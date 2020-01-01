Tokenomika MARS4 (MARS4)
Informacje o MARS4 (MARS4)
Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.
Tokenomika i analiza cenowa MARS4 (MARS4)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MARS4 (MARS4), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika MARS4 (MARS4): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki MARS4 (MARS4) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MARS4, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARS4.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMARS4 tokenomikę, poznaj cenę tokena MARS4na żywo!
Historia ceny MARS4 (MARS4)
Analiza historii ceny MARS4 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny MARS4
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARS4? Nasza strona z prognozami cen MARS4 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
