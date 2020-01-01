Tokenomika MARS4 (MARS4) Odkryj kluczowe informacje o MARS4 (MARS4), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MARS4 (MARS4) Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world's first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Oficjalna strona internetowa: https://www.mars4.me/ Biała księga: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87

Tokenomika i analiza cenowa MARS4 (MARS4) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MARS4 (MARS4), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 199.24K $ 199.24K $ 199.24K Całkowita podaż: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Podaż w obiegu: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 320.96K $ 320.96K $ 320.96K Historyczne maksimum: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Historyczne minimum: $ 0.000081780393443914 $ 0.000081780393443914 $ 0.000081780393443914 Aktualna cena: $ 0.00008024 $ 0.00008024 $ 0.00008024 Dowiedz się więcej o cenie MARS4 (MARS4)

Tokenomika MARS4 (MARS4): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MARS4 (MARS4) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MARS4, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARS4. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMARS4 tokenomikę, poznaj cenę tokena MARS4na żywo!

Jak kupić MARS4 Chcesz dodać MARS4 (MARS4) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MARS4, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MARS4 na MEXC już teraz!

Historia ceny MARS4 (MARS4) Analiza historii ceny MARS4 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MARS4 już teraz!

Prognoza ceny MARS4 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARS4? Nasza strona z prognozami cen MARS4 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MARS4 już teraz!

