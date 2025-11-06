GiełdaDEX+
Aktualna cena Eli Lilly to 926.86 USD. Śledź aktualizacje cen LLYON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LLYON łatwo w MEXC już teraz.

Cena Eli Lilly(LLYON)

Aktualna cena 1 LLYON do USD:

$926.86
-1.98%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:57:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Eli Lilly (LLYON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 898.82
Minimum 24h
$ 954.82
Maksimum 24h

$ 898.82
$ 954.82
$ 911.7783530606735
$ 712.8133541417105
+0.09%

-1.98%

+13.73%

+13.73%

Aktualna cena Eli Lilly (LLYON) wynosi $ 926.86. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LLYON wahał się między $ 898.82 a $ 954.82, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LLYON w historii to $ 911.7783530606735, a najniższy to $ 712.8133541417105.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LLYON zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -1.98% w ciągu 24 godzin i o +13.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eli Lilly (LLYON)

No.1513

$ 3.70M
$ 60.91K
$ 3.70M
4.00K
3,997.11670382
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Eli Lilly wynosi $ 3.70M, przy $ 60.91K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LLYON w obiegu wynosi 4.00K, przy całkowitej podaży 3997.11670382. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.70M.

Historia ceny Eli Lilly (LLYON) – USD

Śledź zmiany ceny Eli Lilly dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -18.7225-1.98%
30 Dni$ +82.95+9.82%
60 dni$ +246.86+36.30%
90 dni$ +246.86+36.30%
Dzisiejsza zmiana ceny Eli Lilly

DziśLLYON odnotował zmianę $ -18.7225 (-1.98%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Eli Lilly

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +82.95 (+9.82%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Eli Lilly

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LLYON o $ +246.86(+36.30%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Eli Lilly

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +246.86 (+36.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Eli Lilly (LLYON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Eli Lilly.

Co to jest Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Eli Lilly. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LLYON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Eli Lilly na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Eli Lilly będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Eli Lilly (w USD)

Jaka będzie wartość Eli Lilly (LLYON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Eli Lilly (LLYON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Eli Lilly.

Sprawdź teraz prognozę ceny Eli Lilly!

Tokenomika Eli Lilly (LLYON)

Zrozumienie tokenomiki Eli Lilly (LLYON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LLYONjuż teraz!

Jak kupić Eli Lilly (LLYON)

Szukasz jak kupić Eli Lilly? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Eli Lilly na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LLYON na lokalne waluty

