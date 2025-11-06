Co to jest KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer's identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące KGEN Jaka jest dziś wartość KGEN (KGEN)? Aktualna cena KGEN w USD wynosi 0.2704USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena KGEN do USD? $ 0.2704 . Sprawdź Aktualna cena KGEN w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa KGEN? Kapitalizacja rynkowa dla KGEN wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż KGEN w obiegu? W obiegu KGEN znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KGEN? KGEN osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KGEN? KGEN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu KGEN? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KGEN wynosi $ 933.43K USD . Czy w tym roku KGEN pójdzie wyżej? KGEN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KGEN , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

