosi dziś $0.000004 . Według powyższego modułu prognoz MISSION wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MISSION w 2027 roku? MISSION (MISSION) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MISSION do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MISSION w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MISSION (MISSION) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MISSION w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MISSION (MISSION) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MISSION w 2030 roku? Cena 1 MISSION (MISSION) wynosi dziś $0.000004 . Według powyższego modułu prognoz MISSION wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MISSION na 2040 rok? MISSION (MISSION) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MISSION do 2040 roku. Zarejestruj się teraz