1 Eli Lilly(LLYON) do VND
24,390,320.9
1 Eli Lilly(LLYON) do AUD
A$1,418.0958
1 Eli Lilly(LLYON) do GBP
704.4136
1 Eli Lilly(LLYON) do EUR
797.0996
1 Eli Lilly(LLYON) do USD
$926.86
1 Eli Lilly(LLYON) do MYR
RM3,874.2748
1 Eli Lilly(LLYON) do TRY
39,030.0746
1 Eli Lilly(LLYON) do JPY
¥141,809.58
1 Eli Lilly(LLYON) do ARS
ARS$1,345,216.7982
1 Eli Lilly(LLYON) do RUB
75,390.7924
1 Eli Lilly(LLYON) do INR
82,138.3332
1 Eli Lilly(LLYON) do IDR
Rp15,447,660.4876
1 Eli Lilly(LLYON) do PHP
54,453.025
1 Eli Lilly(LLYON) do EGP
￡E.43,942.4326
1 Eli Lilly(LLYON) do BRL
R$4,967.9696
1 Eli Lilly(LLYON) do CAD
C$1,306.8726
1 Eli Lilly(LLYON) do BDT
112,947.1596
1 Eli Lilly(LLYON) do NGN
1,337,458.98
1 Eli Lilly(LLYON) do COP
$3,564,842.589
1 Eli Lilly(LLYON) do ZAR
R.16,145.9012
1 Eli Lilly(LLYON) do UAH
38,983.7316
1 Eli Lilly(LLYON) do TZS
T.Sh.2,277,295.02
1 Eli Lilly(LLYON) do VES
Bs206,689.78
1 Eli Lilly(LLYON) do CLP
$874,955.84
1 Eli Lilly(LLYON) do PKR
Rs261,967.7104
1 Eli Lilly(LLYON) do KZT
486,796.1406
1 Eli Lilly(LLYON) do THB
฿30,085.8756
1 Eli Lilly(LLYON) do TWD
NT$28,649.2426
1 Eli Lilly(LLYON) do AED
د.إ3,401.5762
1 Eli Lilly(LLYON) do CHF
Fr741.488
1 Eli Lilly(LLYON) do HKD
HK$7,201.7022
1 Eli Lilly(LLYON) do AMD
֏354,570.293
1 Eli Lilly(LLYON) do MAD
.د.م8,629.0666
1 Eli Lilly(LLYON) do MXN
$17,239.596
1 Eli Lilly(LLYON) do SAR
ريال3,475.725
1 Eli Lilly(LLYON) do ETB
Br142,106.1752
1 Eli Lilly(LLYON) do KES
KSh119,787.3864
1 Eli Lilly(LLYON) do JOD
د.أ657.14374
1 Eli Lilly(LLYON) do PLN
3,420.1134
1 Eli Lilly(LLYON) do RON
лв4,087.4526
1 Eli Lilly(LLYON) do SEK
kr8,851.513
1 Eli Lilly(LLYON) do BGN
лв1,575.662
1 Eli Lilly(LLYON) do HUF
Ft311,545.4518
1 Eli Lilly(LLYON) do CZK
19,621.6262
1 Eli Lilly(LLYON) do KWD
د.ك284.54602
1 Eli Lilly(LLYON) do ILS
3,012.295
1 Eli Lilly(LLYON) do BOB
Bs6,395.334
1 Eli Lilly(LLYON) do AZN
1,575.662
1 Eli Lilly(LLYON) do TJS
SM8,573.455
1 Eli Lilly(LLYON) do GEL
2,511.7906
1 Eli Lilly(LLYON) do AOA
Kz848,772.045
1 Eli Lilly(LLYON) do BHD
.د.ب349.42622
1 Eli Lilly(LLYON) do BMD
$926.86
1 Eli Lilly(LLYON) do DKK
kr6,006.0528
1 Eli Lilly(LLYON) do HNL
L24,432.0296
1 Eli Lilly(LLYON) do MUR
42,654.0972
1 Eli Lilly(LLYON) do NAD
$16,127.364
1 Eli Lilly(LLYON) do NOK
kr9,453.972
1 Eli Lilly(LLYON) do NZD
$1,631.2736
1 Eli Lilly(LLYON) do PAB
B/.926.86
1 Eli Lilly(LLYON) do PGK
K3,939.155
1 Eli Lilly(LLYON) do QAR
ر.ق3,373.7704
1 Eli Lilly(LLYON) do RSD
дин.94,391.4224
1 Eli Lilly(LLYON) do UZS
soʻm11,034,045.8536
1 Eli Lilly(LLYON) do ALL
L77,893.3144
1 Eli Lilly(LLYON) do ANG
ƒ1,659.0794
1 Eli Lilly(LLYON) do AWG
ƒ1,668.348
1 Eli Lilly(LLYON) do BBD
$1,853.72
1 Eli Lilly(LLYON) do BAM
KM1,575.662
1 Eli Lilly(LLYON) do BIF
Fr2,733,310.14
1 Eli Lilly(LLYON) do BND
$1,204.918
1 Eli Lilly(LLYON) do BSD
$926.86
1 Eli Lilly(LLYON) do JMD
$149,178.117
1 Eli Lilly(LLYON) do KHR
3,722,325.3716
1 Eli Lilly(LLYON) do KMF
Fr394,842.36
1 Eli Lilly(LLYON) do LAK
20,149,130.0318
1 Eli Lilly(LLYON) do LKR
රු282,312.2874
1 Eli Lilly(LLYON) do MDL
L15,802.963
1 Eli Lilly(LLYON) do MGA
Ar4,175,040.87
1 Eli Lilly(LLYON) do MOP
P7,414.88
1 Eli Lilly(LLYON) do MVR
14,273.644
1 Eli Lilly(LLYON) do MWK
MK1,609,130.9146
1 Eli Lilly(LLYON) do MZN
MT59,272.697
1 Eli Lilly(LLYON) do NPR
रु131,558.5084
1 Eli Lilly(LLYON) do PYG
6,573,291.12
1 Eli Lilly(LLYON) do RWF
Fr1,346,727.58
1 Eli Lilly(LLYON) do SBD
$7,618.7892
1 Eli Lilly(LLYON) do SCR
12,707.2506
1 Eli Lilly(LLYON) do SRD
$35,730.453
1 Eli Lilly(LLYON) do SVC
$8,100.7564
1 Eli Lilly(LLYON) do SZL
L16,182.9756
1 Eli Lilly(LLYON) do TMT
m3,244.01
1 Eli Lilly(LLYON) do TND
د.ت2,746.28618
1 Eli Lilly(LLYON) do TTD
$6,274.8422
1 Eli Lilly(LLYON) do UGX
Sh3,240,302.56
1 Eli Lilly(LLYON) do XAF
Fr528,310.2
1 Eli Lilly(LLYON) do XCD
$2,502.522
1 Eli Lilly(LLYON) do XOF
Fr528,310.2
1 Eli Lilly(LLYON) do XPF
Fr95,466.58
1 Eli Lilly(LLYON) do BWP
P12,503.3414
1 Eli Lilly(LLYON) do BZD
$1,862.9886
1 Eli Lilly(LLYON) do CVE
$89,080.5146
1 Eli Lilly(LLYON) do DJF
Fr164,054.22
1 Eli Lilly(LLYON) do DOP
$59,485.8748
1 Eli Lilly(LLYON) do DZD
د.ج121,390.8542
1 Eli Lilly(LLYON) do FJD
$2,113.2408
1 Eli Lilly(LLYON) do GNF
Fr8,059,047.7
1 Eli Lilly(LLYON) do GTQ
Q7,099.7476
1 Eli Lilly(LLYON) do GYD
$193,862.0376
1 Eli Lilly(LLYON) do ISK
kr117,711.22

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Eli Lilly

Jaka jest dziś wartość Eli Lilly (LLYON)?
Aktualna cena LLYON w USD wynosi 926.86USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LLYON do USD?
Aktualna cena LLYON w USD wynosi $ 926.86. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Eli Lilly?
Kapitalizacja rynkowa dla LLYON wynosi $ 3.70M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LLYON w obiegu?
W obiegu LLYON znajduje się 4.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LLYON?
LLYON osiąga ATH w wysokości 911.7783530606735 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LLYON?
LLYON zaliczył cenę ATL w wysokości 712.8133541417105 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LLYON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LLYON wynosi $ 60.91K USD.
Czy w tym roku LLYON pójdzie wyżej?
LLYON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LLYON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:57:21 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

