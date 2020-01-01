Tokenomika Solayer (LAYER) Odkryj kluczowe informacje o Solayer (LAYER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Oficjalna strona internetowa: https://www.solayer.org
Biała księga: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf
Block Explorer: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc

Tokenomika i analiza cenowa Solayer (LAYER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solayer (LAYER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 122.67M $ 122.67M $ 122.67M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 283.62M $ 283.62M $ 283.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 432.50M $ 432.50M $ 432.50M Historyczne maksimum: $ 3.5684 $ 3.5684 $ 3.5684 Historyczne minimum: $ 0.43846835915998966 $ 0.43846835915998966 $ 0.43846835915998966 Aktualna cena: $ 0.4325 $ 0.4325 $ 0.4325 Dowiedz się więcej o cenie Solayer (LAYER)

Tokenomika Solayer (LAYER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solayer (LAYER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAYER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAYER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAYER tokenomikę, poznaj cenę tokena LAYERna żywo!

Jak kupić LAYER
Chcesz dodać Solayer (LAYER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LAYER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Solayer (LAYER) Analiza historii ceny LAYER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAYER już teraz!

Prognoza ceny LAYER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAYER? Nasza strona z prognozami cen LAYER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAYER już teraz!

