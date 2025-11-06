GiełdaDEX+
Aktualna cena FreeStyle Classic to 0.05735 USD. Śledź aktualizacje cen FST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FST łatwo w MEXC już teraz.

Cena FreeStyle Classic(FST)

Aktualna cena 1 FST do USD:

$0.05725
+0.13%1D
FreeStyle Classic (FST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:39:57 (UTC+8)

Informacje o cenie FreeStyle Classic (FST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.05681
Minimum 24h
$ 0.05852
Maksimum 24h

$ 0.05681
$ 0.05852
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
+0.08%

+0.13%

-17.57%

-17.57%

Aktualna cena FreeStyle Classic (FST) wynosi $ 0.05735. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FST wahał się między $ 0.05681 a $ 0.05852, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FST w historii to $ 0.16619478956911515, a najniższy to $ 0.025653004858575232.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FST zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +0.13% w ciągu 24 godzin i o -17.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FreeStyle Classic (FST)

No.1389

$ 4.70M
$ 54.48K
$ 57.35M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa FreeStyle Classic wynosi $ 4.70M, przy $ 54.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FST w obiegu wynosi 82.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.35M.

Historia ceny FreeStyle Classic (FST) – USD

Śledź zmiany ceny FreeStyle Classic dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000743+0.13%
30 Dni$ -0.07875-57.87%
60 dni$ -0.01433-20.00%
90 dni$ +0.04735+473.50%
Dzisiejsza zmiana ceny FreeStyle Classic

DziśFST odnotował zmianę $ +0.0000743 (+0.13%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny FreeStyle Classic

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.07875 (-57.87%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny FreeStyle Classic

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FST o $ -0.01433(-20.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny FreeStyle Classic

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.04735 (+473.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe FreeStyle Classic (FST)?

Sprawdź teraz stronę historii cen FreeStyle Classic.

Co to jest FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w FreeStyle Classic. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FST, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące FreeStyle Classic na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno FreeStyle Classic będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny FreeStyle Classic (w USD)

Jaka będzie wartość FreeStyle Classic (FST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FreeStyle Classic (FST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FreeStyle Classic.

Sprawdź teraz prognozę ceny FreeStyle Classic!

Tokenomika FreeStyle Classic (FST)

Zrozumienie tokenomiki FreeStyle Classic (FST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FSTjuż teraz!

Jak kupić FreeStyle Classic (FST)

Szukasz jak kupić FreeStyle Classic? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić FreeStyle Classic na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FST na lokalne waluty

Aby lepiej zrozumieć FreeStyle Classic, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa FreeStyle Classic
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące FreeStyle Classic

Jaka jest dziś wartość FreeStyle Classic (FST)?
Aktualna cena FST w USD wynosi 0.05735USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FST do USD?
Aktualna cena FST w USD wynosi $ 0.05735. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FreeStyle Classic?
Kapitalizacja rynkowa dla FST wynosi $ 4.70M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FST w obiegu?
W obiegu FST znajduje się 82.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FST?
FST osiąga ATH w wysokości 0.16619478956911515 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FST?
FST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.025653004858575232 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FST wynosi $ 54.48K USD.
Czy w tym roku FST pójdzie wyżej?
FST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe FreeStyle Classic (FST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

