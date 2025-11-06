GiełdaDEX+
Aktualna cena MBOOM to 0.0037051 USD. Śledź aktualizacje cen MBOOM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MBOOM łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 MBOOM do USD:

$0.0037051
$0.0037051
-6.34%1D
USD
MBOOM (MBOOM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:00:33 (UTC+8)

Informacje o cenie MBOOM (MBOOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0037051
$ 0.0037051
Minimum 24h
$ 0.003957
$ 0.003957
Maksimum 24h

$ 0.0037051
$ 0.0037051

$ 0.003957
$ 0.003957

--
--

--
--

0.00%

-6.34%

-58.32%

-58.32%

Aktualna cena MBOOM (MBOOM) wynosi $ 0.0037051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MBOOM wahał się między $ 0.0037051 a $ 0.003957, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MBOOM w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MBOOM zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -6.34% w ciągu 24 godzin i o -58.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MBOOM (MBOOM)

--
--

$ 14.01
$ 14.01

$ 3.71M
$ 3.71M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa MBOOM wynosi --, przy $ 14.01 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MBOOM w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.71M.

Historia ceny MBOOM (MBOOM) – USD

Śledź zmiany ceny MBOOM dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000250804-6.34%
30 Dni$ +0.0019951+116.67%
60 dni$ -0.0180349-82.96%
90 dni$ -0.0212949-85.18%
Dzisiejsza zmiana ceny MBOOM

DziśMBOOM odnotował zmianę $ -0.000250804 (-6.34%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MBOOM

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0019951 (+116.67%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MBOOM

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MBOOM o $ -0.0180349(-82.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MBOOM

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0212949 (-85.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MBOOM (MBOOM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MBOOM.

Co to jest MBOOM (MBOOM)

Building MelosBoom Data Lifecycle Network(MDLN) and DeIOE + AI PIN System, MelosBoom aims to enable autonomous management, data sharing, and value creation between devices, turning each IoT device into part of a decentralized network to build a truly interconnected world using DeIOE (Decentralized Internet of Everything) protocol.

MBOOM jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MBOOM. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MBOOM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MBOOM na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MBOOM będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MBOOM (w USD)

Jaka będzie wartość MBOOM (MBOOM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MBOOM (MBOOM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MBOOM.

Sprawdź teraz prognozę ceny MBOOM!

Tokenomika MBOOM (MBOOM)

Zrozumienie tokenomiki MBOOM (MBOOM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MBOOMjuż teraz!

Jak kupić MBOOM (MBOOM)

Szukasz jak kupić MBOOM? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MBOOM na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MBOOM na lokalne waluty

