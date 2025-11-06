GiełdaDEX+
Aktualna cena KGEN to 0.2704 USD. Śledź aktualizacje cen KGEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KGEN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KGEN

Informacje o cenie KGEN

Czym jest KGEN

Biała księga KGEN

Oficjalna strona internetowa KGEN

Tokenomika KGEN

Prognoza cen KGEN

Historia KGEN

Przewodnik zakupowy KGEN

Przelicznik KGEN-fiat

KGEN na spot

USDT-M Futures KGEN

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo KGEN

Cena KGEN(KGEN)

Aktualna cena 1 KGEN do USD:

$0.2708
$0.2708
-8.91%1D
USD
KGEN (KGEN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:32:37 (UTC+8)

Informacje o cenie KGEN (KGEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.253
$ 0.253
Minimum 24h
$ 0.2995
$ 0.2995
Maksimum 24h

$ 0.253
$ 0.253

$ 0.2995
$ 0.2995

--
--

--
--

-0.04%

-8.91%

+2.42%

+2.42%

Aktualna cena KGEN (KGEN) wynosi $ 0.2704. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KGEN wahał się między $ 0.253 a $ 0.2995, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KGEN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KGEN zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -8.91% w ciągu 24 godzin i o +2.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KGEN (KGEN)

--
--

$ 933.43K
$ 933.43K

$ 270.40M
$ 270.40M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa KGEN wynosi --, przy $ 933.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KGEN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 270.40M.

Historia ceny KGEN (KGEN) – USD

Śledź zmiany ceny KGEN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.026488-8.91%
30 Dni$ +0.0704+35.20%
60 dni$ +0.0704+35.20%
90 dni$ +0.0704+35.20%
Dzisiejsza zmiana ceny KGEN

DziśKGEN odnotował zmianę $ -0.026488 (-8.91%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny KGEN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0704 (+35.20%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny KGEN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KGEN o $ +0.0704(+35.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny KGEN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0704 (+35.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe KGEN (KGEN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen KGEN.

Co to jest KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w KGEN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KGEN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące KGEN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno KGEN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny KGEN (w USD)

Jaka będzie wartość KGEN (KGEN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KGEN (KGEN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KGEN.

Sprawdź teraz prognozę ceny KGEN!

Tokenomika KGEN (KGEN)

Zrozumienie tokenomiki KGEN (KGEN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KGENjuż teraz!

Jak kupić KGEN (KGEN)

Szukasz jak kupić KGEN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić KGEN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

KGEN na lokalne waluty

Zasoby KGEN

Aby lepiej zrozumieć KGEN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa KGEN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące KGEN

Jaka jest dziś wartość KGEN (KGEN)?
Aktualna cena KGEN w USD wynosi 0.2704USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KGEN do USD?
Aktualna cena KGEN w USD wynosi $ 0.2704. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KGEN?
Kapitalizacja rynkowa dla KGEN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KGEN w obiegu?
W obiegu KGEN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KGEN?
KGEN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KGEN?
KGEN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu KGEN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KGEN wynosi $ 933.43K USD.
Czy w tym roku KGEN pójdzie wyżej?
KGEN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KGEN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:32:37 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator KGEN do USD

Kwota

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2703 USD

Handluj KGEN

KGEN/USDT
$0.2708
$0.2708
-9.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,364.41

$3,409.05

$159.81

$1.0000

$1,477.86

$103,364.41

$3,409.05

$2.3329

$159.81

$1.0963

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03600

$0.2186

$0.000007469

$0.0000000613

$0.32459

$1.5098

