Informacje o IMARO (IMARO) IMARO is a meme coin on the Solana chain, and the token name is $IMARO. IMARO is a meme coin on the Solana chain, and the token name is $IMARO. Oficjalna strona internetowa: https://imaro.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3Gjckk5jXnJffBruUS2EEYhpiDEN6z5TPXLkFVHkSkkg Kup IMARO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IMARO (IMARO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IMARO (IMARO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 666.60M $ 666.60M $ 666.60M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 166.65K $ 166.65K $ 166.65K Historyczne maksimum: $ 0.005088 $ 0.005088 $ 0.005088 Historyczne minimum: $ 0.00022696364119025 $ 0.00022696364119025 $ 0.00022696364119025 Aktualna cena: $ 0.00025 $ 0.00025 $ 0.00025 Dowiedz się więcej o cenie IMARO (IMARO)

Tokenomika IMARO (IMARO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IMARO (IMARO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMARO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMARO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMARO tokenomikę, poznaj cenę tokena IMAROna żywo!

Jak kupić IMARO Chcesz dodać IMARO (IMARO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IMARO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IMARO na MEXC już teraz!

Historia ceny IMARO (IMARO) Analiza historii ceny IMARO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IMARO już teraz!

Prognoza ceny IMARO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IMARO? Nasza strona z prognozami cen IMARO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IMARO już teraz!

