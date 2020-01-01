Tokenomika Metahero (METAHERO) Odkryj kluczowe informacje o Metahero (METAHERO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Metahero (METAHERO) Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Oficjalna strona internetowa: https://metahero.io Biała księga: https://www.metahero.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Kup METAHERO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Metahero (METAHERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metahero (METAHERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Całkowita podaż: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Podaż w obiegu: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Historyczne maksimum: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Historyczne minimum: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Aktualna cena: $ 0.000892 $ 0.000892 $ 0.000892 Dowiedz się więcej o cenie Metahero (METAHERO)

Tokenomika Metahero (METAHERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metahero (METAHERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów METAHERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów METAHERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMETAHERO tokenomikę, poznaj cenę tokena METAHEROna żywo!

Jak kupić METAHERO Chcesz dodać Metahero (METAHERO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu METAHERO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować METAHERO na MEXC już teraz!

Historia ceny Metahero (METAHERO) Analiza historii ceny METAHERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny METAHERO już teraz!

Prognoza ceny METAHERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać METAHERO? Nasza strona z prognozami cen METAHERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena METAHERO już teraz!

