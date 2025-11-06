GiełdaDEX+
Aktualna cena Futu Holdings to 187.19 USD. Śledź aktualizacje cen FUTUON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FUTUON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FUTUON

Informacje o cenie FUTUON

Czym jest FUTUON

Oficjalna strona internetowa FUTUON

Tokenomika FUTUON

Prognoza cen FUTUON

Historia FUTUON

Przewodnik zakupowy FUTUON

Przelicznik FUTUON-fiat

FUTUON na spot

Logo Futu Holdings

Cena Futu Holdings(FUTUON)

Aktualna cena 1 FUTUON do USD:

$187.19
+0.28%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:40:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Futu Holdings (FUTUON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 175.63
Minimum 24h
$ 191.08
Maksimum 24h

$ 175.63
$ 191.08
$ 201.65506655431702
$ 150.44906962587248
-0.46%

+0.28%

-5.49%

-5.49%

Aktualna cena Futu Holdings (FUTUON) wynosi $ 187.19. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FUTUON wahał się między $ 175.63 a $ 191.08, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FUTUON w historii to $ 201.65506655431702, a najniższy to $ 150.44906962587248.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FUTUON zmieniły się o -0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -5.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Futu Holdings (FUTUON)

No.2012

$ 1.26M
$ 59.95K
$ 1.26M
6.75K
6,745.00396671
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Futu Holdings wynosi $ 1.26M, przy $ 59.95K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FUTUON w obiegu wynosi 6.75K, przy całkowitej podaży 6745.00396671. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.26M.

Historia ceny Futu Holdings (FUTUON) – USD

Śledź zmiany ceny Futu Holdings dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.5227+0.28%
30 Dni$ +13.99+8.07%
60 dni$ +37.19+24.79%
90 dni$ +37.19+24.79%
Dzisiejsza zmiana ceny Futu Holdings

DziśFUTUON odnotował zmianę $ +0.5227 (+0.28%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Futu Holdings

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +13.99 (+8.07%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Futu Holdings

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FUTUON o $ +37.19(+24.79%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Futu Holdings

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +37.19 (+24.79%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Futu Holdings (FUTUON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Futu Holdings.

Co to jest Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Futu Holdings. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FUTUON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Futu Holdings na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Futu Holdings będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Futu Holdings (w USD)

Jaka będzie wartość Futu Holdings (FUTUON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Futu Holdings (FUTUON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Futu Holdings.

Sprawdź teraz prognozę ceny Futu Holdings!

Tokenomika Futu Holdings (FUTUON)

Zrozumienie tokenomiki Futu Holdings (FUTUON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FUTUONjuż teraz!

Jak kupić Futu Holdings (FUTUON)

Szukasz jak kupić Futu Holdings? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Futu Holdings na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FUTUON na lokalne waluty

