Prognoza ceny GG3 (GGX) (USD)

Sprawdź prognozy cen GG3 na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GGX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę GG3 % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00326 $0.00326 $0.00326 -24.18% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny GG3 na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy GG3 może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00326. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy GG3 może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003423. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GGX na 2027 rok wyniesie $ 0.003594 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GGX na 2028 rok wyniesie $ 0.003773 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GGX w 2029 roku wyniesie $ 0.003962 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GGX w 2030 roku wyniesie $ 0.004160 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena GG3 może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006777. Prognoza ceny GG3 (GGX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena GG3 może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011039. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00326 0.00%

2026 $ 0.003423 5.00%

2027 $ 0.003594 10.25%

2028 $ 0.003773 15.76%

2029 $ 0.003962 21.55%

2030 $ 0.004160 27.63%

2031 $ 0.004368 34.01%

2032 $ 0.004587 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004816 47.75%

2034 $ 0.005057 55.13%

2035 $ 0.005310 62.89%

2036 $ 0.005575 71.03%

2037 $ 0.005854 79.59%

2038 $ 0.006147 88.56%

2039 $ 0.006454 97.99%

2040 $ 0.006777 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny GG3 na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00326 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003260 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003263 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003273 0.41% Prognoza ceny GG3 (GGX) na dziś Przewidywana cena dla GGX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00326 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny GG3 (GGX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GGX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003260 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa GG3 (GGX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GGX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003263 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa GG3 (GGX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GGX wynosi $0.003273 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen GG3 Aktualna cena $ 0.00326$ 0.00326 $ 0.00326 Zmiana ceny (24H) -24.18% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 986.32$ 986.32 $ 986.32 Wolumen (24H) +986.32% Najnowsza cena GGX to $ 0.00326. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -24.18%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 986.32. Ponadto GGX ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę GGX

Historyczna cena GG3 Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami GG3, cena GG3 wynosi 0.00326USD. Podaż w obiegu GG3 (GGX) wynosi 0.00 GGX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.24% $ -0.001049 $ 0.00653 $ 0.00323

7 D -0.31% $ -0.001480 $ 0.00653 $ 0.00323

30 Dni -0.69% $ -0.007489 $ 0.01112 $ 0.00323 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin GG3 zanotował zmianę ceny o $-0.001049 , co stanowi -0.24% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs GG3 osiągnął maksimum na poziomie $0.00653 i minimum na poziomie $0.00323 . Zanotowano zmianę ceny o -0.31% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GGX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana GG3 o -0.69% , co odpowiada około $-0.007489 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GGX. Sprawdź pełną historię cen GG3, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GGX

Jak działa moduł przewidywania ceny GG3 (GGX)? Moduł predykcji ceny GG3 to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GGX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania GG3 na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GGX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę GG3. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GGX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GGX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał GG3.

Dlaczego prognoaza ceny GGX jest ważna?

Prognozy cen GGX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GGX? Według Twoich prognoz GGX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GGX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny GG3 (GGX), przewidywana cena GGX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GGX w 2026 roku? Cena 1 GG3 (GGX) wynosi dziś $0.00326 . Według powyższego modułu prognoz GGX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GGX w 2027 roku? GG3 (GGX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GGX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GGX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, GG3 (GGX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GGX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, GG3 (GGX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GGX w 2030 roku? Cena 1 GG3 (GGX) wynosi dziś $0.00326 . Według powyższego modułu prognoz GGX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GGX na 2040 rok? GG3 (GGX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GGX do 2040 roku.