Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Froggie na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FROGGIE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup FROGGIE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Froggie % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.003733 $0.003733 $0.003733 -6.60% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Froggie na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Froggie może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003733. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Froggie może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003919. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FROGGIE na 2027 rok wyniesie $ 0.004115 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FROGGIE na 2028 rok wyniesie $ 0.004321 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FROGGIE w 2029 roku wyniesie $ 0.004537 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FROGGIE w 2030 roku wyniesie $ 0.004764 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Froggie może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007760. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Froggie może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.012641. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003733 0.00%

2026 $ 0.003919 5.00%

2027 $ 0.004115 10.25%

2028 $ 0.004321 15.76%

2029 $ 0.004537 21.55%

2030 $ 0.004764 27.63%

2031 $ 0.005002 34.01%

2032 $ 0.005252 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.005515 47.75%

2034 $ 0.005791 55.13%

2035 $ 0.006080 62.89%

2036 $ 0.006384 71.03%

2037 $ 0.006703 79.59%

2038 $ 0.007039 88.56%

2039 $ 0.007391 97.99%

2040 $ 0.007760 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Froggie na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003733 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003733 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003736 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003748 0.41% Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na dziś Przewidywana cena dla FROGGIE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003733 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Froggie (FROGGIE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FROGGIE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003733 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Froggie (FROGGIE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FROGGIE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003736 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Froggie (FROGGIE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FROGGIE wynosi $0.003748 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Froggie Aktualna cena $ 0.003733$ 0.003733 $ 0.003733 Zmiana ceny (24H) -6.60% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FROGGIE to $ 0.003733. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -6.60%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 53.96K. Ponadto FROGGIE ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę FROGGIE

Jak kupić Froggie (FROGGIE) Próbujesz kupić FROGGIE? Teraz możesz kupować FROGGIE za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Froggie i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić FROGGIE teraz

Historyczna cena Froggie Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Froggie, cena Froggie wynosi 0.003728USD. Podaż w obiegu Froggie (FROGGIE) wynosi 0.00 FROGGIE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.11% $ -0.000472 $ 0.004236 $ 0.00354

7 D -0.06% $ -0.000253 $ 0.005109 $ 0.003225

30 Dni -0.80% $ -0.014982 $ 0.04864 $ 0.003191 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Froggie zanotował zmianę ceny o $-0.000472 , co stanowi -0.11% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Froggie osiągnął maksimum na poziomie $0.005109 i minimum na poziomie $0.003225 . Zanotowano zmianę ceny o -0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FROGGIE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Froggie o -0.80% , co odpowiada około $-0.014982 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FROGGIE. Sprawdź pełną historię cen Froggie, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen FROGGIE

Jak działa moduł przewidywania ceny Froggie (FROGGIE)? Moduł predykcji ceny Froggie to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FROGGIE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Froggie na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FROGGIE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Froggie. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FROGGIE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FROGGIE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Froggie.

Dlaczego prognoaza ceny FROGGIE jest ważna?

Prognozy cen FROGGIE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FROGGIE? Według Twoich prognoz FROGGIE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FROGGIE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Froggie (FROGGIE), przewidywana cena FROGGIE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FROGGIE w 2026 roku? Cena 1 Froggie (FROGGIE) wynosi dziś $0.003733 . Według powyższego modułu prognoz FROGGIE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FROGGIE w 2027 roku? Froggie (FROGGIE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FROGGIE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FROGGIE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Froggie (FROGGIE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FROGGIE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Froggie (FROGGIE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FROGGIE w 2030 roku? Cena 1 Froggie (FROGGIE) wynosi dziś $0.003733 . Według powyższego modułu prognoz FROGGIE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FROGGIE na 2040 rok? Froggie (FROGGIE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FROGGIE do 2040 roku. Zarejestruj się teraz