1 Futu Holdings(FUTUON) do VND
4,925,904.85
1 Futu Holdings(FUTUON) do AUD
A$286.4007
1 Futu Holdings(FUTUON) do GBP
142.2644
1 Futu Holdings(FUTUON) do EUR
160.9834
1 Futu Holdings(FUTUON) do USD
1 Futu Holdings(FUTUON) do MYR
RM782.4542
1 Futu Holdings(FUTUON) do TRY
7,882.5709
1 Futu Holdings(FUTUON) do JPY
¥28,640.07
1 Futu Holdings(FUTUON) do ARS
ARS$271,681.9503
1 Futu Holdings(FUTUON) do RUB
15,227.9065
1 Futu Holdings(FUTUON) do INR
16,588.7778
1 Futu Holdings(FUTUON) do IDR
Rp3,119,832.0854
1 Futu Holdings(FUTUON) do PHP
10,997.4125
1 Futu Holdings(FUTUON) do EGP
￡E.8,874.6779
1 Futu Holdings(FUTUON) do BRL
R$1,003.3384
1 Futu Holdings(FUTUON) do CAD
C$263.9379
1 Futu Holdings(FUTUON) do BDT
22,810.9734
1 Futu Holdings(FUTUON) do NGN
270,115.17
1 Futu Holdings(FUTUON) do COP
$719,960.8185
1 Futu Holdings(FUTUON) do ZAR
R.3,260.8498
1 Futu Holdings(FUTUON) do UAH
7,873.2114
1 Futu Holdings(FUTUON) do TZS
T.Sh.459,925.83
1 Futu Holdings(FUTUON) do VES
Bs41,743.37
1 Futu Holdings(FUTUON) do CLP
$176,707.36
1 Futu Holdings(FUTUON) do PKR
Rs52,907.3816
1 Futu Holdings(FUTUON) do KZT
98,314.0599
1 Futu Holdings(FUTUON) do THB
฿6,076.1874
1 Futu Holdings(FUTUON) do TWD
NT$5,786.0429
1 Futu Holdings(FUTUON) do AED
د.إ686.9873
1 Futu Holdings(FUTUON) do CHF
Fr149.752
1 Futu Holdings(FUTUON) do HKD
HK$1,454.4663
1 Futu Holdings(FUTUON) do AMD
֏71,609.5345
1 Futu Holdings(FUTUON) do MAD
.د.م1,742.7389
1 Futu Holdings(FUTUON) do MXN
$3,481.734
1 Futu Holdings(FUTUON) do SAR
ريال701.9625
1 Futu Holdings(FUTUON) do ETB
Br28,699.9708
1 Futu Holdings(FUTUON) do KES
KSh24,192.4356
1 Futu Holdings(FUTUON) do JOD
د.أ132.71771
1 Futu Holdings(FUTUON) do PLN
690.7311
1 Futu Holdings(FUTUON) do RON
лв825.5079
1 Futu Holdings(FUTUON) do SEK
kr1,787.6645
1 Futu Holdings(FUTUON) do BGN
лв318.223
1 Futu Holdings(FUTUON) do HUF
Ft62,920.1747
1 Futu Holdings(FUTUON) do CZK
3,962.8123
1 Futu Holdings(FUTUON) do KWD
د.ك57.46733
1 Futu Holdings(FUTUON) do ILS
608.3675
1 Futu Holdings(FUTUON) do BOB
Bs1,291.611
1 Futu Holdings(FUTUON) do AZN
318.223
1 Futu Holdings(FUTUON) do TJS
SM1,731.5075
1 Futu Holdings(FUTUON) do GEL
507.2849
1 Futu Holdings(FUTUON) do AOA
Kz171,419.2425
1 Futu Holdings(FUTUON) do BHD
.د.ب70.57063
1 Futu Holdings(FUTUON) do BMD
$187.19
1 Futu Holdings(FUTUON) do DKK
kr1,212.9912
1 Futu Holdings(FUTUON) do HNL
L4,934.3284
1 Futu Holdings(FUTUON) do MUR
8,614.4838
1 Futu Holdings(FUTUON) do NAD
$3,257.106
1 Futu Holdings(FUTUON) do NOK
kr1,909.338
1 Futu Holdings(FUTUON) do NZD
$329.4544
1 Futu Holdings(FUTUON) do PAB
B/.187.19
1 Futu Holdings(FUTUON) do PGK
K795.5575
1 Futu Holdings(FUTUON) do QAR
ر.ق681.3716
1 Futu Holdings(FUTUON) do RSD
дин.19,063.4296
1 Futu Holdings(FUTUON) do UZS
soʻm2,228,452.0244
1 Futu Holdings(FUTUON) do ALL
L15,731.4476
1 Futu Holdings(FUTUON) do ANG
ƒ335.0701
1 Futu Holdings(FUTUON) do AWG
ƒ336.942
1 Futu Holdings(FUTUON) do BBD
$374.38
1 Futu Holdings(FUTUON) do BAM
KM318.223
1 Futu Holdings(FUTUON) do BIF
Fr552,023.31
1 Futu Holdings(FUTUON) do BND
$243.347
1 Futu Holdings(FUTUON) do BSD
$187.19
1 Futu Holdings(FUTUON) do JMD
$30,128.2305
1 Futu Holdings(FUTUON) do KHR
751,766.2714
1 Futu Holdings(FUTUON) do KMF
Fr79,742.94
1 Futu Holdings(FUTUON) do LAK
4,069,347.7447
1 Futu Holdings(FUTUON) do LKR
රු57,016.2021
1 Futu Holdings(FUTUON) do MDL
L3,191.5895
1 Futu Holdings(FUTUON) do MGA
Ar843,197.355
1 Futu Holdings(FUTUON) do MOP
P1,497.52
1 Futu Holdings(FUTUON) do MVR
2,882.726
1 Futu Holdings(FUTUON) do MWK
MK324,982.4309
1 Futu Holdings(FUTUON) do MZN
MT11,970.8005
1 Futu Holdings(FUTUON) do NPR
रु26,569.7486
1 Futu Holdings(FUTUON) do PYG
1,327,551.48
1 Futu Holdings(FUTUON) do RWF
Fr271,987.07
1 Futu Holdings(FUTUON) do SBD
$1,538.7018
1 Futu Holdings(FUTUON) do SCR
2,566.3749
1 Futu Holdings(FUTUON) do SRD
$7,216.1745
1 Futu Holdings(FUTUON) do SVC
$1,636.0406
1 Futu Holdings(FUTUON) do SZL
L3,268.3374
1 Futu Holdings(FUTUON) do TMT
m655.165
1 Futu Holdings(FUTUON) do TND
د.ت554.64397
1 Futu Holdings(FUTUON) do TTD
$1,267.2763
1 Futu Holdings(FUTUON) do UGX
Sh654,416.24
1 Futu Holdings(FUTUON) do XAF
Fr106,698.3
1 Futu Holdings(FUTUON) do XCD
$505.413
1 Futu Holdings(FUTUON) do XOF
Fr106,698.3
1 Futu Holdings(FUTUON) do XPF
Fr19,280.57
1 Futu Holdings(FUTUON) do BWP
P2,525.1931
1 Futu Holdings(FUTUON) do BZD
$376.2519
1 Futu Holdings(FUTUON) do CVE
$17,990.8309
1 Futu Holdings(FUTUON) do DJF
Fr33,132.63
1 Futu Holdings(FUTUON) do DOP
$12,013.8542
1 Futu Holdings(FUTUON) do DZD
د.ج24,516.2743
1 Futu Holdings(FUTUON) do FJD
$426.7932
1 Futu Holdings(FUTUON) do GNF
Fr1,627,617.05
1 Futu Holdings(FUTUON) do GTQ
Q1,433.8754
1 Futu Holdings(FUTUON) do GYD
$39,152.6604
1 Futu Holdings(FUTUON) do ISK
kr23,773.13

