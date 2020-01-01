Tokenomika MARBLEX (MBX) Odkryj kluczowe informacje o MARBLEX (MBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MARBLEX (MBX) MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games. Oficjalna strona internetowa: https://www.marblex.io/en Biała księga: https://docs.marblex.io/ Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623 Kup MBX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MARBLEX (MBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MARBLEX (MBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.56M $ 38.56M $ 38.56M Całkowita podaż: $ 321.35M $ 321.35M $ 321.35M Podaż w obiegu: $ 256.74M $ 256.74M $ 256.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.27M $ 48.27M $ 48.27M Historyczne maksimum: $ 11.033 $ 11.033 $ 11.033 Historyczne minimum: $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 $ 0.14399669808074528 Aktualna cena: $ 0.1502 $ 0.1502 $ 0.1502 Dowiedz się więcej o cenie MARBLEX (MBX)

Tokenomika MARBLEX (MBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MARBLEX (MBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMBX tokenomikę, poznaj cenę tokena MBXna żywo!

Jak kupić MBX Chcesz dodać MARBLEX (MBX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MBX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MBX na MEXC już teraz!

Historia ceny MARBLEX (MBX) Analiza historii ceny MBX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MBX już teraz!

Prognoza ceny MBX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MBX? Nasza strona z prognozami cen MBX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MBX już teraz!

