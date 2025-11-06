GiełdaDEX+
Aktualna cena GG3 to 0.00434 USD. Śledź aktualizacje cen GGX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GGX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GGX

Informacje o cenie GGX

Czym jest GGX

Biała księga GGX

Oficjalna strona internetowa GGX

Tokenomika GGX

Prognoza cen GGX

Historia GGX

Przewodnik zakupowy GGX

Przelicznik GGX-fiat

GGX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo GG3

Cena GG3(GGX)

Aktualna cena 1 GGX do USD:

$0.00434
$0.00434
+0.93%1D
USD
GG3 (GGX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:41:38 (UTC+8)

Informacje o cenie GG3 (GGX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00376
$ 0.00376
Minimum 24h
$ 0.00514
$ 0.00514
Maksimum 24h

$ 0.00376
$ 0.00376

$ 0.00514
$ 0.00514

--
----

--
----

0.00%

+0.93%

-8.64%

-8.64%

Aktualna cena GG3 (GGX) wynosi $ 0.00434. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GGX wahał się między $ 0.00376 a $ 0.00514, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GGX w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GGX zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.93% w ciągu 24 godzin i o -8.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GG3 (GGX)

--
--

$ 344.81
$ 344.81

$ 4.34M
$ 4.34M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa GG3 wynosi --, przy $ 344.81 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GGX w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.34M.

Historia ceny GG3 (GGX) – USD

Śledź zmiany ceny GG3 dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00004+0.93%
30 Dni$ -0.00597-57.91%
60 dni$ -0.01625-78.93%
90 dni$ -0.01249-74.22%
Dzisiejsza zmiana ceny GG3

DziśGGX odnotował zmianę $ +0.00004 (+0.93%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny GG3

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00597 (-57.91%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny GG3

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GGX o $ -0.01625(-78.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny GG3

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01249 (-74.22%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe GG3 (GGX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen GG3.

Co to jest GG3 (GGX)

GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.

GG3 jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w GG3. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GGX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące GG3 na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno GG3 będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny GG3 (w USD)

Jaka będzie wartość GG3 (GGX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GG3 (GGX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GG3.

Sprawdź teraz prognozę ceny GG3!

Tokenomika GG3 (GGX)

Zrozumienie tokenomiki GG3 (GGX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GGXjuż teraz!

Jak kupić GG3 (GGX)

Szukasz jak kupić GG3? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić GG3 na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GGX na lokalne waluty

Zasoby GG3

Aby lepiej zrozumieć GG3, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa GG3
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące GG3

Jaka jest dziś wartość GG3 (GGX)?
Aktualna cena GGX w USD wynosi 0.00434USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GGX do USD?
Aktualna cena GGX w USD wynosi $ 0.00434. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GG3?
Kapitalizacja rynkowa dla GGX wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GGX w obiegu?
W obiegu GGX znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GGX?
GGX osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GGX?
GGX zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GGX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GGX wynosi $ 344.81 USD.
Czy w tym roku GGX pójdzie wyżej?
GGX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GGX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:41:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GG3 (GGX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GGX do USD

Kwota

GGX
GGX
USD
USD

1 GGX = 0.00434 USD

Handluj GGX

GGX/USDT
$0.00434
$0.00434
+0.93%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,333.42

$3,397.47

$160.91

$0.9999

$1,477.42

$103,333.42

$3,397.47

$160.91

$2.3362

$1.0558

$0.00000

$0.00000

$0.03688

$0.00417

$0.00664

$0.000011758

$0.2051

$0.0000000602

$1.5404

$0.02050

