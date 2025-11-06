GiełdaDEX+
Aktualna cena Froggie to 0.003881 USD. Śledź aktualizacje cen FROGGIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FROGGIE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FROGGIE

Informacje o cenie FROGGIE

Czym jest FROGGIE

Oficjalna strona internetowa FROGGIE

Tokenomika FROGGIE

Prognoza cen FROGGIE

Historia FROGGIE

Przewodnik zakupowy FROGGIE

Przelicznik FROGGIE-fiat

FROGGIE na spot

USDT-M Futures FROGGIE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Froggie

Cena Froggie(FROGGIE)

Aktualna cena 1 FROGGIE do USD:

$0.003879
$0.003879$0.003879
-2.95%1D
USD
Froggie (FROGGIE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:39:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Froggie (FROGGIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00366
$ 0.00366$ 0.00366
Minimum 24h
$ 0.004236
$ 0.004236$ 0.004236
Maksimum 24h

$ 0.00366
$ 0.00366$ 0.00366

$ 0.004236
$ 0.004236$ 0.004236

$ 0.0900423722044794
$ 0.0900423722044794$ 0.0900423722044794

$ 0.000943851277787579
$ 0.000943851277787579$ 0.000943851277787579

-0.59%

-2.94%

-5.30%

-5.30%

Aktualna cena Froggie (FROGGIE) wynosi $ 0.003881. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FROGGIE wahał się między $ 0.00366 a $ 0.004236, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FROGGIE w historii to $ 0.0900423722044794, a najniższy to $ 0.000943851277787579.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FROGGIE zmieniły się o -0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -2.94% w ciągu 24 godzin i o -5.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Froggie (FROGGIE)

No.3807

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.66K
$ 53.66K$ 53.66K

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Froggie wynosi $ 0.00, przy $ 53.66K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FROGGIE w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.88M.

Historia ceny Froggie (FROGGIE) – USD

Śledź zmiany ceny Froggie dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00011791-2.94%
30 Dni$ -0.013629-77.84%
60 dni$ -0.016119-80.60%
90 dni$ -0.016119-80.60%
Dzisiejsza zmiana ceny Froggie

DziśFROGGIE odnotował zmianę $ -0.00011791 (-2.94%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Froggie

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.013629 (-77.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Froggie

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FROGGIE o $ -0.016119(-80.60%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Froggie

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.016119 (-80.60%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Froggie (FROGGIE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Froggie.

Co to jest Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) to kryptowaluta zakorzeniona w kulturze memów, którą niektórzy użytkownicy określają jako „chińską wersję Pepe”.

Froggie jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Froggie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FROGGIE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Froggie na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Froggie będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Froggie (w USD)

Jaka będzie wartość Froggie (FROGGIE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Froggie (FROGGIE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Froggie.

Sprawdź teraz prognozę ceny Froggie!

Tokenomika Froggie (FROGGIE)

Zrozumienie tokenomiki Froggie (FROGGIE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FROGGIEjuż teraz!

Jak kupić Froggie (FROGGIE)

Szukasz jak kupić Froggie? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Froggie na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Froggie

Aby lepiej zrozumieć Froggie, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Froggie
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Froggie

Jaka jest dziś wartość Froggie (FROGGIE)?
Aktualna cena FROGGIE w USD wynosi 0.003881USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FROGGIE do USD?
Aktualna cena FROGGIE w USD wynosi $ 0.003881. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Froggie?
Kapitalizacja rynkowa dla FROGGIE wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FROGGIE w obiegu?
W obiegu FROGGIE znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FROGGIE?
FROGGIE osiąga ATH w wysokości 0.0900423722044794 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FROGGIE?
FROGGIE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000943851277787579 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FROGGIE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FROGGIE wynosi $ 53.66K USD.
Czy w tym roku FROGGIE pójdzie wyżej?
FROGGIE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FROGGIE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:39:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Froggie (FROGGIE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

