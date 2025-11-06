GiełdaDEX+
Aktualna cena Lifeform to 0.006211 USD. Śledź aktualizacje cen LFT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LFT łatwo w MEXC już teraz.

Cena Lifeform(LFT)

Aktualna cena 1 LFT do USD:

$0.006211
+0.01%1D
USD
Lifeform (LFT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Lifeform (LFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00621
Minimum 24h
$ 0.00624
Maksimum 24h

$ 0.00621
$ 0.00624
$ 0.5833313380234302
$ 0.005437372504690078
+0.01%

+0.01%

-0.15%

-0.15%

Aktualna cena Lifeform (LFT) wynosi $ 0.006211. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LFT wahał się między $ 0.00621 a $ 0.00624, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LFT w historii to $ 0.5833313380234302, a najniższy to $ 0.005437372504690078.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LFT zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o -0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lifeform (LFT)

No.4249

$ 0.00
$ 20.86K
$ 6.21M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Lifeform wynosi $ 0.00, przy $ 20.86K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LFT w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.21M.

Historia ceny Lifeform (LFT) – USD

Śledź zmiany ceny Lifeform dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000062+0.01%
30 Dni$ -0.000067-1.07%
60 dni$ +0.003211+107.03%
90 dni$ +0.003211+107.03%
Dzisiejsza zmiana ceny Lifeform

DziśLFT odnotował zmianę $ +0.00000062 (+0.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lifeform

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000067 (-1.07%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lifeform

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LFT o $ +0.003211(+107.03%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lifeform

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.003211 (+107.03%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lifeform (LFT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lifeform.

Co to jest Lifeform (LFT)

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Lifeform jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lifeform. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LFT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lifeform na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lifeform będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lifeform (w USD)

Jaka będzie wartość Lifeform (LFT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lifeform (LFT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lifeform.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lifeform!

Tokenomika Lifeform (LFT)

Zrozumienie tokenomiki Lifeform (LFT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LFTjuż teraz!

Jak kupić Lifeform (LFT)

Szukasz jak kupić Lifeform? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lifeform na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LFT na lokalne waluty

Zasoby Lifeform

Aby lepiej zrozumieć Lifeform, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lifeform
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lifeform

Jaka jest dziś wartość Lifeform (LFT)?
Aktualna cena LFT w USD wynosi 0.006211USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LFT do USD?
Aktualna cena LFT w USD wynosi $ 0.006211. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lifeform?
Kapitalizacja rynkowa dla LFT wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LFT w obiegu?
W obiegu LFT znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LFT?
LFT osiąga ATH w wysokości 0.5833313380234302 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LFT?
LFT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.005437372504690078 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LFT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LFT wynosi $ 20.86K USD.
Czy w tym roku LFT pójdzie wyżej?
LFT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LFT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

