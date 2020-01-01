Tokenomika MATH (MATH) Odkryj kluczowe informacje o MATH (MATH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MATH (MATH) Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Math Wallet is a multi-platform cross-chain wallet that supports 38+ public chain ecosystems such as EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos ,IRISnet, and others. Oficjalna strona internetowa: https://mathwallet.org Biała księga: https://github.com/mathwallet/whitepaper/raw/master/MATH-Whitepaper-EN.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/CaGa7pddFXS65Gznqwp42kBhkJQdceoFVT7AQYo8Jr8Q Kup MATH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MATH (MATH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MATH (MATH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 114.36M $ 114.36M $ 114.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Historyczne maksimum: $ 3.2905 $ 3.2905 $ 3.2905 Historyczne minimum: $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 $ 0.05826977601964492 Aktualna cena: $ 0.08209 $ 0.08209 $ 0.08209 Dowiedz się więcej o cenie MATH (MATH)

Tokenomika MATH (MATH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MATH (MATH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MATH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MATH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMATH tokenomikę, poznaj cenę tokena MATHna żywo!

Jak kupić MATH Chcesz dodać MATH (MATH) do swojego portfolio?

Historia ceny MATH (MATH) Analiza historii ceny MATH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MATH już teraz!

Prognoza ceny MATH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MATH? Nasza strona z prognozami cen MATH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MATH już teraz!

