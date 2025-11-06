Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) (USD)

Sprawdź prognozy cen IdleTradeX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość IDLETRADEX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę IdleTradeX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0000124 $0.0000124 $0.0000124 +14.18% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny IdleTradeX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy IdleTradeX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000012. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy IdleTradeX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000013. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IDLETRADEX na 2027 rok wyniesie $ 0.000013 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IDLETRADEX na 2028 rok wyniesie $ 0.000014 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IDLETRADEX w 2029 roku wyniesie $ 0.000015 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IDLETRADEX w 2030 roku wyniesie $ 0.000015 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena IdleTradeX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000025. Prognoza ceny IdleTradeX (IDLETRADEX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena IdleTradeX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000041. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000012 0.00%

Bieżące statystyki cen IdleTradeX Aktualna cena $ 0.0000124$ 0.0000124 $ 0.0000124 Zmiana ceny (24H) +14.18% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 513.26K$ 513.26K $ 513.26K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena IDLETRADEX to $ 0.0000124. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +14.18%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 513.26K. Ponadto IDLETRADEX ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę IDLETRADEX

Jak kupić IdleTradeX (IDLETRADEX) Próbujesz kupić IDLETRADEX? Teraz możesz kupować IDLETRADEX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić IdleTradeX i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić IDLETRADEX teraz

Historyczna cena IdleTradeX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami IdleTradeX, cena IdleTradeX wynosi 0.000012USD. Podaż w obiegu IdleTradeX (IDLETRADEX) wynosi 0.00 IDLETRADEX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.10% $ 0.000001 $ 0.000014 $ 0.000010

7 D -0.85% $ -0.000075 $ 0.000094 $ 0.000010

30 Dni -0.99% $ -0.004987 $ 0.375 $ 0.000010 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin IdleTradeX zanotował zmianę ceny o $0.000001 , co stanowi 0.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs IdleTradeX osiągnął maksimum na poziomie $0.000094 i minimum na poziomie $0.000010 . Zanotowano zmianę ceny o -0.85% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał IDLETRADEX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana IdleTradeX o -0.99% , co odpowiada około $-0.004987 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IDLETRADEX. Sprawdź pełną historię cen IdleTradeX, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen IDLETRADEX

Jak działa moduł przewidywania ceny IdleTradeX (IDLETRADEX)? Moduł predykcji ceny IdleTradeX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IDLETRADEX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania IdleTradeX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IDLETRADEX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę IdleTradeX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IDLETRADEX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IDLETRADEX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał IdleTradeX.

Dlaczego prognoaza ceny IDLETRADEX jest ważna?

Prognozy cen IDLETRADEX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w IDLETRADEX? Według Twoich prognoz IDLETRADEX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny IDLETRADEX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny IdleTradeX (IDLETRADEX), przewidywana cena IDLETRADEX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 IDLETRADEX w 2026 roku? Cena 1 IdleTradeX (IDLETRADEX) wynosi dziś $0.000012 . Według powyższego modułu prognoz IDLETRADEX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena IDLETRADEX w 2027 roku? IdleTradeX (IDLETRADEX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IDLETRADEX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IDLETRADEX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, IdleTradeX (IDLETRADEX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IDLETRADEX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, IdleTradeX (IDLETRADEX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 IDLETRADEX w 2030 roku? Cena 1 IdleTradeX (IDLETRADEX) wynosi dziś $0.000012 . Według powyższego modułu prognoz IDLETRADEX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny IDLETRADEX na 2040 rok? IdleTradeX (IDLETRADEX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IDLETRADEX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz