Tokenomika FUSD (FUSD) Odkryj kluczowe informacje o FUSD (FUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FUSD (FUSD) FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Oficjalna strona internetowa: http://freedomdollar.com/ Biała księga: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Block Explorer: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Kup FUSD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FUSD (FUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FUSD (FUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 4.2911 $ 4.2911 $ 4.2911 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 1 $ 1 $ 1 Dowiedz się więcej o cenie FUSD (FUSD)

Tokenomika FUSD (FUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FUSD (FUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena FUSDna żywo!

Jak kupić FUSD Chcesz dodać FUSD (FUSD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FUSD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny FUSD (FUSD) Analiza historii ceny FUSD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny FUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUSD? Nasza strona z prognozami cen FUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

