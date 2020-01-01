Tokenomika MAGA (MAGATRUMP) Odkryj kluczowe informacje o MAGA (MAGATRUMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAGA (MAGATRUMP) MAGA Movement on the Blockchain. MAGA Movement on the Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://magamemecoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1 Kup MAGATRUMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAGA (MAGATRUMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAGA (MAGATRUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Całkowita podaż: $ 46.50M $ 46.50M $ 46.50M Podaż w obiegu: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Historyczne maksimum: $ 37.422 $ 37.422 $ 37.422 Historyczne minimum: $ 0.000089009406098349 $ 0.000089009406098349 $ 0.000089009406098349 Aktualna cena: $ 0.1247 $ 0.1247 $ 0.1247 Dowiedz się więcej o cenie MAGA (MAGATRUMP)

Tokenomika MAGA (MAGATRUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAGA (MAGATRUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGATRUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGATRUMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGATRUMP tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGATRUMPna żywo!

Jak kupić MAGATRUMP Chcesz dodać MAGA (MAGATRUMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAGATRUMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAGATRUMP na MEXC już teraz!

Historia ceny MAGA (MAGATRUMP) Analiza historii ceny MAGATRUMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAGATRUMP już teraz!

Prognoza ceny MAGATRUMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGATRUMP? Nasza strona z prognozami cen MAGATRUMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAGATRUMP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!