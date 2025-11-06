Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Eli Lilly na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LLYON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Eli Lilly na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Eli Lilly może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 926.27. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Eli Lilly może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 972.5835. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LLYON na 2027 rok wyniesie $ 1,021.2126 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LLYON na 2028 rok wyniesie $ 1,072.2733 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LLYON w 2029 roku wyniesie $ 1,125.8869 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LLYON w 2030 roku wyniesie $ 1,182.1813 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Eli Lilly może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,925.6488. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Eli Lilly może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3,136.6789.

2040 $ 1,925.6488 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Eli Lilly na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 926.27 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 926.3968 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 927.1582 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 930.0765 0.41% Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na dziś Przewidywana cena dla LLYON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $926.27 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Eli Lilly (LLYON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LLYON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $926.3968 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Eli Lilly (LLYON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LLYON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $927.1582 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Eli Lilly (LLYON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LLYON wynosi $930.0765 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Eli Lilly Aktualna cena $ 926.27$ 926.27 $ 926.27 Zmiana ceny (24H) -2.05% Kapitalizacja rynkowa $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Podaż w obiegu 4.00K 4.00K 4.00K Wolumen (24H) $ 61.93K$ 61.93K $ 61.93K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LLYON to $ 926.27. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.05%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 61.93K. Ponadto LLYON ma podaż w obiegu wynoszącą 4.00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.70M. Zobacz na żywo cenę LLYON

Historyczna cena Eli Lilly Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Eli Lilly, cena Eli Lilly wynosi 926.27USD. Podaż w obiegu Eli Lilly (LLYON) wynosi 0.00 LLYON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3.70M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 1.1800 $ 954.82 $ 910.42

7 D 0.08% $ 65.0500 $ 954.82 $ 813.4

30 Dni 0.09% $ 80.3000 $ 954.82 $ 774.83 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Eli Lilly zanotował zmianę ceny o $1.1800 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Eli Lilly osiągnął maksimum na poziomie $954.82 i minimum na poziomie $813.4 . Zanotowano zmianę ceny o 0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LLYON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Eli Lilly o 0.09% , co odpowiada około $80.3000 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LLYON. Sprawdź pełną historię cen Eli Lilly, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen LLYON

Jak działa moduł przewidywania ceny Eli Lilly (LLYON)? Moduł predykcji ceny Eli Lilly to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LLYON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Eli Lilly na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LLYON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Eli Lilly. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LLYON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LLYON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Eli Lilly.

Dlaczego prognoaza ceny LLYON jest ważna?

Prognozy cen LLYON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LLYON? Według Twoich prognoz LLYON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LLYON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Eli Lilly (LLYON), przewidywana cena LLYON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LLYON w 2026 roku? Cena 1 Eli Lilly (LLYON) wynosi dziś $926.27 . Według powyższego modułu prognoz LLYON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LLYON w 2027 roku? Eli Lilly (LLYON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LLYON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LLYON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Eli Lilly (LLYON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LLYON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Eli Lilly (LLYON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LLYON w 2030 roku? Cena 1 Eli Lilly (LLYON) wynosi dziś $926.27 . Według powyższego modułu prognoz LLYON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LLYON na 2040 rok? Eli Lilly (LLYON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LLYON do 2040 roku.