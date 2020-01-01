Tokenomika ICT (ICT) Odkryj kluczowe informacje o ICT (ICT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ICT (ICT) ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles. Oficjalna strona internetowa: https://ictech.plus/ Block Explorer: https://explorer1.ictech.plus

Tokenomika i analiza cenowa ICT (ICT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ICT (ICT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 69.80M $ 69.80M $ 69.80M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.05M $ 34.05M $ 34.05M Historyczne maksimum: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Historyczne minimum: $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 Aktualna cena: $ 0.04864 $ 0.04864 $ 0.04864 Dowiedz się więcej o cenie ICT (ICT)

Tokenomika ICT (ICT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ICT (ICT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICT tokenomikę, poznaj cenę tokena ICTna żywo!

Historia ceny ICT (ICT) Analiza historii ceny ICT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ICT już teraz!

Prognoza ceny ICT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICT? Nasza strona z prognozami cen ICT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICT już teraz!