1 MBOOM(MBOOM) do VND
97.4997065
1 MBOOM(MBOOM) do AUD
A$0.005668803
1 MBOOM(MBOOM) do GBP
0.002815876
1 MBOOM(MBOOM) do EUR
0.003186386
1 MBOOM(MBOOM) do USD
$0.0037051
1 MBOOM(MBOOM) do MYR
RM0.015487318
1 MBOOM(MBOOM) do TRY
0.156021761
1 MBOOM(MBOOM) do JPY
¥0.5668803
1 MBOOM(MBOOM) do ARS
ARS$5.377470987
1 MBOOM(MBOOM) do RUB
0.301372834
1 MBOOM(MBOOM) do INR
0.328308911
1 MBOOM(MBOOM) do IDR
Rp61.751641966
1 MBOOM(MBOOM) do PHP
0.217674625
1 MBOOM(MBOOM) do EGP
￡E.0.17562174
1 MBOOM(MBOOM) do BRL
R$0.019859336
1 MBOOM(MBOOM) do CAD
C$0.005224191
1 MBOOM(MBOOM) do BDT
0.451503486
1 MBOOM(MBOOM) do NGN
5.3464593
1 MBOOM(MBOOM) do COP
$14.250370365
1 MBOOM(MBOOM) do ZAR
R.0.064505791
1 MBOOM(MBOOM) do UAH
0.155836506
1 MBOOM(MBOOM) do TZS
T.Sh.9.1034307
1 MBOOM(MBOOM) do VES
Bs0.8262373
1 MBOOM(MBOOM) do CLP
$3.4976144
1 MBOOM(MBOOM) do PKR
Rs1.047209464
1 MBOOM(MBOOM) do KZT
1.945955571
1 MBOOM(MBOOM) do THB
฿0.120193444
1 MBOOM(MBOOM) do TWD
NT$0.114524641
1 MBOOM(MBOOM) do AED
د.إ0.013597717
1 MBOOM(MBOOM) do CHF
Fr0.00296408
1 MBOOM(MBOOM) do HKD
HK$0.028788627
1 MBOOM(MBOOM) do AMD
֏1.417386005
1 MBOOM(MBOOM) do MAD
.د.م0.034494481
1 MBOOM(MBOOM) do MXN
$0.06891486
1 MBOOM(MBOOM) do SAR
ريال0.013894125
1 MBOOM(MBOOM) do ETB
Br0.568065932
1 MBOOM(MBOOM) do KES
KSh0.478847124
1 MBOOM(MBOOM) do JOD
د.أ0.0026269159
1 MBOOM(MBOOM) do PLN
0.013671819
1 MBOOM(MBOOM) do RON
лв0.016339491
1 MBOOM(MBOOM) do SEK
kr0.035383705
1 MBOOM(MBOOM) do BGN
лв0.00629867
1 MBOOM(MBOOM) do HUF
Ft1.245802824
1 MBOOM(MBOOM) do CZK
0.078474018
1 MBOOM(MBOOM) do KWD
د.ك0.0011374657
1 MBOOM(MBOOM) do ILS
0.012041575
1 MBOOM(MBOOM) do BOB
Bs0.02556519
1 MBOOM(MBOOM) do AZN
0.00629867
1 MBOOM(MBOOM) do TJS
SM0.034272175
1 MBOOM(MBOOM) do GEL
0.010040821
1 MBOOM(MBOOM) do AOA
Kz3.392945325
1 MBOOM(MBOOM) do BHD
.د.ب0.0013931176
1 MBOOM(MBOOM) do BMD
$0.0037051
1 MBOOM(MBOOM) do DKK
kr0.024009048
1 MBOOM(MBOOM) do HNL
L0.097666436
1 MBOOM(MBOOM) do MUR
0.170508702
1 MBOOM(MBOOM) do NAD
$0.06446874
1 MBOOM(MBOOM) do NOK
kr0.03779202
1 MBOOM(MBOOM) do NZD
$0.006520976
1 MBOOM(MBOOM) do PAB
B/.0.0037051
1 MBOOM(MBOOM) do PGK
K0.015746675
1 MBOOM(MBOOM) do QAR
ر.ق0.013486564
1 MBOOM(MBOOM) do RSD
дин.0.377438537
1 MBOOM(MBOOM) do UZS
soʻm44.108326276
1 MBOOM(MBOOM) do ALL
L0.311376604
1 MBOOM(MBOOM) do ANG
ƒ0.006632129
1 MBOOM(MBOOM) do AWG
ƒ0.00666918
1 MBOOM(MBOOM) do BBD
$0.0074102
1 MBOOM(MBOOM) do BAM
KM0.00629867
1 MBOOM(MBOOM) do BIF
Fr10.9263399
1 MBOOM(MBOOM) do BND
$0.00481663
1 MBOOM(MBOOM) do BSD
$0.0037051
1 MBOOM(MBOOM) do JMD
$0.596335845
1 MBOOM(MBOOM) do KHR
14.879903906
1 MBOOM(MBOOM) do KMF
Fr1.5783726
1 MBOOM(MBOOM) do LAK
80.545650563
1 MBOOM(MBOOM) do LKR
රු1.128536409
1 MBOOM(MBOOM) do MDL
L0.063171955
1 MBOOM(MBOOM) do MGA
Ar16.68962295
1 MBOOM(MBOOM) do MOP
P0.0296408
1 MBOOM(MBOOM) do MVR
0.05705854
1 MBOOM(MBOOM) do MWK
MK6.432461161
1 MBOOM(MBOOM) do MZN
MT0.236941145
1 MBOOM(MBOOM) do NPR
रु0.525901894
1 MBOOM(MBOOM) do PYG
26.2765692
1 MBOOM(MBOOM) do RWF
Fr5.3835103
1 MBOOM(MBOOM) do SBD
$0.030455922
1 MBOOM(MBOOM) do SCR
0.050796921
1 MBOOM(MBOOM) do SRD
$0.142831605
1 MBOOM(MBOOM) do SVC
$0.032382574
1 MBOOM(MBOOM) do SZL
L0.064691046
1 MBOOM(MBOOM) do TMT
m0.01296785
1 MBOOM(MBOOM) do TND
د.ت0.0109782113
1 MBOOM(MBOOM) do TTD
$0.025083527
1 MBOOM(MBOOM) do UGX
Sh12.9530296
1 MBOOM(MBOOM) do XAF
Fr2.111907
1 MBOOM(MBOOM) do XCD
$0.01000377
1 MBOOM(MBOOM) do XOF
Fr2.111907
1 MBOOM(MBOOM) do XPF
Fr0.3816253
1 MBOOM(MBOOM) do BWP
P0.049981799
1 MBOOM(MBOOM) do BZD
$0.007447251
1 MBOOM(MBOOM) do CVE
$0.356097161
1 MBOOM(MBOOM) do DJF
Fr0.6558027
1 MBOOM(MBOOM) do DOP
$0.237793318
1 MBOOM(MBOOM) do DZD
د.ج0.485182845
1 MBOOM(MBOOM) do FJD
$0.008447628
1 MBOOM(MBOOM) do GNF
Fr32.2158445
1 MBOOM(MBOOM) do GTQ
Q0.028381066
1 MBOOM(MBOOM) do GYD
$0.774958716
1 MBOOM(MBOOM) do ISK
kr0.4705477

Zasoby MBOOM

Aby lepiej zrozumieć MBOOM, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MBOOM
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MBOOM

Jaka jest dziś wartość MBOOM (MBOOM)?
Aktualna cena MBOOM w USD wynosi 0.0037051USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MBOOM do USD?
Aktualna cena MBOOM w USD wynosi $ 0.0037051. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MBOOM?
Kapitalizacja rynkowa dla MBOOM wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MBOOM w obiegu?
W obiegu MBOOM znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MBOOM?
MBOOM osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MBOOM?
MBOOM zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MBOOM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MBOOM wynosi $ 14.01 USD.
Czy w tym roku MBOOM pójdzie wyżej?
MBOOM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MBOOM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:00:33 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