Zasoby Futu Holdings

Aby lepiej zrozumieć Futu Holdings, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Futu Holdings
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Futu Holdings

Jaka jest dziś wartość Futu Holdings (FUTUON)?
Aktualna cena FUTUON w USD wynosi 187.19USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FUTUON do USD?
Aktualna cena FUTUON w USD wynosi $ 187.19. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Futu Holdings?
Kapitalizacja rynkowa dla FUTUON wynosi $ 1.26M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FUTUON w obiegu?
W obiegu FUTUON znajduje się 6.75K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FUTUON?
FUTUON osiąga ATH w wysokości 201.65506655431702 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FUTUON?
FUTUON zaliczył cenę ATL w wysokości 150.44906962587248 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FUTUON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FUTUON wynosi $ 59.95K USD.
Czy w tym roku FUTUON pójdzie wyżej?
FUTUON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FUTUON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:40:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Futu Holdings (FUTUON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator FUTUON do USD

Kwota

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 187.19 USD

Handluj FUTUON

FUTUON/USDT
$187.19
+0.24%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,289.12

$3,395.38

$160.68

$1.0000

$1,477.41

$103,289.12

$3,395.38

$160.68

$2.3343

$1.0504

$0.00000

$0.00000

$0.03691

$0.00433

$0.00664

$0.000011645

$0.0000000602

$0.2065

$1.5430

$0.02042

