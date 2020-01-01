Tokenomika MAZZE (MAZZE) Odkryj kluczowe informacje o MAZZE (MAZZE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAZZE (MAZZE) Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Oficjalna strona internetowa: https://www.mazze.io Biała księga: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Kup MAZZE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAZZE (MAZZE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAZZE (MAZZE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Historyczne maksimum: $ 0.00854 $ 0.00854 $ 0.00854 Historyczne minimum: $ 0.000348141137470603 $ 0.000348141137470603 $ 0.000348141137470603 Aktualna cena: $ 0.0003166 $ 0.0003166 $ 0.0003166 Dowiedz się więcej o cenie MAZZE (MAZZE)

Tokenomika MAZZE (MAZZE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAZZE (MAZZE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAZZE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAZZE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAZZE tokenomikę, poznaj cenę tokena MAZZEna żywo!

Jak kupić MAZZE Chcesz dodać MAZZE (MAZZE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAZZE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAZZE na MEXC już teraz!

Historia ceny MAZZE (MAZZE) Analiza historii ceny MAZZE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAZZE już teraz!

Prognoza ceny MAZZE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAZZE? Nasza strona z prognozami cen MAZZE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAZZE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!