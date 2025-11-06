Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Futu Holdings na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FUTUON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Futu Holdings na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Futu Holdings może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 191.51. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Futu Holdings może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 201.0855. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FUTUON na 2027 rok wyniesie $ 211.1397 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FUTUON na 2028 rok wyniesie $ 221.6967 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FUTUON w 2029 roku wyniesie $ 232.7816 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FUTUON w 2030 roku wyniesie $ 244.4206 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Futu Holdings może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 398.1355. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Futu Holdings może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 648.5208. Rok Cena Wzrost 2025 $ 191.51 0.00%

2026 $ 201.0855 5.00%

2027 $ 211.1397 10.25%

2028 $ 221.6967 15.76%

2029 $ 232.7816 21.55%

2030 $ 244.4206 27.63%

2031 $ 256.6417 34.01%

2032 $ 269.4738 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 282.9474 47.75%

2034 $ 297.0948 55.13%

2035 $ 311.9496 62.89%

2036 $ 327.5470 71.03%

2037 $ 343.9244 79.59%

2038 $ 361.1206 88.56%

2039 $ 379.1767 97.99%

2040 $ 398.1355 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Futu Holdings na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 191.51 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 191.5362 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 191.6936 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 192.2970 0.41% Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na dziś Przewidywana cena dla FUTUON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $191.51 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Futu Holdings (FUTUON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FUTUON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $191.5362 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Futu Holdings (FUTUON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FUTUON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $191.6936 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Futu Holdings (FUTUON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FUTUON wynosi $192.2970 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Futu Holdings Aktualna cena $ 191.51$ 191.51 $ 191.51 Zmiana ceny (24H) +2.60% Kapitalizacja rynkowa $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Podaż w obiegu 6.75K 6.75K 6.75K Wolumen (24H) $ 62.03K$ 62.03K $ 62.03K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FUTUON to $ 191.51. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.60%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 62.03K. Ponadto FUTUON ma podaż w obiegu wynoszącą 6.75K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.29M.

Historyczna cena Futu Holdings Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Futu Holdings, cena Futu Holdings wynosi 191.51USD. Podaż w obiegu Futu Holdings (FUTUON) wynosi 0.00 FUTUON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1.29M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.06% $ 10.2299 $ 192.08 $ 179.04

7 D -0.01% $ -3.7300 $ 203.75 $ 175.15

24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Futu Holdings zanotował zmianę ceny o $10.2299 , co stanowi 0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Futu Holdings osiągnął maksimum na poziomie $203.75 i minimum na poziomie $175.15 . Zanotowano zmianę ceny o -0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FUTUON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Futu Holdings o 0.10% , co odpowiada około $17.4199 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FUTUON. Sprawdź pełną historię cen Futu Holdings, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Jak działa moduł przewidywania ceny Futu Holdings (FUTUON)? Moduł predykcji ceny Futu Holdings to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FUTUON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Futu Holdings na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FUTUON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Futu Holdings. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FUTUON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FUTUON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Futu Holdings.

Dlaczego prognoaza ceny FUTUON jest ważna?

Prognozy cen FUTUON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

