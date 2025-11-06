GiełdaDEX+
Aktualna cena KaratDAO to 0.0005805 USD. Śledź aktualizacje cen KARAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KARAT łatwo w MEXC już teraz.

Logo KaratDAO

Cena KaratDAO(KARAT)

Aktualna cena 1 KARAT do USD:

$0.0005805
$0.0005805
-0.41%1D
USD
KaratDAO (KARAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:52:30 (UTC+8)

Informacje o cenie KaratDAO (KARAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0005802
$ 0.0005802
Minimum 24h
$ 0.0006032
$ 0.0006032
Maksimum 24h

$ 0.0005802
$ 0.0005802

$ 0.0006032
$ 0.0006032

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209

-0.37%

-0.41%

-0.91%

-0.91%

Aktualna cena KaratDAO (KARAT) wynosi $ 0.0005805. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KARAT wahał się między $ 0.0005802 a $ 0.0006032, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KARAT w historii to $ 0.05802041506845649, a najniższy to $ 0.000463150077110209.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KARAT zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -0.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KaratDAO (KARAT)

No.2952

$ 148.34K
$ 148.34K

$ 56.07K
$ 56.07K

$ 1.16M
$ 1.16M

255.54M
255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

Obecna kapitalizacja rynkowa KaratDAO wynosi $ 148.34K, przy $ 56.07K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KARAT w obiegu wynosi 255.54M, przy całkowitej podaży 1997249433. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.16M.

Historia ceny KaratDAO (KARAT) – USD

Śledź zmiany ceny KaratDAO dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000239-0.41%
30 Dni$ -0.0000081-1.38%
60 dni$ +0.0000631+12.19%
90 dni$ +0.0000069+1.20%
Dzisiejsza zmiana ceny KaratDAO

DziśKARAT odnotował zmianę $ -0.00000239 (-0.41%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny KaratDAO

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000081 (-1.38%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny KaratDAO

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KARAT o $ +0.0000631(+12.19%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny KaratDAO

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0000069 (+1.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe KaratDAO (KARAT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen KaratDAO.

Co to jest KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w KaratDAO. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KARAT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące KaratDAO na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno KaratDAO będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny KaratDAO (w USD)

Jaka będzie wartość KaratDAO (KARAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KaratDAO (KARAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KaratDAO.

Sprawdź teraz prognozę ceny KaratDAO!

Tokenomika KaratDAO (KARAT)

Zrozumienie tokenomiki KaratDAO (KARAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KARATjuż teraz!

Jak kupić KaratDAO (KARAT)

Szukasz jak kupić KaratDAO? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić KaratDAO na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

KARAT na lokalne waluty

Zasoby KaratDAO

Aby lepiej zrozumieć KaratDAO, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa KaratDAO
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące KaratDAO

Jaka jest dziś wartość KaratDAO (KARAT)?
Aktualna cena KARAT w USD wynosi 0.0005805USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KARAT do USD?
Aktualna cena KARAT w USD wynosi $ 0.0005805. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KaratDAO?
Kapitalizacja rynkowa dla KARAT wynosi $ 148.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KARAT w obiegu?
W obiegu KARAT znajduje się 255.54M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KARAT?
KARAT osiąga ATH w wysokości 0.05802041506845649 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KARAT?
KARAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000463150077110209 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KARAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KARAT wynosi $ 56.07K USD.
Czy w tym roku KARAT pójdzie wyżej?
KARAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KARAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:52:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator KARAT do USD

Kwota

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0.0005805 USD

Handluj KARAT

KARAT/USDT
$0.0005805
$0.0005805
-0.42%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,453.46

$3,406.93

$161.18

$1.0000

$1,477.53

$103,453.46

$3,406.93

$161.18

$2.3407

$1.0770

$0.00000

$0.00000

$0.03600

$0.00433

$0.00664

$0.000012555

$0.0000000640

$0.2046

$1.4443

$0.02039

