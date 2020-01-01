Tokenomika GVNR (GVNR) Odkryj kluczowe informacje o GVNR (GVNR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GVNR (GVNR) GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. Oficjalna strona internetowa: http://gvnr.xyz/ Biała księga: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Kup GVNR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GVNR (GVNR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GVNR (GVNR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.77M $ 22.77M $ 22.77M Historyczne maksimum: $ 7 $ 7 $ 7 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 1.1383 $ 1.1383 $ 1.1383 Dowiedz się więcej o cenie GVNR (GVNR)

Tokenomika GVNR (GVNR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GVNR (GVNR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GVNR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GVNR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGVNR tokenomikę, poznaj cenę tokena GVNRna żywo!

