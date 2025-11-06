Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) (USD)

Sprawdź prognozy cen MultiBank Group na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MBG w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MBG

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MultiBank Group % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.5955 $0.5955 $0.5955 +17.94% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MultiBank Group na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MultiBank Group może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.5955. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MultiBank Group może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.625275. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MBG na 2027 rok wyniesie $ 0.656538 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MBG na 2028 rok wyniesie $ 0.689365 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MBG w 2029 roku wyniesie $ 0.723833 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MBG w 2030 roku wyniesie $ 0.760025 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MultiBank Group może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.2380. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MultiBank Group może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0165. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.5955 0.00%

2026 $ 0.625275 5.00%

2027 $ 0.656538 10.25%

2028 $ 0.689365 15.76%

2029 $ 0.723833 21.55%

2030 $ 0.760025 27.63%

2031 $ 0.798026 34.01%

2032 $ 0.837928 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.879824 47.75%

2034 $ 0.923815 55.13%

2035 $ 0.970006 62.89%

2036 $ 1.0185 71.03%

2037 $ 1.0694 79.59%

2038 $ 1.1229 88.56%

2039 $ 1.1790 97.99%

2040 $ 1.2380 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MultiBank Group na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.5955 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.595581 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.596071 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.597947 0.41% Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na dziś Przewidywana cena dla MBG w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.5955 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MultiBank Group (MBG) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MBG z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.595581 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MultiBank Group (MBG) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MBG, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.596071 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MultiBank Group (MBG) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MBG wynosi $0.597947 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MultiBank Group Aktualna cena $ 0.5955$ 0.5955 $ 0.5955 Zmiana ceny (24H) +17.94% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MBG to $ 0.5955. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +17.94%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 2.76M. Ponadto MBG ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę MBG

Jak kupić MultiBank Group (MBG) Próbujesz kupić MBG? Teraz możesz kupować MBG za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MultiBank Group i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MBG teraz

Historyczna cena MultiBank Group Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MultiBank Group, cena MultiBank Group wynosi 0.5955USD. Podaż w obiegu MultiBank Group (MBG) wynosi 0.00 MBG , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.13% $ 0.069300 $ 0.606 $ 0.48

7 D 0.04% $ 0.022900 $ 0.9 $ 0.48

30 Dni -0.45% $ -0.4949 $ 1.0996 $ 0.475 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MultiBank Group zanotował zmianę ceny o $0.069300 , co stanowi 0.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MultiBank Group osiągnął maksimum na poziomie $0.9 i minimum na poziomie $0.48 . Zanotowano zmianę ceny o 0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MBG do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MultiBank Group o -0.45% , co odpowiada około $-0.4949 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MBG. Sprawdź pełną historię cen MultiBank Group, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MBG

Jak działa moduł przewidywania ceny MultiBank Group (MBG)? Moduł predykcji ceny MultiBank Group to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MBG. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MultiBank Group na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MBG, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MultiBank Group. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MBG. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MBG, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MultiBank Group.

Dlaczego prognoaza ceny MBG jest ważna?

Prognozy cen MBG są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MBG? Według Twoich prognoz MBG osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MBG na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MultiBank Group (MBG), przewidywana cena MBG osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MBG w 2026 roku? Cena 1 MultiBank Group (MBG) wynosi dziś $0.5955 . Według powyższego modułu prognoz MBG wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MBG w 2027 roku? MultiBank Group (MBG) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MBG do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MBG w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MultiBank Group (MBG) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MBG w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MultiBank Group (MBG) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MBG w 2030 roku? Cena 1 MultiBank Group (MBG) wynosi dziś $0.5955 . Według powyższego modułu prognoz MBG wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MBG na 2040 rok? MultiBank Group (MBG) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MBG do 2040 roku. Zarejestruj się teraz