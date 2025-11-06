Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) (USD)

Sprawdź prognozy cen FreeStyle Classic na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FST w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup FST

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę FreeStyle Classic % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.05634 $0.05634 $0.05634 -1.45% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny FreeStyle Classic na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy FreeStyle Classic może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.05634. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy FreeStyle Classic może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.059157. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FST na 2027 rok wyniesie $ 0.062114 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FST na 2028 rok wyniesie $ 0.065220 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FST w 2029 roku wyniesie $ 0.068481 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FST w 2030 roku wyniesie $ 0.071905 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena FreeStyle Classic może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.117126. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena FreeStyle Classic może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.190787. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.05634 0.00%

2026 $ 0.059157 5.00%

2027 $ 0.062114 10.25%

2028 $ 0.065220 15.76%

2029 $ 0.068481 21.55%

2030 $ 0.071905 27.63%

2031 $ 0.075500 34.01%

2032 $ 0.079276 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.083239 47.75%

2034 $ 0.087401 55.13%

2035 $ 0.091771 62.89%

2036 $ 0.096360 71.03%

2037 $ 0.101178 79.59%

2038 $ 0.106237 88.56%

2039 $ 0.111549 97.99%

2040 $ 0.117126 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny FreeStyle Classic na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.05634 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.056347 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.056394 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.056571 0.41% Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na dziś Przewidywana cena dla FST w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.05634 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny FreeStyle Classic (FST) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FST z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.056347 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa FreeStyle Classic (FST) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FST, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.056394 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa FreeStyle Classic (FST) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FST wynosi $0.056571 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen FreeStyle Classic Aktualna cena $ 0.05634$ 0.05634 $ 0.05634 Zmiana ceny (24H) -1.45% Kapitalizacja rynkowa $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Podaż w obiegu 82.00M 82.00M 82.00M Wolumen (24H) $ 56.51K$ 56.51K $ 56.51K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FST to $ 0.05634. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.45%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.51K. Ponadto FST ma podaż w obiegu wynoszącą 82.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.62M. Zobacz na żywo cenę FST

Jak kupić FreeStyle Classic (FST) Próbujesz kupić FST? Teraz możesz kupować FST za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić FreeStyle Classic i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić FST teraz

Historyczna cena FreeStyle Classic Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami FreeStyle Classic, cena FreeStyle Classic wynosi 0.05636USD. Podaż w obiegu FreeStyle Classic (FST) wynosi 0.00 FST , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.62M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.000849 $ 0.05806 $ 0.05617

7 D -0.14% $ -0.009430 $ 0.068 $ 0.05537

30 Dni -0.52% $ -0.0627 $ 0.16561 $ 0.05537 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin FreeStyle Classic zanotował zmianę ceny o $-0.000849 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs FreeStyle Classic osiągnął maksimum na poziomie $0.068 i minimum na poziomie $0.05537 . Zanotowano zmianę ceny o -0.14% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FST do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana FreeStyle Classic o -0.52% , co odpowiada około $-0.0627 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FST. Sprawdź pełną historię cen FreeStyle Classic, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen FST

Jak działa moduł przewidywania ceny FreeStyle Classic (FST)? Moduł predykcji ceny FreeStyle Classic to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FST. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania FreeStyle Classic na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FST, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę FreeStyle Classic. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FST. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FST, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał FreeStyle Classic.

Dlaczego prognoaza ceny FST jest ważna?

Prognozy cen FST są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FST? Według Twoich prognoz FST osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FST na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny FreeStyle Classic (FST), przewidywana cena FST osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FST w 2026 roku? Cena 1 FreeStyle Classic (FST) wynosi dziś $0.05634 . Według powyższego modułu prognoz FST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FST w 2027 roku? FreeStyle Classic (FST) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FST do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FST w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, FreeStyle Classic (FST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FST w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, FreeStyle Classic (FST) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FST w 2030 roku? Cena 1 FreeStyle Classic (FST) wynosi dziś $0.05634 . Według powyższego modułu prognoz FST wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FST na 2040 rok? FreeStyle Classic (FST) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FST do 2040 roku. Zarejestruj się teraz