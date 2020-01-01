Tokenomika Kori The Pom (KORI) Odkryj kluczowe informacje o Kori The Pom (KORI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kori The Pom (KORI) A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers. A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers. Oficjalna strona internetowa: https://www.pomkori.fun Block Explorer: https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk Kup KORI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kori The Pom (KORI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kori The Pom (KORI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.21M $ 15.21M $ 15.21M Historyczne maksimum: $ 0.060189 $ 0.060189 $ 0.060189 Historyczne minimum: $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 Aktualna cena: $ 0.015206 $ 0.015206 $ 0.015206 Dowiedz się więcej o cenie Kori The Pom (KORI)

Tokenomika Kori The Pom (KORI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kori The Pom (KORI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KORI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KORI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKORI tokenomikę, poznaj cenę tokena KORIna żywo!

